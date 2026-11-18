A Splashtop junta-se à Iniciativa contra Vírus da Microsoft, reforçando a proteção para ambientes Microsoft
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O Splashtop Shield adiciona proteção antimalware em tempo real, certificada de forma independente, com atualizações fornecidas ao abrigo das Safe Deployment Practices da Splashtop.
SAN FRANCISCO, Calif., 18 de nov. de 2026 – Splashtop anunciou hoje que obteve adesão à Microsoft Virus Initiative (MVI), um programa da Microsoft® para fornecedores de segurança cujos produtos possuem certificação de laboratórios de testes independentes aprovados e cumprem os requisitos da Microsoft para integração fiável com o Windows®. A adesão aprofunda o alinhamento da Splashtop com a Microsoft e faz avançar o seu trabalho de reforço da proteção e da resiliência para organizações centradas na Microsoft. A Splashtop qualificou-se para a MVI com o Splashtop Shield, que combina proteção antimalware em tempo real com defesas contra ataques de engenharia social, como phishing, burlas e acesso remoto não autorizado. O Shield foi certificado pelo laboratório de testes independente West Coast Labs e, em breve, será integrado com o Windows Security Center, registando-se no Windows como o fornecedor de antivírus do dispositivo, para que o respetivo estado de proteção apareça no Windows Security. As atualizações do Shield também seguem as Safe Deployment Practices da Splashtop, cumprindo os requisitos de fiabilidade e ajudando as organizações a evitar interrupções. "Os administradores de TI lidam com um fluxo constante de ataques e não têm tempo para apostar em ferramentas de segurança que podem não se adequar ao ambiente que já criaram," afirmou Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “O Shield é certificado de forma independente e foi concebido para funcionar com o Windows, pelo que os administradores podem acrescentar uma camada de proteção contra phishing e burlas sem hesitar sobre a forma como se integra.” O portefólio da Splashtop expande os ambientes Microsoft para além do registo e das políticas, abrangendo operações contínuas de endpoint:
Adicione uma segunda linha de defesa contra o phishing: o Splashtop Shield analisa cada clique em busca de phishing e burlas, funcionando com o Microsoft Defender® Antivirus e sendo gerido na mesma consola que o suporte e a aplicação de patches.
Resolva problemas em qualquer dispositivo: o Splashtop Remote Support resolve problemas em dispositivos assistidos ou não assistidos, geridos ou BYOD, incluindo entre tenants.
Corrija vulnerabilidades das aplicações mais cedo: o Agentic Packr usa IA para empacotar, testar e analisar apps de terceiros e personalizadas quanto a malware, e depois publicá-las no Microsoft Intune® com um clique.
Aplique patches sem esperar por check-ins: o Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) aplica patches ao Windows, macOS e apps de terceiros, priorizados por risco KEV e CVE, com registos que comprovam cada correção.
Elimine as palavras-passe partilhadas de Wi-Fi: Foxpass oferece acesso a Wi-Fi e VPN sem palavras-passe, com base em certificados, através do Intune, em conjunto com o Microsoft Cloud PKI, eliminando os servidores RADIUS no local.
Através da MVI, a Microsoft trabalha diretamente com fornecedores de segurança cujos produtos protegem os clientes Windows. Para saber mais, visite a Splashtop, expositora na Microsoft Ignite®, de 17 a 20 de novembro, no Moscone Center em San Francisco, no stand 6269L. Para mais informações, visite www.splashtop.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.
Microsoft, Microsoft Cloud PKI, Microsoft Defender, Microsoft Ignite, Microsoft Intune, and Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.
Resumo das notícias
A Splashtop foi aceite na Microsoft Virus Initiative (MVI), o programa da Microsoft para organizações que desenvolvem tecnologia antimalware para Windows.
Os membros da MVI têm de fornecer proteção em tempo real, certificada de forma independente, e cumprir os requisitos da Microsoft para uma integração fiável com o Windows.
A adesão baseia-se no papel da Splashtop na Microsoft Intelligent Security Association (MISA) e em produtos concebidos para expandir o que as equipas de TI podem fazer em ambientes Microsoft.