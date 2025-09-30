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Student experiencing enhanced distance learning with Splashtop's Remote Computer Access software

Melhore o ensino à distância com o acesso remoto

Splashtop Team
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Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Instituições educacionais de todo o mundo foram do aprendizado presencial para as salas de aula online. Escolas de Ensino Médio, faculdades e universidades como a Laney College e o Wayne State University têm aproveitado a Splashtop para permitir que seus alunos, professores e administradores de TI acessem remotamente computadores e dispositivos móveis conforme seja necessário.

Com Splashtop, eles conseguiram:

  • Permite aos alunos acederem remotamente aos seus computadores de laboratório no campus que têm aplicações específicas no ambiente de trabalho. Lê mais sobre Splashtop para laboratórios remotos...

  • Oferecer aos membros do corpo docente o acesso remoto às suas estações de trabalho e a capacidade de oferecer orientação 1:1 para seus alunos

  • Permitir que os administradores de TI gerenciem e atualizem remotamente os computadores de laboratório, bem como ofereçam assistência remotamente a qualquer dispositivo dos alunos/corpo docente

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Lê mais sobre como o acesso remoto ao computador com o Splashtop pode melhorar a tua experiência de aprendizagem remota (PDF). 

Diz-nos como é que a tua instituição está a lidar atualmente com a aprendizagem à distância devido à COVID-19, e podemos dizer-te como é a Splashtop pode ajudar.

Para configurar o acesso ao laboratório remoto, entre em contato com a nossa equipe

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