Se não consegues ver e gerir os teus endpoints, não podes garantir que a tua rede está segura ou que as tuas equipas estão preparadas para ter sucesso. A visibilidade dos endpoints tornou-se uma prioridade crítica para as empresas, especialmente com o aumento do trabalho remoto, políticas de BYOD e dispositivos Internet of Things (IoT).
À medida que as ameaças cibernéticas continuam a crescer, as abordagens tradicionais de visibilidade não são suficientes. As organizações e as equipas de TI precisam de uma visibilidade robusta e detalhada e de gestão sobre cada um dos seus endpoints, incluindo a capacidade de aplicar políticas de segurança, instalar patches e detetar ameaças de qualquer lugar.
Com isso em mente, vamos examinar a importância da visibilidade dos endpoints, como as ferramentas de monitorização em tempo real podem ajudar as organizações a monitorizar os seus endpoints e apps, e como o Splashtop AEM torna a gestão de endpoints fácil.
O que é Visibilidade de Endpoint?
A visibilidade dos endpoints é a capacidade de monitorizar e gerir todos os endpoints conectados à sua rede e ambiente de TI. Uma boa visibilidade dos endpoints também inclui informações sobre as aplicações e outros softwares nesses endpoints, bem como a capacidade de proteger, atualizar e aplicar políticas em todos eles.
A visibilidade dos terminais normalmente depende de software de gestão de terminais, como o Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais), que pode fornecer informações em tempo real, alertas e gestão de inventário para ambientes de terminais.
O Papel da Visibilidade dos Endpoints na Segurança Proativa e Redução de Riscos
Então, quais são exatamente os benefícios da visibilidade dos endpoints? A visibilidade dos endpoints permite a monitorização proativa, correção e aplicação de conformidade, enquanto reduz riscos e identifica vulnerabilidades. Isso faz dela uma parte essencial da gestão adequada dos endpoints.
A gestão adequada de endpoints inclui: monitorizar dispositivos conectados e suas aplicações, garantir que tudo esteja totalmente atualizado, identificar potenciais ameaças ou vulnerabilidades, aplicar políticas de segurança e lidar com quaisquer ameaças que surjam.
Sem a visibilidade adequada dos endpoints e ativos de TI, as equipas de TI terão dificuldades em fazer qualquer uma destas tarefas, e as ferramentas de gestão não conseguirão funcionar de forma otimizada. Isso pode levar a lacunas de segurança e vulnerabilidades que os ciberatacantes podem explorar.
Lacunas na Visibilidade de Endpoints: Onde as Empresas Falham
Manter a visibilidade dos endpoints pode ser mais fácil de dizer do que fazer sem as ferramentas e preparação adequadas. Vários obstáculos podem tornar desafiador para as organizações obter visibilidade e controlo total dos endpoints, incluindo:
Shadow IT: Shadow IT (o uso de dispositivos, aplicações e serviços não autorizados sem aprovação de TI) pode aumentar tanto as despesas quanto os riscos para um negócio. Quando os funcionários usam dispositivos e apps sem o conhecimento do departamento de TI, há um risco significativo de esses dispositivos ficarem esquecidos e sem atualizações, criando um ponto de entrada para atacantes.
Dados isolados: Quando a informação está isolada e mantida separada, torna-se difícil para as equipas de TI monitorizá-la e detetar potenciais ameaças. Isto pode complicar a resposta a ameaças e dar mais tempo aos ataques para causarem danos.
Falta de integração: Um ambiente devidamente integrado é fundamental para uma gestão de endpoints completa e eficiente. Se as suas ferramentas e soluções não estiverem a integrar-se corretamente, será mais difícil para a sua solução de gestão de endpoints monitorizar e gerir tudo, criando pontos cegos e potenciais vulnerabilidades.
Ferramentas desatualizadas: Da mesma forma, ferramentas antigas e desatualizadas podem apresentar complicações. As soluções legadas nem sempre recebem patches e atualizações, o que torna as vulnerabilidades de segurança mais difíceis de resolver. Além disso, podem não se integrar bem com a solução de gestão de endpoints.
Cada um destes pode criar pontos cegos que dificultam para as equipas de TI monitorizar e gerir cada endpoint. Isso pode criar riscos de segurança e reduzir a eficiência operacional, por isso as empresas devem estar cientes e tomar medidas para enfrentar esses obstáculos.
8 Formas Comprovadas de Melhorar a Visibilidade dos Endpoints
Felizmente, para todos os obstáculos que podem obscurecer a visibilidade dos endpoints, também existem melhores práticas para a visibilidade dos endpoints. Ter estas dicas em mente tornará mais fácil monitorizar e gerir cada um dos seus endpoints, mesmo em ambientes remotos:
1. Descobrir e Classificar Todos os Endpoints em Tempo Real
Quando um novo endpoint é adicionado à tua rede, a tua equipa de TI deve saber. Usar uma plataforma com deteção e monitorização de endpoints em tempo real garante que o teu inventário permanece preciso e atualizado, adicionando automaticamente novos dispositivos à medida que se conectam.
2. Construir e Manter um Inventário Preciso de Endpoints
Construir e manter um inventário preciso e atualizado é essencial para garantir que a sua equipa de TI saiba quais dispositivos estão conectados à sua rede e ajuda a evitar que dispositivos de TI sombra passem despercebidos e sem correção. Se não tiver um inventário preciso, é mais provável que dispositivos não autorizados passem despercebidos, colocando a rede em risco.
3. Aproveitar Ferramentas de Gestão de Endpoints
Soluções de gestão de endpoints como Splashtop AEM são incrivelmente úteis, pois fornecem informações e controlo sobre dispositivos conectados. Isto reduz a carga de trabalho para as equipas de TI, simplifica a gestão de endpoints, proporciona visibilidade e informações sobre os endpoints, e capacita as equipas para implementar atualizações em dispositivos conectados.
4. Usa Soluções EDR/EPP para Informações Completas dos Endpoints
As soluções de segurança de endpoints que utilizam deteção e resposta de endpoints (EDR) e plataforma de proteção de endpoints (EPP) podem fornecer informações valiosas de segurança. Isto inclui identificar comportamentos suspeitos, monitorizar ameaças, analisar logs e fornecer informações sobre a saúde geral da tua segurança, o que pode fornecer informações vitais sobre os teus endpoints e quaisquer riscos que precisem de ser abordados.
5. Otimizar a Monitorização e Alerta para Sinais Acionáveis
Obter visibilidade sobre os seus endpoints é uma coisa, mas monitorizá-los corretamente é outra questão completamente diferente. Certifique-se de que a sua solução de monitorização de endpoints pode recolher as informações que mais importam para o seu negócio, incluindo ameaças e vulnerabilidades específicas. Essa informação deve estar disponível a partir de um único ecrã, para que toda a informação pertinente esteja disponível num relance.
6. Integra os Dados dos Endpoints em Toda a Tua Pilha Tecnológica
Se todos os seus dados permanecerem isolados e trancados, está a sabotar os seus próprios esforços de segurança. Integrar os dados dos endpoints para que as equipas de segurança e TI possam aceder e monitorizá-los torna mais fácil detetar e responder a atividades suspeitas, melhorando a capacidade de resposta e a cibersegurança geral.
7. Retenha e Pesquise Logs para Investigações Mais Profundas
Dados são rei, como se costuma dizer, por isso manter dados históricos é vital. Identificar padrões e sinais de alerta nos seus dados pode ajudar as equipas de segurança a encontrar suas próprias fraquezas e áreas para melhoria, enquanto manter dados pode ajudar as equipas a analisar comportamentos passados para melhor identificar atividades suspeitas.
8. Melhorar Continuamente os Processos para Visibilidade a Longo Prazo
A tecnologia está em constante mudança, o que significa que as ameaças cibernéticas estão a crescer também. Avaliar e atualizar frequentemente os seus processos e estratégias de visibilidade dos endpoints ajudará as suas equipas a manterem-se à frente das ameaças e a manterem a segurança adequada, mesmo à medida que os seus endpoints e aplicações mudam.
Splashtop AEM: Capacitar Equipas de TI com Insights de Endpoint em Tempo Real
A visibilidade em tempo real dos seus endpoints é vital para a gestão e segurança adequadas dos endpoints, mas isso requer uma solução robusta e poderosa que possa funcionar numa força de trabalho distribuída. Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais) é exatamente essa solução.
Splashtop AEM oferece visibilidade centralizada em todos os seus endpoints, trazendo rastreamento de ativos, monitorizaç�ão de saúde dos endpoints, aplicação de políticas e gestão de patches num único painel. Não só o Splashtop AEM ajuda a gerir dispositivos conectados e automatizar atualizações, mas as suas funcionalidades de segurança ajudam as empresas a cumprir requisitos como SOC 2, ISO/IEC 27001 e conformidade com HIPAA.
Splashtop AEM dá às equipas de TI as ferramentas de que precisam para monitorizar endpoints, resolver potenciais problemas e reduzir as suas cargas de trabalho. Isto inclui:
Inventário automatizado e em tempo real de hardware e software e gestão remota.
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE com IA.
Estruturas de políticas personalizáveis que podem ser aplicadas em toda a sua rede.
Atualização automática para sistemas operativos e apps de terceiros/personalizadas.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações em segundo plano para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Pronto para experimentar a Splashtop por si mesmo e obter uma visibilidade sem precedentes dos seus endpoints? Comece hoje com um teste gratuito: