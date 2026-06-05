GoToMyPCAumento de Preço? Utilizadores reportam 200% de aumento do custo

Os clientes GoToMyPC têm cancelado as suas subscrições e mudado para a Splashtop depois de descobrirem que o GoToMyPC triplicou o preço da sua renovação.
O GoToMyPC aumentou os preços dos seus produtos de acesso GoToMyPC remoto. Em alguns casos, aumentar o preço em quase 3 vezes mais do que costumava ser. Por exemplo, alguns GoToMyPC clientes chocados disseram que o seu custo anual para plano pessoal do GoToMyPC iria saltar para US$ 420/ano (anteriormente $230/ano). Isso é um aumento de preço de 83%.
Isto surge depois de o GoToMyPC ter sido adquirido pelo LogMeIn em 2017. O LogMeIn teve a sua própria história de aumentos substanciais de preços ao longo dos anos. Vejo este aumento de preços do LogMeIn Central e do LogMeIn Pro.
Preços do GoToMyPC aumentam preocupações
A reação nas redes sociais é evidente, com muitos utilizadores do GoToMyPC a expressarem a sua frustração com os aumentos súbitos de preços, enquanto as comparações entre o Splashtop e o GoToMyPC destacam os preços mais competitivos da Splashtop como uma vantagem fundamental.
@GoToMyPC triplicou os seus valores. Isso não é legal. Fui cliente por mais de uma década. Serviço cancelado.
— Eugene S (@CA_Russiantank) setembro 4, 2018
@GoToMyPC Uau! e NÃO de uma boa maneira! O meu plano @GoToMyPC era $110 em dez de 2017 e o meu plano deve ser renovado em dezembro de 2018 a 420$! Quase 4 vezes mais. Não podes cancelar online, tens de os ligar - não é um coelho feliz! ☹️
— Jane Moore (@Jane_eLearning), 23 de novembro de 2018
@GoToMyPC @LogMeIn Louco 800% + subida de preço e só me dás uma opção para cancelar a minha conta por telefone?!?! Sabes onde podes empurrar! Há um lugar especial para negócios como o teu, chama-se liquidação e história antiga! Forma de lixar os teus clientes!
— Fiosco (@FioscoHQ), 15 de novembro de 2018
Alguém tem uma rec para acesso de desktop remoto? @GoToMyPC apenas perdeu o meu negócio depois de um aumento inexplicado de 257%.
— A. Baier (@ay_bear), 6 de setembro de 2018
@GoToMyPC Acabei de ter a minha fatura anual. mais de 200% de aumento?? Foi um cliente leal há anos e agora não te posso pagar mais :(
— Excuse Me (@oopsieee), 3 de setembro de 2018
Como o Aumento de Preço do GoToMyPC Está a Levar Utilizadores a Procurar Soluções Alternativas
As recentes alterações de preços do GoToMyPC deixaram muitos utilizadores de longa data frustrados. Para os indivíduos e as empresas que dependem do acesso remoto, este aumento significativo dos preços suscitou preocupações generalizadas quanto à acessibilidade dos preços e à transparência.
Em vez de absorver taxas de renovação íngremes e inesperadas, muitos utilizadores estão agora a explorar soluções de acesso remoto líderes que são mais rentáveis. Fóruns e avaliações online refletem uma crescente insatisfação com o modelo de preços da GoToMyPC, com utilizadores a procurarem ativamente alternativas que ofereçam funcionalidades comparáveis sem ultrapassar os seus orçamentos.
Esta mudança está a despertar o interesse em plataformas como a Splashtop, que fornece acesso remoto rápido, seguro e rico em funcionalidades por uma fração do custo. À medida que cada vez mais utilizadores se apercebem de que não têm de comprometer o desempenho em prol da acessibilidade, os aumentos agressivos de preços do GoToMyPC estão a acelerar a mudança para alternativas modernas e escaláveis.
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A Splashtop manterá o seu preço inicial para o Splashtop Remote Access em R$ 290/ano. Desde o seu lançamento em 2013, a Splashtop nunca aumentou o preço inicial do Splashtop Remote Access. De fato, o teu preço é fixado quando compras qualquer produto Splashtop, o que significa que nunca terás de te preocupar com um aumento da taxa de renovação.
O Splashtop Remote Access é uma solução de acesso remoto premiada para indivíduos e equipas. Com a Splashtop, terás a ferramenta de acesso remoto mais rápida, ao melhor preço e com as mesmas funcionalidades de topo encontradas no GoToMyPC. Vê a comparação completa sobre a razão pela qual a Splashtop é a melhor alternativa ao GoToMyPC.
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