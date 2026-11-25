Segundo o Relatório de Crimes na Internet de 2025 do FBI, os americanos reportaram perdas de 20,9 mil milhões de dólares devido ao cibercrime em 2025, um aumento de 26% face ao ano anterior. Foi também o primeiro ano em que o relatório deu à inteligência artificial uma secção própria.
O relatório Deception in the AI Age 2026 do Thomson Reuters Institute ajuda a explicar por que razão os números continuam a aumentar. Baseado em entrevistas com 13 investigadores de fraude dos EUA, analistas de crime financeiro, ex-agentes federais e fundadores de empresas de tecnologia, o relatório defende que a IA transformou as burlas de um trabalho lento e manual em operações automatizadas de grande volume. Também alerta que as defesas concebidas para burlas conduzidas por humanos estão a ficar para trás.
Abaixo, analisamos quatro conclusões do relatório, o que cada uma significa para empresas e particulares, e qual o papel da proteção no próprio computador.
O que o relatório Deception in the AI Age revelou
1. As burlas têm sucesso porque a vítima diz que sim
O relatório traça uma distinção clara entre fraude e burlas. Fraude é uma atividade não autorizada, como um criminoso usar credenciais roubadas para movimentar dinheiro. Numa burla, a vítima é persuadida a realizar a ação ela própria, por isso o pagamento, o início de sessão ou a transferência parecem legítimos. Todas as verificações são aprovadas porque é a pessoa certa que as está a fazer.
Isso torna as burlas difíceis de detetar com uma segurança que apenas confirma a identidade. Isso também as torna dispendiosas: a fraude e as burlas facilitadas pela cibertecnologia representaram 85% das perdas reportadas ao FBI em 2025. A proteção tem de intervir no momento em que alguém está prestes a agir com base numa mentira, antes de a ação estar concluída.
2. A IA transformou as burlas numa linha de montagem
Segundo o relatório, a IA permite que os criminosos testem milhares de variações de engenharia social ao mesmo tempo, mantenham as que funcionam e descartem as que não funcionam. Mensagens de phishing bem elaboradas, vozes clonadas e documentos falsos exigem agora pouca perícia para serem produzidos. O relatório também descreve complexos organizados de burlas, muitas vezes operados por trabalhadores traficados, que executam estas operações à escala industrial.
Os dados do FBI mostram o efeito inicial. O IC3 recebeu 22.364 denúncias que faziam referência a AI em 2025, associadas a cerca de 893 milhões de dólares em perdas reportadas.
Para quem tenta identificar uma burla, os sinais de alerta habituais estão a desaparecer. Erros ortográficos, formulações estranhas e uma voz que soa ligeiramente errada já não são sinais fiáveis. A formação de sensibilização continua a ser importante, mas já não pode ser a única barreira entre uma mensagem convincente e um erro dispendioso.
3. A IA agêntica pode eliminar o burlão humano
O aviso mais voltado para o futuro no relatório diz respeito à IA agêntica: sistemas autónomos que conseguem contactar uma vítima, adaptar-se às suas respostas e levar a cabo uma burla do início ao fim sem um operador humano. O Thomson Reuters Institute espera esta mudança em breve e afirma que as instituições financeiras têm cerca de 12 meses para se preparar.
Quando cada tentativa de burla custa quase nada a executar, o volume aumenta e as mesmas pessoas são visadas com mais frequência. As defesas que dependem de alguém reparar num problema precisam de apoio automatizado que funcione 24 horas por dia.
4. Quando o dinheiro é transferido, a burla já aconteceu
Os bancos veem a transação. Raramente veem as semanas de contacto que levaram a isso. Como Trace Fooshee, da Datos Insights, escreveu no relatório, a instituição financeira "vê apenas os últimos metros" de uma burla. O primeiro contacto e a manipulação acontecem nas redes sociais, em aplicações de mensagens e em chamadas telefónicas.
As melhores hipóteses de travar uma burla surgem mais cedo, antes de alguém autorizar um pagamento. Em muitas burlas, um desses momentos anteriores acontece no computador da própria vítima.
Como as burlas chegam ao computador da vítima
O relatório foca-se no pagamento, mas muitas burlas exigem primeiro uma etapa que acontece no computador da própria vítima. Há três vias que surgem repetidamente:
Sites falsos e páginas de início de sessão. Um link de phishing conduz a uma cópia convincente de uma página de início de sessão de um banco, email ou software que captura palavras-passe ou dados de pagamento. Phishing e spoofing foram o tipo de crime mais denunciado ao IC3 em 2025.
Ficheiros maliciosos e downloads falsos. Um anexo de email, uma fatura falsa ou uma atualização de software falsa instala malware que rouba dados ou dá aos atacantes uma porta de entrada no computador.
Avisos de suporte falsos. Um pop-up ou uma chamada inesperada afirma que o computador tem um problema e leva a vítima a ligar para uma linha de apoio falsa, onde lhe pedem que pague por uma correção ou que dê ao interlocutor controlo sobre o computador. As orientações sobre burlas de suporte técnico da FTC referem que os avisos de segurança reais nunca pedem que ligue para um número de telefone. As burlas de suporte técnico e apoio ao cliente representaram 2,13 mil milhões de dólares em perdas reportadas em 2025, segundo o IC3.
Em cada caso, a vítima dá esse passo por si própria ao clicar na ligação, abrir o ficheiro ou fazer a chamada. É por isso que estes momentos precisam de ser interrompidos no computador, muito antes de algo chegar ao banco.
Como tem de ser agora a prevenção de fraudes
A mensagem do relatório para quem se quer proteger é que a prevenção tem de começar mais cedo no processo da fraude. Tanto para empresas como para famílias, isso resume-se a quatro hábitos:
Faça uma pausa. A defesa mais simples do relatório é esperar antes de agir, nem que seja apenas alguns minutos. O FBI dá o mesmo conselho, incentivando as pessoas a "Parar um momento" antes de enviarem dinheiro ou informações pessoais.
Verifique através de um canal separado. Confirme qualquer pedido de pagamento, alteração de conta ou chamada de suporte contactando a pessoa ou empresa através de um número de telefone ou endereço em que já confia.
Proteja o computador, além da conta. Bloqueie sites fraudulentos e ferramentas de acesso remoto não autorizado antes de carregarem ou serem instalados, para que um engodo convincente tenha menos locais onde se instalar.
Facilite a tomada de palavra. Os colaboradores e os membros da família devem saber exatamente a quem informar quando algo parece errado, sem receio de serem culpabilizados.
Para um conjunto completo de controlos, consulte o nosso guia anti-burla para equipas de TI.
Como o Splashtop Shield ajuda a travar burlas no Windows e no Mac
Splashtop Shield é uma proteção de endpoints para computadores Windows e Mac que acrescenta proteção anti-burla e contra a tomada de controlo do acesso remoto à proteção oferecida por um antivírus padrão. Foi concebido para situações em que uma burla chega ao computador, como clicar num site falso ou responder a um pedido para instalar software de acesso remoto.
Em testes independentes realizados pela West Coast Labs em abril de 2026, o Splashtop Shield alcançou uma taxa de proteção de 100% contra as ameaças testadas. Em novembro de 2026, a Splashtop aderiu à Microsoft Virus Initiative com o Splashtop Shield. A iniciativa é o programa da Microsoft para fornecedores de segurança cujos produtos são certificados por laboratórios de testes independentes aprovados e cumprem os requisitos da Microsoft para uma integração fiável com o Windows.
Veja como o Splashtop Shield ajuda a travar fraudes:
1. Bloqueia sites de burla e phishing
O Splashtop Shield bloqueia sites inseguros e de phishing conhecidos e utiliza deteção assistida por IA para identificar fraudes novas e emergentes. Quando uma mensagem escrita por IA leva alguém a uma página de login falsa convincente, o Splashtop Shield pode bloquear a página antes de essa pessoa introduzir qualquer informação.
2. Bloqueia ficheiros maliciosos
O Splashtop Shield inclui proteção antimalware em tempo real e análise no acesso concebidas para impedir ficheiros maliciosos e aplicações inseguras antes de serem executados. Se uma fatura falsa ou uma atualização de software falsa chegar ao computador, o Splashtop Shield pode detê-la antes que cause danos.
3. Impede a tomada de controlo do acesso remoto
O Splashtop Shield deteta e bloqueia tentativas de instalar as ferramentas de acesso remoto de que os burlões dependem, e envia um alerta quando isso acontece. Isto abrange o momento exato em que um falso agente de suporte pede acesso, mesmo que a pessoa na chamada já tenha sido convencida.
Proteção para o trabalho e para casa
Splashtop Shield for Business está disponível como complemento de qualquer subscrição ativa de um produto empresarial da Splashtop, incluindo Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop Enterprise e Splashtop AEM. Os alertas aparecem juntamente com os dados dos endpoints que as equipas de TI já verificam, e a TI pode passar diretamente de um alerta para uma sessão remota para investigar.
Splashtop Shield for Home and Family protege computadores pessoais, com planos para 2, 5 ou 10 computadores. Os planos familiares incluem alertas para um familiar de confiança e Remote Help para apoio prático quando alguém precisar.
Proteja os computadores a que os burlões chegam primeiro
O relatório Deception in the AI Age defende de forma convincente que as burlas vão continuar a tornar-se mais rápidas, mais baratas e mais convincentes. Quando a própria aprovação da vítima é o ataque, a proteção tem de agir antes de essa aprovação se transformar numa perda.
Para as empresas, o Splashtop Shield for Business está disponível como complemento dos produtos empresariais da Splashtop. Adicione Splashtop Shield à sua subscrição para proteger os endpoints Windows e Mac da sua equipa.
Para computadores pessoais e familiares, inicie uma avaliação gratuita de 7 dias do Splashtop Shield for Home and Family.