Principais Recursos
O AEM e o RMM sobrepõem-se em monitorização, gestão de patches, scripting, inventário e acesso remoto. A principal diferença está em quanto trabalho rotineiro é executado sem um técnico.
Os fluxos de trabalho de RMM são maioritariamente orientados por técnicos, enquanto o AEM executa correções de rotina com base em políticas dentro de limites definidos, como anéis de atualização, aprovações e janelas de manutenção.
Muitas equipas podem substituir um RMM por um AEM, mas as equipas que dependem de PSA, faturação, descoberta de rede ou cópias de segurança muitas vezes utilizam ambos em paralelo.
O Splashtop AEM combina capacidades essenciais de RMM com aplicação de patches e remediação orientadas por políticas para endpoints Windows e macOS numa única consola.
Atualmente, a maioria das equipas de TI gere mais endpoints, mais aplicações e mais patches do que há alguns anos, muitas vezes com o mesmo número de colaboradores. As ferramentas de monitorização e gestão remotas (RMM) têm sido, há muito, a forma padrão de manter esses dispositivos a funcionar. A gestão autónoma de endpoints (AEM) é uma abordagem mais recente que utiliza automação orientada por políticas para tratar do trabalho rotineiro dos endpoints com menos intervenção manual.
Os dois sobrepõem-se mais do que os nomes sugerem, o que torna a decisão entre AEM e RMM mais difícil do que parece. Este guia explica em que aspetos a gestão autónoma de endpoints e o RMM partilham capacidades, em que diferem, como perceber se o seu RMM atual já funciona de forma autónoma e quando faz sentido substituir um RMM ou usar ambos.
Qual é a diferença entre RMM e AEM?
O que é RMM?
O software RMM permite que as equipas de IT e os managed service providers (MSPs) monitorizem dispositivos terminais, recebam alertas, estabeleçam ligações remotas, executem scripts e implementem patches a partir de uma consola central. A maioria dos fluxos de trabalho de RMM é orientada por técnicos. Um alerta, um agendamento ou um pedido dá início ao trabalho, e um técnico decide o que acontece a seguir.
Muitas plataformas RMM atuais também automatizam a aplicação de patches, scripting e alguma remediação, pelo que a linha entre RMM e AEM pode ser ténue.
O que é a gestão autónoma de endpoints?
A gestão autónoma de endpoints utiliza políticas e dados de endpoints em tempo real para detetar problemas, atribuir-lhes prioridade e executar correções de rotina, como a implementação de patches e correções de configuração. A equipa de TI define as regras, incluindo aprovações, anéis de atualização e janelas de manutenção, e a plataforma aplica-as em todos os dispositivos geridos. Tudo o que ficar fora dessas regras é encaminhado para uma pessoa.
Na prática, o RMM dá aos técnicos as ferramentas para agir, enquanto o AEM trata das ações de rotina por si só dentro dos limites definidos pela TI. Para uma visão mais ampla deste modelo operativo, veja como a gestão tradicional e autónoma de endpoints se comparam.
Comparação entre AEM e RMM
Ambas as abordagens dependem de um agente em cada endpoint e de uma consola central, e ambas abrangem tipicamente monitorização, alertas, gestão de patches, scripting, inventário e acesso remoto. As diferenças surgem na forma como o trabalho é iniciado e em quem o executa:
RMM (típico)
AEM
Objetivo principal
Monitorize, preste suporte e faça a manutenção de endpoints remotamente
Mantenha os endpoints atualizados, configurados e em conformidade através de automação orientada por políticas
O que dá início ao trabalho
Alertas, agendamentos e pedidos de técnicos
Políticas e dados de endpoints em tempo real, dentro dos limites definidos pela TI
Aplicação de patches
Muitas vezes agendada, com opções de automação que variam consoante a plataforma
Baseado em políticas e priorizado por risco, com anéis de atualização e aprovações
Correção
Normalmente conduzido por técnicos, apoiado por scripts
Automatizado para problemas de rotina, com exceções escaladas para a equipa de TI
Acesso remoto
Uma funcionalidade essencial para a resolução prática de problemas
Frequentemente incluído para problemas que ainda exigem intervenção prática
Papel humano
Executa e revê o trabalho
Define políticas e gere exceções
Porque é que a escolha entre AEM e RMM é importante agora
A forma como a sua equipa gere os endpoints afeta a rapidez com que as vulnerabilidades são corrigidas, quanto tempo dos técnicos é dedicado à manutenção de rotina e com que facilidade a TI pode mostrar aos auditores o que mudou e quando. Essas pressões aumentam à medida que o número de endpoints cresce e que mais dispositivos passam o tempo fora da rede do escritório.
Os analistas esperam que as capacidades autónomas se tornem uma parte padrão das ferramentas de gestão de endpoints:
O Guia de mercado 2025 da Gartner para ferramentas de gestão de endpoints prevê que “até 2029, mais de 50% das organizações vão adotar capacidades de gestão autónoma de endpoints (AEM) em ferramentas avançadas de gestão de endpoints e DEX para reduzir significativamente o esforço humano, um aumento face a quase zero em 2024.”
Para a maioria das equipas, a questão prática é quanto trabalho rotineiro a configuração atual já consegue tratar por si só. A lista de verificação abaixo ajuda a responder-lhe.
O seu RMM já está a funcionar de forma autónoma?
Use estas perguntas para ver até que ponto o seu RMM atual está próximo de um modelo autónomo:
Confirma a instalação? O estado da implementação, por si só, pode ocultar instalações falhadas e reinícios adiados. Procure resultados por dispositivo que mostrem quais as correções instaladas, quais falharam e porquê.
Corrige aplicações de terceiros? Os browsers, as aplicações de colaboração e os leitores de PDF têm as suas próprias vulnerabilidades. Se o seu RMM corrigir apenas o sistema operativo, essas falhas ficam fora do seu ciclo normal de aplicação de patches.
Dá prioridade com base no risco? A gravidade do CVE e a exploração ativa, como a inclusão no catálogo Known Exploited Vulnerabilities da CISA, devem determinar o que é corrigido primeiro.
Implementa alterações com segurança? Os anéis de atualização, as aprovações e as janelas de manutenção permitem que a automação avance rapidamente, mantendo ao mesmo tempo um patch não testado afastado de todos os dispositivos de uma só vez.
Chega a dispositivos fora da rede corporativa? Os portáteis remotos e híbridos devem receber atualizações e alterações de políticas quando ficam online, sem esperar pela intervenção de um técnico.
Quanto tempo é dedicado a correções de rotina? Se os técnicos passam grande parte da semana em tarefas repetitivas de aplicação de patches e limpeza, esse trabalho é um forte candidato à automação orientada por políticas.
Se a maioria das suas respostas for sim, o seu RMM já poderá abranger grande parte do que o AEM oferece. Se várias forem não, essas lacunas são onde a gestão autónoma de endpoints acrescenta mais valor.
O AEM deve substituir o seu RMM ou funcionar em conjunto com ele?
Quando o AEM pode substituir o seu RMM
Se a sua equipa utiliza principalmente o RMM para monitorização, aplicação de patches, scripting, inventário, remediação e acesso remoto, uma plataforma AEM que cubra essas funções pode substituí-lo. Transferir esse trabalho para uma única plataforma reduz o número de agentes, consolas e licenças que a sua equipa tem de manter.
Os MSPs que estão a ponderar esta mudança podem encontrar mais detalhes em como os MSPs avaliam alternativas de RMM para consolidar ferramentas.
Quando executar o AEM a par do seu RMM
Algumas equipas dependem de capacidades fora da gestão de endpoints, como professional services automation (PSA), faturação de clientes, descoberta de rede ou cópias de segurança. Nesse caso, o AEM pode assumir a correção e a remediação de rotina, enquanto as ferramentas existentes continuam a tratar dessas funções. As equipas que usam Microsoft Intune ou SCCM para a gestão de dispositivos também podem adicionar o AEM para uma correção mais rápida e uma cobertura mais ampla de aplicações de terceiros.
Se a aplicação de patches for a principal lacuna na sua configuração atual, veja como automatizar a gestão de patches sem um RMM.
Abrange os elementos essenciais do RMM e automatize o trabalho rotineiro com Splashtop AEM
Splashtop AEM é a plataforma de gestão de endpoints da Splashtop, que reúne funcionalidades principais de RMM e automação orientada por políticas numa única consola. As equipas de TI podem aplicar patches aos sistemas operativos Windows e macOS e a aplicações de terceiros suportadas em tempo real ou por política, usando anéis de atualização, aprovações de versões e janelas de manutenção para controlar cada implementação. As informações sobre CVE, incluindo o estado CISA KEV, ajudam as equipas a decidir o que corrigir primeiro.
Além da aplicação de patches, o Splashtop AEM inclui inventário de hardware e software, alertas configuráveis, scripts e tarefas, e acionadores baseados em eventos que corrigem automaticamente problemas comuns. O controlo remoto está incluído para problemas que ainda exigem intervenção prática, e o antivírus e o EDR estão disponíveis como suplementos. As equipas podem usar o Splashtop AEM para substituir um RMM nestas funções ou utilizá-lo em paralelo com o Intune, SCCM, PSA e ferramentas de cópia de segurança.
As avaliações do Splashtop AEM no G2 destacam consistentemente a gestão automatizada de patches, a redução do esforço manual de TI e a visibilidade centralizada em todos os ambientes de endpoints.
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