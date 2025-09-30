Melhore o ensino à distância com o acesso remoto

Instituições educacionais de todo o mundo foram do aprendizado presencial para as salas de aula online. Escolas de Ensino Médio, faculdades e universidades como a Laney College e o Wayne State University têm aproveitado a Splashtop para permitir que seus alunos, professores e administradores de TI acessem remotamente computadores e dispositivos móveis conforme seja necessário.
Com Splashtop, eles conseguiram:
Permite aos alunos acederem remotamente aos seus computadores de laboratório no campus que têm aplicações específicas no ambiente de trabalho. Lê mais sobre Splashtop para laboratórios remotos...
Oferecer aos membros do corpo docente o acesso remoto às suas estações de trabalho e a capacidade de oferecer orientação 1:1 para seus alunos
Permitir que os administradores de TI gerenciem e atualizem remotamente os computadores de laboratório, bem como ofereçam assistência remotamente a qualquer dispositivo dos alunos/corpo docente
Lê mais sobre como o acesso remoto ao computador com o Splashtop pode melhorar a tua experiência de aprendizagem remota (PDF).
Diz-nos como é que a tua instituição está a lidar atualmente com a aprendizagem à distância devido à COVID-19, e podemos dizer-te como é a Splashtop pode ajudar.
Para configurar o acesso ao laboratório remoto, entre em contato com a nossa equipe