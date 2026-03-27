A aplicação de patches é essencial para manter a segurança e atualizar os sistemas, mas atualizações mal cronometradas ou mal geridas podem interromper os colaboradores e criar frustração em toda a empresa.
Felizmente, estas interrupções podem ser mitigadas. A interrupção do usuário não é causada apenas pela aplicação dos patches, mas por implantações sem um plano. Com fases de implementação claras, agendamento, segmentação de dispositivos e visibilidade, é possível implantar atualizações em toda a organização sem interromper o trabalho.
Com isso em mente, vejamos como implementar correções de uma forma que mantenha os endpoints seguros e atualizados sem interromper o trabalho, e como o Splashtop AEM pode ajudar as equipas a gerir a aplicação de patches de forma mais eficiente em grande escala.
Por que as Implantações de Patches se Tornam Disruptivas
A interrupção não é inerente ao próprio processo de aplicação de patches; resulta de um mau planeamento e execução. Quando os patches são implementados sem pensar em como podem impactar os funcionários, pode causar várias interrupções, incluindo:
Atualizações são aplicadas em momentos inoportunos, como durante reuniões, sessões de trabalho ativas ou outras horas críticas para o negócio.
Os reinícios são forçados antes que os utilizadores possam guardar o seu trabalho ou terminar o que estão a fazer, fazendo com que percam progresso valioso.
Os patches são agendados sem consideração pelo volume de trabalho, fazendo com que os dispositivos diminuam a velocidade durante a instalação.
Instalações falhadas ou parciais criam problemas de acompanhamento que a equipa de TI tem de corrigir mais tarde (ou pior, passam despercebidos).
Dispositivos remotos e fora da rede perdem a janela de implementação, resultando em níveis de patch inconsistentes e trabalho de limpeza enquanto os deixam vulneráveis.
Os Princípios Fundamentais da Atualização com Baixa Disrupção
A aplicação de patches com baixa interrupção começa com a mentalidade certa. Antes de entrar no processo de implementação, é útil entender os princípios que tornam o lançamento de patches mais suave tanto para as equipas de TI quanto para os utilizadores finais. Num nível elevado, aplicação bem-sucedida de patches não se resume apenas a enviar atualizações rapidamente. Trata-se de as implementar de uma forma que reduza interrupções desnecessárias, mantendo os sistemas seguros e atualizados.
1. O agendamento de patches deve ser planeado tendo em conta o impacto para o utilizador
As decisões de implementação de patches devem considerar como, quando e onde as pessoas realmente trabalham. As atualizações que são enviadas durante horas de trabalho ativas, reuniões importantes ou outros períodos críticos de negócios têm mais probabilidade de interromper a produtividade e frustrar os colaboradores. Para reduzir interrupções, as equipas de TI precisam de pensar além da urgência técnica e considerar o impacto real da temporização da implementação nas pessoas que utilizam esses dispositivos.
2. As implementações devem ser controladas, não um modelo único para todos
Nem todos os endpoints devem ser atualizados da mesma forma ou no mesmo cronograma. Diferentes utilizadores, dispositivos e tipos de atualizações têm diferentes níveis de impacto e urgência para o negócio. Um despliegue controlado ajuda as equipas de TI a aplicar o timing, a sequência e as políticas adequadas a cada grupo, em vez de enviar todas as atualizações a todos os endpoints de uma vez. Essa abordagem reduz o risco de perturbação generalizada e facilita a gestão das atualizações de forma previsível.
3. Visibilidade e remediação são tão importantes quanto a implementação
Implementar um patch é apenas parte do trabalho. As equipas de TI também precisam saber quais atualizações foram instaladas com sucesso, quais dispositivos foram omitidos e quais endpoints ainda necessitam de acompanhamento. Sem visibilidade clara e remediação rápida, mesmo uma implementação bem cronometrada pode criar problemas após o lançamento. A capacidade de identificar problemas rapidamente e resolvê-los antes que se espalhem é uma parte fundamental para manter a atualização eficiente e minimamente disruptiva.
Como Implementar Patches Sem Interrupção para os Utilizadores
Com estes princípios fundamentais em mente, é hora de implementar patches em todos os seus endpoints. Se quer implementar atualizações de forma eficiente sem interromper os utilizadores, seguir estes sete passos garantirá um lançamento tranquilo:
Passo 1: Segmente endpoints antes de implementar
A atualização começa com a agrupação de endpoints com base na tolerância à interrupção, impacto nos negócios e urgência do patch. Comece por identificar um grupo piloto com uma mistura de tipos de dispositivos, e depois construa segmentos mais amplos, como estações de trabalho compartilhadas, portáteis padrão de funcionários, dispositivos executivos e máquinas de alta sensibilidade. Estes grupos ajudam as equipas de TI a priorizar as atualizações, aplicar o ritmo certo de implementação e agendar a atualização nos momentos menos disruptivos para cada tipo de endpoint.
Passo 2: Comece com um grupo piloto
O primeiro segmento a receber as atualizações deve ser o grupo piloto. Deve ser uma pequena seleção de dispositivos que representem uma variedade de tipos de terminais, sistemas operativos e departamentos, para aumentar a probabilidade de detetar problemas precocemente. Certifique-se de testar os dispositivos deste grupo para questões de compatibilidade, comportamento de reinício, impacto no desempenho e quaisquer efeitos secundários inesperados, para que possam ser resolvidos antes de expandir a implementação a grupos mais amplos de dispositivos.
Passo 3: Agendar janelas de implantação considerando o impacto nos usuários
O timing é tudo. Certifique-se de agendar as implementações com base no uso do dispositivo, localização e horário comercial para minimizar as interrupções. Por exemplo, vai querer agendar atualizações para endpoints de escritório fora do horário de trabalho ou escalonar implementações para organizações distribuídas. Isso ajudará a minimizar o impacto ao implementar as atualizações de forma eficiente.
Passo 4: Defina regras de reinício e expectativas de experiência do utilizador
Os dispositivos muitas vezes precisam reiniciar antes que as atualizações sejam totalmente instaladas, por isso o manuseio do reinício deve ser planeado com antecedência. Isso inclui definir quando os utilizadores devem ser notificados, quando os adiamentos são aceitáveis, quando os prazos rígidos são necessários e como lidar com atualizações pendentes. Uma política clara de reinício ajuda a evitar que os utilizadores atrasem as atualizações indefinidamente, enquanto ainda reduz interrupções desnecessárias durante o dia de trabalho.
Passo 5: Automatizar o processo de implementação
A atualização não precisa ser um processo manual. Com uma solução de gestão de patches como o Splashtop AEM, as equipas de TI podem automatizar a deteção de patches, agendamento, implementação e monitorização contínua, facilitando a implementação de atualizações em grande escala através dos terminais. Ao usar ferramentas de gestão de patches baseadas em políticas, as equipas podem reduzir o esforço manual e gerir atualizações de forma mais consistente sem precisar lidar com cada implementação uma por uma.
Passo 6: Monitorize o estado do patch durante a implementação
As equipas de TI precisam saber quando os patches estão devidamente instalados e se há falhas ou problemas. Isto requer visibilidade dos endpoints e dos seus estados de patch para que possam identificar e resolver falhas, instalações pendentes e outros problemas. O objetivo é obter uma visão e visibilidade em tempo real, para que possam lidar com os patches enquanto as atualizações estão a ser implementadas, em vez de descobrir que um patch falhou depois do fato.
Passo 7: Corrigir exceções sem criar uma segunda onda de interrupções
Quase todas as implantações de patch envolverão exceções ou outros problemas. As equipas de TI precisarão tentar novamente instalações falhadas, sugerir reinicializações e fazer resolução de problemas para garantir que os patches estejam a funcionar corretamente em todos os endpoints sem causar novas interrupções. Quanto mais rápido as equipas puderem resolver problemas, especialmente através de ferramentas em segundo plano ou ações em vários pontos finais, menos provável é que a correção crie uma segunda onda de interrupção. Só quando cada atualização estiver concluída e validada é que o trabalho está feito.
Erros Comuns na Implementação de Patches Que Interrompem Utilizadores
A implementação de patches requer planeamento e preparação. Quando as empresas tratam a atualização de software como uma reflexão tardia, podem cometer alguns erros comuns que interrompem os utilizadores e retardam o trabalho. No entanto, com um pouco de previsão, é fácil evitar esses erros.
Erros comuns incluem:
Puxar a mesma atualização para todos os endpoints ao mesmo tempo, em vez de usar implementações em etapas para teste.
Tratar todos os dispositivos como se tivessem o mesmo perfil de risco e impacto no negócio, em vez de dar prioridade aos endpoints de alto risco e críticos para o negócio.
Ignorar o planeamento de reinícios até depois da aplicação do patch causa reinícios disruptivos em toda a empresa.
Pular a validação piloto devido à pressão do tempo, o que pode levar a erros omitidos e problemas técnicos.
Esperar demasiado tempo para confirmar o que teve sucesso e o que falhou, causando mais problemas e uma corrida para resolver as falhas.
Usar ferramentas ou fluxos de trabalho que criem visibilidade atrasada, demorem a remediar ou exijam muito acompanhamento manual.
Quais Ferramentas & Funcionalidades as Equipas de TI Precisam para Minimizar a Interrupção dos Utilizadores Durante a Correção
Para minimizar eficazmente a interrupção, as equipas de TI precisam de ferramentas e controlos que proporcionem as capacidades de agendamento, visibilidade e acompanhamento necessárias para aplicar patches sem interromper o trabalho. Estas incluem:
1. Agendamento flexível e controlo de implementação baseado em políticas
As equipas de TI devem poder controlar quando os patches são enviados, quais grupos os recebem primeiro e como o timing é gerido em todos os endpoints. Os controlos baseados em políticas ajudam a priorizar cada patch de acordo com a política da empresa, enquanto o agendamento flexível garante que ele seja implementado num momento conveniente.
2. Visibilidade em tempo real do estado das atualizações
Se algo correr mal durante a implementação do patch, as equipas de TI precisam de saber imediatamente. A visibilidade atrasada piora as perturbações porque os problemas são frequentemente descobertos apenas depois de os utilizadores já estarem afetados. O estado em tempo real das correções ajuda a TI a identificar instalações falhadas, dispositivos perdidos e ações pendentes cedo, para que os problemas possam ser resolvidos antes de causarem interrupções maiores.
3. Ferramentas rápidas para remediação de falhas e dispositivos perdidos
Quando a aplicação de patches falha ou um dispositivo é perdido, as equipas de TI precisam de o remediar rapidamente. Isso inclui tentar novamente as instalações, acionar reinicializações e tomar outras ações corretivas sem depender de um longo processo manual. Quanto mais rápido as equipas conseguirem resolver as exceções, menos provável é que essas questões se transformem em interrupções prolongadas para os funcionários.
4. Ações de 1-para-muitos e scripting para trabalho de acompanhamento
As equipas de TI precisam gerir um grande número de dispositivos, por isso a capacidade de tomar ações em múltiplos endpoints é valiosa. Ações 1-para-muitos e scripting permitem que as organizações gerenciem limpeza, remediação, reinícios e outras tarefas básicas sem gerir manualmente cada dispositivo.
5. Capacidades de resolução de problemas em segundo plano
Às vezes, as equipas de TI precisam solucionar problemas e gerir dispositivos enquanto ainda estão em uso. Isso é especialmente comum em ambientes remotos e híbridos, onde os funcionários podem estar a trabalhar em diferentes locais e não podem entregar um dispositivo à TI pessoalmente. Nesses casos, a capacidade de diagnosticar e corrigir problemas relacionados a patches em segundo plano é valiosa porque ajuda a equipa de TI a suportar endpoints sem criar outra interrupção para o utilizador.
Como a Splashtop AEM ajuda a reduzir a interrupção do utilizador durante a implementação de patches
A gestão de patches com baixa interrupção requer as ferramentas certas. É aí que Splashtop AEM (Gestão Autónoma de Endpoints) ajuda as equipas a implementar patches com mais consistência, rapidez e controlo, reduzindo ao mesmo tempo as interrupções desnecessárias para os colaboradores.
O Splashtop AEM fornece gestão de patches em tempo real e automação baseada em políticas, ajudando as equipas de TI a detetar, agendar, implementar e monitorizar patches em todos os endpoints de acordo com as políticas da empresa. Ao mesmo tempo, oferece às equipas uma visibilidade centralizada sobre o estado dos patches em todos os dispositivos, para que possam identificar rapidamente o que foi bem-sucedido, o que falhou e o que ainda necessita de ação.
Com o Splashtop AEM, as equipas de TI podem automatizar patches, obter uma visão mais clara do estado dos patches e responder rapidamente a problemas com ferramentas de fundo e ações de 1-para-muitos.
Para equipas que já utilizam o Microsoft Intune, o Splashtop AEM pode complementar e melhorar o Intune com atualização de patches em tempo real, acompanhamento mais rápido, e suporte mais abrangente para sistemas operativos e aplicações de terceiros.
Para equipas que utilizam um RMM tradicional, o Splashtop AEM também pode fornecer uma abordagem mais simplificada para patching e ações em endpoints quando um fluxo de trabalho mais leve é mais adequado.
Como resultado, as equipas de TI podem manter os dispositivos mais atualizados com menos interrupções para os funcionários, menos pedidos de suporte, conclusão de patch mais rápida e menor risco de atualizações atrasadas ou falhadas.
Implante mais rápido sem interromper o trabalho
Não precisa adiar patches para evitar interrupções. Tudo o que é preciso é a segmentação certa, um timing inteligente e um rápido acompanhamento de quaisquer problemas, e pode distribuir patches de forma eficiente sem interromper o trabalho.
Com Splashtop AEM, as equipas de TI podem gerir a aplicação de patches de forma mais eficiente em ambientes de endpoints distribuídos. O Splashtop AEM ajuda a automatizar a implantação de patches em sistemas operativos e aplicações de terceiros, tornando mais fácil manter os endpoints atualizados sem adicionar trabalho manual desnecessário.
Isso significa que os funcionários podem permanecer focados no seu trabalho enquanto a TI mantém os dispositivos atualizados com menos interrupção.
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