Ferramentas de suporte remoto para MSPs

Ferramentas como uma solução de suporte remoto ajudarão você a fornecer serviços de alta qualidade aos seus clientes, melhorar sua eficiência no trabalho e reduzir custos.
Seus clientes exigem o melhor serviço de você. Afinal, como MSP, eles esperam que você mantenha a infraestrutura de TI funcionando sem problemas. Se surgir um problema, eles esperam que você o corrija imediatamente.
Existem várias ferramentas e serviços que os MSPs podem usar para ajudar a atender a essas expectativas dos clientes. Muitos demonstraram ajudar os técnicos de MSP a trabalhar com mais eficiência e manter a satisfação do cliente alta.
Embora existam várias soluções que um MSP poderia usar, neste artigo, veremos as duas ferramentas de suporte remoto que consideramos as mais essenciais para um MSP:
Acesso remoto
Monitoramento e gestão de endpoints
Acesso Remoto para MSPs
O acesso remoto permite conectar-se ao computador de um cliente remotamente. Uma vez conectado, você pode visualizar a tela desse dispositivo e assumir o controle. As soluções de suporte remoto são produtos de acesso remoto que incluem recursos destinados a ajudar os técnicos de TI a prestar suporte remotamente. Esses recursos incluem transferência de arquivos, gerenciamento de atualizações, logs de atividades e outros.
Se você ainda estiver fornecendo suporte para seus computadores pessoalmente, estará ficando atrás de seus concorrentes. A maioria dos MSPs fornece suporte remotamente e, observando os benefícios, não é difícil perceber o porquê.
Os recursos de suporte remoto significam que você não precisa ir ao site do seu cliente ao solucionar problemas em seus dispositivos. Você pode acessar remotamente de onde estiver. Isso reduz os custos de viagem e elimina o tempo necessário para resolver um problema.
Com muitas soluções de suporte remoto para MSPs disponíveis, é importante encontrar aquela que oferece as funcionalidades de que precisa, tem o desempenho esperado e não custa uma fortuna.
Com base nisso, acreditamos firmemente que o Splashtop Remote Support é a melhor solução de suporte remoto e uma ferramenta essencial para qualquer MSP.
Por que o suporte remoto ao Splashtop é uma ferramenta essencial para MSPs?
Acesso remoto de alto desempenho
O motor da Splashtop é um dos mais rápidos, com conexões em tempo real e qualidade e som HD.
Fornecer Suporte Autônoma
Acede e suporta remotamente aos dispositivos dos teus clientes mesmo sem a presença de um utilizador final.
Fornecer Suporte Ad-Hoc/Atendimento
Splashtop Remote Support permite que você forneça suporte sob demanda e conecte-se ao computador do cliente segundos após o recebimento de uma solicitação.
Implantação fácil
Crie um pacote de implantação e envie-o para todos os dispositivos aos quais deseja dar suporte. Depois de instalado, podes aceder a esses dispositivos em qualquer altura.
Melhor Preço
Outras opções de suporte remoto custam uma fortuna e algumas também aumentam significativamente seus preços ano após ano. A Splashtop oferece o melhor preço sem os aumentos anuais de preços.
Ferramentas e recursos que facilitam o suporte remoto
Você pode acessar remotamente os computadores de seus clientes a partir de qualquer outro dispositivo. Uma vez conectado, você pode transferir arquivos, imprimir remotamente, iniciar o computador e conversar remotamente . Também podes manter todos os utilizadores e computadores organizados em grupos e gerir as suas permissões de acesso.
O Suporte Remoto Splashtop foi escolhido por centenas de MSPs. Muitos apontam a qualidade das conexões remotas, bem como o baixo custo quando comparado a outros produtos.
Monitoramento e gestão de endpoints
Para provedores de serviços gerenciados, manter a visibilidade e o controle sobre cada ponto de extremidade é essencial. É aí que entra o Splashtop’s Autonomous Endpoint Management (AEM).
O Splashtop AEM oferece aos MSPs uma visão centralizada e em tempo real de todos os dispositivos gerenciados. Você pode monitorar a integridade do sistema, agendar e automatizar implantações de patches, executar scripts remotos e responder a problemas antes que eles afetem os usuários. Com suporte para Windows e MacOS, a AEM facilita a gestão de grandes frotas de dispositivos sem ter de alternar entre ferramentas ou consolas.
Os principais recursos incluem:
Sistema operacional automatizado e patches de aplicativos de terceiros
Execução remota de comandos e scripts
Inventário de dispositivos em tempo real e monitoramento de integridade
Automação de tarefas baseada em políticas
Ao integrar-se perfeitamente com o Splashtop Remote Support e Enterprise, o AEM simplifica a gestão de terminais e melhora a tua capacidade de fornecer um serviço proativo.
Conclusão
Seu cliente confia em você com sua infraestrutura de TI. Você precisa garantir que possui as ferramentas para 1) manter os dispositivos e redes de seus clientes funcionando sem problemas e 2) fornecer suporte assim que surgir um problema.
Ter uma ferramenta como o Splashtop Remote Support vai garantir que podes apoiar os computadores e servidores dos teus clientes a qualquer momento, a partir de qualquer lugar. Podes experimentar a versão de teste gratuita7 do Splashtop Remote Support agora.