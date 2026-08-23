A proteção antivírus é importante, quer utilize um computador pessoal quer um dispositivo de trabalho. No entanto, escolher o software antivírus certo pode ser um desafio, uma vez que uma proteção eficaz exige mais do que comparar nomes de produtos ou contar funcionalidades.
Encontrar o antivírus certo para o seu computador depende de vários fatores, incluindo o seu sistema operativo, a forma como o utiliza, o número de dispositivos que usa e qualquer proteção existente de que já disponha. Por exemplo, embora os computadores Windows e macOS incluam normalmente ferramentas de segurança integradas, alguns utilizadores podem querer proteção adicional contra phishing, para vários computadores, suportes amovíveis ou outras necessidades de segurança.
Tendo isto em conta, vamos explorar quais as funcionalidades de antivírus que mais importam, como comparar opções gratuitas e pagas, e como encontrar um software antivírus para o seu computador que tenha as funcionalidades de que precisa (sem o obrigar a pagar por funcionalidades de que não precisa).
O que faz um software antivírus num computador pessoal?
Talvez esteja a perguntar-se o que um antivírus para um computador pessoal pode fazer que a segurança básica integrada ainda não cubra. A cibersegurança é importante em todos os dispositivos, sejam pessoais ou de trabalho, o que significa que as funcionalidades básicas de antivírus nem sempre são suficientes.
O software antivírus monitoriza ficheiros, transferências, aplicações e a atividade do sistema em busca de sinais de malware ou outra atividade suspeita. Isto utiliza vários métodos de deteção, incluindo a identificação de assinaturas de malware conhecidas, aprendizagem automática, reputação de ficheiros, monitorização comportamental e muito mais.
Um bom software antivírus deve incluir algumas proteções e funcionalidades essenciais:
Deteção e bloqueio de malware.
Verificação de ficheiros transferidos e armazenados.
Monitorização de comportamentos suspeitos de aplicações.
Bloqueio de websites maliciosos ou enganadores.
Colocar em quarentena ou remover ameaças detetadas.
Receber definições de ameaças e modelos de deteção atualizados para melhorar a proteção.
Um computador pessoal precisa de software antivírus adicional?
Isto depende de alguns fatores, incluindo o sistema operativo, o comportamento do utilizador e o nível de proteção de que precisa. Mas há várias situações em que ter uma camada extra de proteção antivírus pode representar um reforço importante da segurança:
Quando a proteção integrada pode ser suficiente
Isto não quer dizer que a segurança integrada nunca seja suficiente. Se mantiver os seus sistemas atualizados, descarregar software com cuidado e usar browsers suportados, poderá precisar apenas de proteção básica contra malware. Nestes casos, a segurança integrada pode oferecer proteção suficiente para as suas necessidades.
Quando um antivírus adicional pode ser útil
O software antivírus de terceiros pode ser útil quando são necessárias proteções ou funcionalidades de gestão além das que a segurança integrada oferece. Se os utilizadores precisarem de proteção mais avançada contra phishing ou fraudes, proteção para vários computadores, análises e alertas de segurança mais visíveis, ou proteção adicional contra exploits e dispositivos amovíveis, serão necessárias funcionalidades de segurança mais robustas.
Nestes casos, poderá ser necessário software antivírus adicional.
Porque o comportamento do utilizador continua a ser importante
Por mais robusto que seja o software antivírus, o comportamento do utilizador continua a ser a primeira e mais importante linha de defesa. O software antivírus não consegue compensar atualizações ignoradas, palavras-passe reutilizadas ou downloads inseguros, e muito menos a concessão de acesso remoto a utilizadores desconhecidos. Continua a caber aos utilizadores compreender as melhores práticas de segurança, como evitar phishing, e que comportamentos inseguros devem evitar.
Que funcionalidades de antivírus são mais importantes?
Tendo tudo isto em conta, que funcionalidades de antivírus são mais essenciais? A maioria das soluções antivírus inclui várias funcionalidades e capacidades, mas estes são os elementos essenciais a procurar ao avaliar as opções:
1. Proteção contra malware em tempo real
A função principal de um antivírus é a proteção contra malware. Um bom software antivírus deve monitorizar continuamente ficheiros e processos para detetar ameaças em tempo real, em vez de depender de análises manuais ocasionais que podem só detetar vírus quando já é tarde demais.
2. Proteção contra phishing e websites maliciosos
A internet não tem falta de esquemas de phishing e websites maliciosos concebidos para roubar informações pessoais, palavras-passe e outros dados sensíveis. Assim sendo, o software antivírus também deve incluir proteção contra essas ameaças. Um bom software antivírus pode ajudar a identificar links enganosos, páginas de início de sessão falsas e downloads maliciosos antes de os utilizadores introduzirem informações sensíveis e colocarem os seus dados em risco.
3. Deteção de ameaças baseada no comportamento
A deteção baseada no comportamento procura ações suspeitas, como atividade invulgar de processos ou tentativas de alterar ficheiros, em vez de depender apenas de assinaturas de malware conhecidas. Isto pode ajudar a identificar atividade maliciosa que não corresponde exatamente a uma ameaça anteriormente conhecida.
4. Atualizações automáticas de segurança
As ameaças cibernéticas estão em constante mudança, por isso a cibersegurança precisa de ser adaptável. O software antivírus deve incluir atualizações automáticas, incluindo atualizações para definições de malware, dados de reputação e modelos de deteção, para acompanhar os desenvolvimentos mais recentes sem exigir manutenção manual.
5. Proteção contra exploits
Os ciberataques visam frequentemente vulnerabilidades conhecidas para as explorar e infiltrar-se em dispositivos ou redes. A proteção contra exploits é, por isso, útil, porque pode ajudar a detetar e bloquear tentativas de tirar partido de vulnerabilidades de software.
6. Análise de suportes amovíveis
As unidades USB e os discos rígidos externos podem conter ficheiros maliciosos que podem infetar um computador quando são abertos ou executados. Analisar estes dispositivos amovíveis é importante, especialmente para utilizadores que transferem ficheiros regularmente entre computadores.
7. Alertas claros e controlos de quarentena
Se for detetada uma ameaça, os utilizadores devem ser informados, e isso deve ser claro. Os utilizadores devem conseguir compreender o que foi detetado, que ações foram tomadas e se precisam de dar seguimento a alguma coisa.
Que funcionalidades do antivírus são opcionais?
Nem todas as funcionalidades de antivírus são necessárias. Embora muitos produtos antivírus sejam vendidos como suites de segurança mais abrangentes, podem incluir funcionalidades adicionais que não são essenciais. Embora estas possam ser úteis e agradáveis de ter, não devem sobrepor-se às proteções principais; uma lista mais longa não significa necessariamente uma solução melhor.
As funcionalidades antivírus opcionais incluem:
VPN: As VPN são úteis para aceder a redes remotas ou alterar a localização de uma pessoa, mas não são necessárias para todos os utilizadores.
Gestor de palavras-passe: Um gestor de palavras-passe pode ajudar os utilizadores a criar palavras-passe fortes, armazená-las para fácil acesso e detetar quando uma é roubada. No entanto, isso não faz dela uma funcionalidade essencial.
Monitorização de identidade: Os serviços de monitorização de identidade podem alertar os utilizadores se as suas informações pessoais forem roubadas, o que é útil em caso de violação de dados, mas a prioridade deve ser proteger as informações para que não sejam roubadas.
Cópia de segurança na cloud: As cópias de segurança na cloud são ótimas para guardar e restaurar dados se algo se perder, mas nem todos os utilizadores precisam delas.
Controlos parentais: Com os controlos parentais, os pais podem manter os filhos afastados de websites perigosos ou para adultos e gerir o tempo de ecrã. Se não for o pai ou a mãe de uma criança, isto não será necessário.
Navegador seguro: Um navegador seguro pode ajudar a proteger os utilizadores enquanto navegam na internet. Esta é uma ferramenta útil para qualquer pessoa que passe tempo online, mas não substitui outras funcionalidades essenciais.
Ferramentas de otimização de dispositivos: Estas ferramentas podem ajudar a melhorar o desempenho do sistema, libertar espaço de armazenamento e remover ficheiros desnecessários. Embora sejam úteis para a eficiência do dispositivo, não são ferramentas de segurança essenciais.
Controlos de firewall autónomos: As firewalls são importantes para a cibersegurança e não devem ser ignoradas, mas é preferível que estejam incluídas como parte de uma estratégia de segurança mais abrangente.
Monitorização da webcam ou do microfone: Estas ferramentas podem ajudar a proteger webcams e microfones, reforçando a privacidade e a segurança. Embora sejam opções úteis, são apenas boas opções a incluir.
Antivírus gratuito versus antivírus pago
Talvez tenha estado a contar com um antivírus gratuito ou com as funcionalidades de segurança integradas nos dispositivos, e isso tenha sido suficiente até agora. Pode estar a perguntar-se: qual é a diferença entre software antivírus gratuito e software pago? Podemos resumir as diferenças da seguinte forma:
O que um antivírus gratuito normalmente oferece
O software antivírus gratuito e integrado pode fornecer proteção essencial, incluindo deteção de malware, monitorização em tempo real, análises e atualizações automáticas de segurança. As capacidades variam consoante o produto, por isso a principal questão é saber se a proteção e as funcionalidades incluídas correspondem às suas necessidades.
O que um antivírus pago pode acrescentar
Os produtos pagos vão além da proteção antivírus básica, oferecendo funcionalidades avançadas como proteção contra phishing, deteção baseada em comportamento e outras ferramentas de segurança. Também tendem a proporcionar aos utilizadores maior acessibilidade e funcionalidades de controlo, como cobertura de vários dispositivos e gestão centralizada, bem como apoio ao utilizador.
Como decidir se vale a pena pagar
Então, como decidir qual é a opção certa? Pode avaliar as suas necessidades de segurança e as opções de antivírus para determinar se um software antivírus gratuito será suficiente ou se deve investir numa ferramenta paga.
Considere o seguinte:
Que falhas de proteção permanecem quando se usa apenas a segurança integrada?
Quantos computadores precisam de cobertura?
Pretende uma única conta para gerir vários dispositivos?
As funcionalidades adicionais são realmente úteis?
O preço de renovação é razoável?
Isto vai ajudar a determinar se um antivírus pago justifica o investimento.
Quanto deve o antivírus afetar o desempenho do computador?
Uma preocupação comum ao usar software antivírus é a quantidade de recursos do sistema que este pode utilizar ao analisar um computador. Mas, embora o software antivírus tenha de usar recursos do sistema para analisar ficheiros e monitorizar atividade, um bom software não vai (nem deve) dificultar a utilização normal do computador.
Quando um software antivírus é descrito como «leve», procure requisitos de sistema claros e testes de desempenho recentes, quando disponíveis. Pode ajudar avaliar alguns fatores importantes, incluindo:
Utilização de CPU e memória em inatividade.
O impacto no desempenho durante análises rápidas e completas.
Tempos de arranque e de abertura de aplicações.
O impacto na bateria do portátil.
Interrupções durante jogos ou trabalho criativo.
Agendamento de análises e controlos de pausa.
Estes fatores podem afetar a velocidade e o desempenho se a ferramenta antivírus não for suficientemente leve.
Como verificar a compatibilidade do antivírus
Então, como garantir que um software antivírus é compatível com o dispositivo? A compatibilidade inclui mais do que apenas a existência de um instalador; fatores como memória, versão do SO, entre outros, podem afetar a compatibilidade geral.
Não deixe de verificar:
Versões suportadas do Windows ou macOS,
Requisitos de processador, memória e armazenamento.
Se todas as funcionalidades anunciadas funcionam no seu sistema operativo.
Compatibilidade com o software de segurança existente.
Quantos dispositivos podem ser incluídos e se dispositivos Windows e Mac podem partilhar o mesmo plano (se aplicável)
Como remover ou substituir dispositivos.
Se a cobertura móvel está incluída ou é vendida separadamente.
É preferível encontrar uma única ferramenta antivírus que disponibilize as funcionalidades necessárias, em vez de usar várias soluções que fazem coisas diferentes. Executar dois produtos antivírus em tempo real em simultâneo pode causar conflitos, verificações redundantes ou problemas de desempenho, por isso evite fazê-lo, a menos que ambos os fornecedores suportem explicitamente essa configuração.
Como comparar os preços de antivírus
Ao avaliar opções de antivírus, os preços podem variar significativamente, mas o mesmo acontece com as funcionalidades oferecidas em cada faixa de preço. Pode ser difícil determinar qual tem o melhor preço, uma vez que o valor anunciado para o primeiro ano não representa necessariamente bem o que acabará por pagar nem o valor que oferece.
Certifique-se de que compara:
Preço promocional do primeiro ano
Preço de renovação (que pode não ser o mesmo que o preço do primeiro ano)
Faturação anual ou mensal.
O número de dispositivos incluídos que cobre e eventuais preços diferentes por dispositivo.
As funcionalidades e opções incluídas em cada plano.
Os termos de renovação automática, incluindo requisitos mínimos de subscrição, a sua duração e taxas de cancelamento.
Políticas de cancelamento e reembolso.
Se as capacidades e funcionalidades essenciais de que precisa exigem um nível superior ou estão disponíveis desde o início.
É importante considerar o custo anual total, as funcionalidades incluídas e o número de dispositivos que pode abranger, em vez de olhar apenas para o preço promocional em destaque. É necessário considerar o montante total que vai gastar ao longo do tempo e o que vai receber por esse preço, para garantir a melhor relação qualidade-preço.
Como escolher software antivírus para um computador pessoal
Com tudo isto estabelecido, podemos dividir o processo de avaliação e ajudar a encontrar o melhor software antivírus para o seu computador. Siga estes passos ao analisar as suas opções e conseguirá tomar uma decisão informada:
Identificar o computador e o sistema operativo: confirme o tipo de dispositivo, a versão do sistema operativo e os requisitos de hardware do software antivírus, e certifique-se de que o seu dispositivo os cumpre.
Reveja a proteção já incluída: Provavelmente já dispõe de funcionalidades básicas de antivírus, por isso verifique o que a sua segurança integrada cobre atualmente e em que pontos a proteção adicional pode ajudar.
Defina as ameaças e os casos de uso que importam: Saber contra que ameaças se deve defender é igualmente importante. Considere ameaças como phishing, transferências maliciosas, websites maliciosos, suportes amovíveis e dispositivos partilhados, e certifique-se de que encontra uma solução que responda aos riscos que são importantes para si.
Dê prioridade às funcionalidades essenciais de proteção: Certifique-se de que encontra uma solução que inclua os requisitos indispensáveis. Concentre-se primeiro na proteção contra malware em tempo real, proteção contra phishing, deteção comportamental, atualizações e usabilidade; depois, poderá começar a procurar funcionalidades adicionais úteis.
Decida quais os extras que são realmente úteis: Embora existam funcionalidades adicionais de proteção que podem ajudar, nem todas oferecem os mesmos benefícios. Certifique-se de que evita pagar por funcionalidades incluídas em pacote que duplicam ferramentas que já tem.
Verifique o desempenho e os resultados independentes: É sempre importante verificar o desempenho de um software antivírus antes de o comprar. Sempre que possível, certifique-se de analisar o impacto nos sistemas, as taxas de falsos positivos e testes ou validações recentes.
Compare os limites por dispositivo e o preço total: O primeiro preço que vê pode não ser o valor que acabará por pagar. É preciso olhar para além da taxa introdutória e considerar extras, custos de renovação e o custo total da cobertura dos dispositivos para saber quanto irá realmente gastar.
Analise o suporte e a gestão da conta: Não ignore a importância de um bom suporte. Verifique como pode obter ajuda, monitorizar dispositivos e substituir um computador antigo, se necessário.
Como proteger computadores pessoais com Splashtop Shield
Splashtop Shield é uma solução antivírus com tecnologia de IA para computadores Windows e Mac que combina análise de ficheiros assistida por aprendizagem automática com verificações de reputação na cloud e dados de deteção atualizados com frequência para ajudar a identificar malware e ficheiros suspeitos.
O Splashtop Shield foi concebido para indivíduos, famílias e qualquer pessoa que use computadores pessoais para trabalho remoto ou híbrido. Combina várias ferramentas de proteção para manter os dispositivos seguros, incluindo:
Proteção antimalware para detetar ficheiros e programas maliciosos.
Proteção antiphishing para ajudar a identificar tentativas de phishing e links maliciosos.
Análise de tráfego em tempo real para ajudar a identificar tráfego malicioso e ameaças online.
Deteção de ameaças baseada no comportamento que ajuda a identificar atividade suspeita com base na forma como os ficheiros e processos se comportam.
Proteção anti-exploit para ajudar a detetar e bloquear tentativas de explorar vulnerabilidades de software.
Análise de USB e suportes de armazenamento amovíveis para ajudar a detetar ficheiros maliciosos em dispositivos de armazenamento ligados.
Splashtop Shield está disponível numa edição Individual, que cobre dois dispositivos, e numa edição Family, que cobre até cinco computadores Windows e Mac num único agregado familiar.
Lista de verificação final do comprador
Há muito a considerar ao avaliar soluções antivírus, tanto que isso pode tornar-se avassalador. Como pode ter a certeza de que uma opção responde a todas as suas necessidades por um preço que pode pagar?
Por isso, compilámos uma lista de verificação prática que pode usar ao procurar software antivírus. Se uma solução cumprir todos estes critérios, deverá funcionar bem para as suas necessidades.
Antes de comprar uma solução antivírus, pergunte-se:
É compatível com o meu sistema operativo?
Oferece proteção em tempo real contra malware e phishing?
Usa mais do que um método de deteção?
Consegue analisar suportes amovíveis, como unidades USB e discos rígidos externos?
O impacto no desempenho é aceitável durante a utilização normal e as análises?
Os alertas são fáceis de compreender?
O plano cobre todos os computadores aos quais preciso de prestar suporte?
Quanto custará na renovação?
As alegações do produto são validadas de forma independente?
O suporte está disponível através dos canais que vou usar?
Escolha o antivírus certo para o computador pessoal
Ao escolher um software antivírus para o computador, é importante compreender o dispositivo, a cobertura de segurança atual, os hábitos de utilização e as necessidades de proteção. Uma boa segurança não depende de encontrar o maior número de extras incluídos ou um preço específico, mas sim de encontrar as ferramentas e funcionalidades certas para as suas necessidades.
Proteção de base sólida, compatibilidade com o sistema operativo, impacto no desempenho gerível, preços transparentes e controlos de conta claros podem ajudar a escolher um software antivírus adequado às necessidades de segurança e à utilização diária. Ao avaliar as opções, é essencial considerar todos os fatores importantes, em vez de olhar apenas para a quantidade.
Quer saber mais sobre o Splashtop Shield e como fornece proteção com IA para computadores Windows e Mac? Descubra hoje tudo o que precisa de saber sobre o Splashtop Shield: