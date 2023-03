GoToMyPCAumento de Preço? Utilizadores reportam 200% de aumento do custo

Muitos clientes do GotoMyPC têm cancelado suas assinaturas e estão vindo para a Splashtop após descobrirem que o GoToMyPC triplicou o seu preço de renovação.

GoToMyPC aumentaram os preços dos seus produtos de acesso GoToMyPC remoto. Em alguns casos, aumentar o preço em quase 3 vezes mais do que costumava ser. Por exemplo, alguns GoToMyPC clientes chocados disseram que o seu custo anual para GoToMyPCo plano pessoal da saltaria para €336 /ano (anteriormente €230/ano). Isso é um aumento de preço de 83%.

Isso aconteceu logo depois que o GoToMyPC foi comprado pelo LogMeIn em 2017. O LogMeIn possui um grande histórico de aumento de preços ao longo dos anos.

Essa reação também pode ser vista nas mídias sociais. Muitos usuários do GoToMyPC estão irritados com os aumentos de preço inesperados:

@GoToMyPC triplicou os seus valores. Isso não é legal. Fui cliente por mais de uma década. Serviço cancelado. — Eugene S (@CA_Russiantank) setembro 4, 2018

@GoToMyPC Uau! e NÃO de uma boa maneira! O meu plano @GoToMyPC era $110 em dez de 2017 e o meu plano deve ser renovado em dezembro de 2018 a 420$! Quase 4 vezes mais. Não podes cancelar online, tens de os ligar - não é um coelho feliz! ☹️ — Jane Moore (@Jane_eLearning), 23 de novembro de 2018

@GoToMyPC@LogMeIn Louco 800% + subida de preço e só me dás uma opção para cancelar a minha conta por telefone?!?! Sabes onde podes empurrar! Há um lugar especial para negócios como o teu, chama-se liquidação e história antiga! Forma de lixar os teus clientes! — Fiosco (@FioscoHQ), 15 de novembro de 2018

Alguém tem uma rec para acesso de desktop remoto? @GoToMyPC apenas perdeu o meu negócio depois de um aumento inexplicado de 257%. — A. Baier (@ay_bear), 6 de setembro de 2018

@GoToMyPC Acabei de ter a minha fatura anual. mais de 200% de aumento?? Foi um cliente leal há anos e agora não te posso pagar mais :( — Excuse Me (@oopsieee), 3 de setembro de 2018

Por outro lado, o Splashtop manterá o seu preço inicial para Splashtop Business Access no €55 /ano. Desde o seu lançamento em 2013, o Splashtop nunca aumentou o preço inicial do Splashtop Business Access. Na verdade, o teu preço está fechado quando compras qualquer produto Splashtop, o que significa que nunca terás de te preocupar com um aumento da taxa de renovação.

O Splashtop Business Access é uma premiada solução de acesso remoto para indivíduos e equipes. Com a Splashtop, você possui uma ferramenta de acesso remoto rápida, pelo menor preço e com os mesmos recursos que podem ser encontrados no GoToMyPC. Confira a comparação completa da Splashtop vs. GoToMyPC e veja com seus próprios olhos.

Se és um cliente atual da GotomyPC, podes experimentar o Splashtop Business Access Pro gratuitamente por 14 dias para comparar e ver por ti próprio o porquê de tantos já terem mudado de GotomyPC para Splashtop. Além de obter a melhor solução de acesso remoto, também podes poupar-te centenas de dólares por ano mudando para o Splashtop.

Clique abaixo para iniciar a sua avaliação gratuitamente. Não é necessário cadastrar seu cartão de crédito.

Teste gratuito