Por que as Operações de Segurança de Endpoint Estão a Ficar Mais Difíceis
Os ambientes de endpoints estão mais distribuídos do que nunca. O trabalho híbrido, os dispositivos remotos e os sistemas operativos mistos aumentaram o número de endpoints que as equipas de TI e segurança devem suportar, muitas vezes com recursos limitados.
Ao mesmo tempo, as operações de segurança de endpoint tornaram-se mais complexas. As equipas de segurança dependem de plataformas avançadas para detetar e investigar ameaças, enquanto as equipas de TI são responsáveis por implementar software, manter a prontidão dos endpoints e suportar esforços de resposta quando surgem problemas. Quando estas responsabilidades são geridas em ferramentas separadas, até mesmo operações de segurança de rotina podem desacelerar.
Para resolver este desafio, Splashtop anunciou uma integração entre Splashtop AEM (Gestão Autónoma de Endpoints) e a plataforma CrowdStrike Falcon® que ajuda as organizações a simplificar as operações de segurança de endpoints em ambientes Windows. A integração permite a implementação orientada por políticas do sensor Falcon e fornece visibilidade operacional através do Splashtop, enquanto a CrowdStrike continua a ser o sistema de registo para deteção, investigação e resposta de endpoints.
O Gap Operacional Entre a Gestão de Endpoints e a Segurança de Endpoints
Gestão de endpoints e plataformas de segurança de endpoints são concebidas para diferentes finalidades e são geralmente geridas por equipas diferentes. Plataformas de segurança de endpoints como a CrowdStrike Falcon focam-se na deteção, investigação e resposta. Plataformas de gestão de endpoints focam-se na implementação, configuração e operações contínuas de endpoints.
Esta separação cria uma lacuna operacional durante os fluxos de trabalho de segurança do dia a dia. Tarefas como implementar agentes de segurança, manter a cobertura de proteção de endpoints, ou preparar dispositivos afetados para investigação frequentemente requerem que as equipas de TI trabalhem fora do console de segurança. A coordenação entre equipas pode envolver verificações manuais, troca de ferramentas e transferências que atrasam a execução.
Quando ocorrem eventos de segurança, este gap torna-se mais visível. As equipas de segurança investigam ameaças dentro da plataforma de segurança, enquanto as equipas de TI podem precisar fornecer acesso a endpoints, validar o estado do sistema ou apoiar ações de resposta usando ferramentas separadas. Mesmo quando os controlos de segurança funcionam como pretendido, fluxos de trabalho desconectados podem acrescentar um overhead operacional desnecessário.
A integração do Splashtop com o CrowdStrike é concebida para abordar este gap a nível operacional. A integração permite o Splashtop Autonomous Endpoint
Gestão para suportar a implementação orientada por políticas do sensor CrowdStrike Falcon e fornecer visibilidade operacional do estado de proteção do endpoint, enquanto a investigação e resposta de segurança continuam dentro da plataforma Falcon.
O que a Integração Splashtop e CrowdStrike Oferece
A integração entre o Splashtop AEM e a plataforma CrowdStrike Falcon foca-se em simplificar as operações de segurança dos endpoints, preservando ao mesmo tempo os fluxos de trabalho e a propriedade de segurança estabelecidos.
Desdobramento Centralizado do Sensor Falcon Através do Splashtop AEM
Com esta integração, as equipas de TI podem gerir a instalação do sensor CrowdStrike Falcon diretamente do console Splashtop AEM. A implementação do sensor pode ser automatizada através de políticas de segurança de endpoint, ajudando a padronizar a implementação e gestão contínua em ambientes multiplataforma distribuídos. Isto reduz o esforço manual e ajuda a garantir uma implementação consistente sem exigir que as equipas de segurança mudem a forma como operam dentro da plataforma Falcon.
Visibilidade de Alto Nível da Segurança de Endpoint Sem Mudar os Fluxos de Trabalho de Segurança
A integração também fornece visibilidade centralizada e de alto nível sobre a postura de segurança de endpoints dentro do Splashtop. As equipas podem confirmar a instalação do sensor Falcon, ver o estado da proteção e compreender as políticas de segurança dos endpoints atribuídas. A CrowdStrike oferece inteligência de ameaças e capacidades de resposta através da consola Falcon, incluindo quando é necessária uma investigação ou remediação mais profunda.
Estendendo o Valor dos Investimentos Existentes em CrowdStrike
Para organizações que já utilizam CrowdStrike, a integração com Splashtop AEM é projetada para potencializar esse investimento através de uma coordenação mais forte, ao invés de mudar a forma como as equipas de segurança operam.
Ao simplificar a implantação do sensor Falcon e fornecer visibilidade operacional centralizada, a Splashtop ajuda a reduzir o esforço necessário para manter a cobertura dos endpoints em ambientes distribuídos. As equipas de TI podem lidar com a implantação e tarefas operacionais diárias de forma mais eficiente, enquanto as equipas de segurança continuam a confiar na plataforma Falcon para deteção, investigação e remediação.
A integração também reduz a alternância de ferramentas durante os fluxos de trabalho rotineiros. Em vez de alternar entre várias consolas para confirmar o estado da implantação ou a prontidão do endpoint, as equipas ganham visibilidade de alto nível dentro do Splashtop e recorrem à CrowdStrike para uma análise de segurança aprofundada. Isto melhora a coordenação ao mesmo tempo que preserva a CrowdStrike como o sistema de registo para operações de segurança.
Juntas, estas capacidades ajudam as organizações a obter mais valor operacional do seu deployment existente de CrowdStrike, melhorando a eficiência e a coordenação sem perturbar os processos ou a propriedade de segurança já estabelecidos.
Para Quem Esta Integração Foi Projetada
A integração da Splashtop e CrowdStrike é construída para organizações que querem melhorar como as operações de segurança de endpoints são executadas, sem alterar a forma como as equipas de segurança detetam ou respondem a ameaças.
É especialmente relevante para:
Equipas de TI responsáveis pela implantação e manutenção de endpoints: Equipas que gerem a implementação de software, configuração e prontidão de endpoints em ambientes distribúidos e multi-plataforma, e que desejam uma forma mais eficiente de implementar e gerir sensores Falcon em grande escala.
Equipas de segurança que utilizam a CrowdStrike Falcon como seu sistema de registo: Organizações que dependem da CrowdStrike para deteção, investigação e remediação, e que desejam preservar esses fluxos de trabalho enquanto reduzem o atrito operacional fora da consola Falcon.
Organizações que apoiam forças de trabalho híbridas e distribuídas: Ambientes onde os endpoints estão espalhados por escritórios, casas e locais remotos, tornando a implantação consistente e a visibilidade operacional mais difíceis de manter.
Equipas que procuram simplificar operações sem consolidar a propriedade da segurança: Empresas que desejam uma melhor coordenação entre as equipas de TI e segurança sem fundir ferramentas, redefinir responsabilidades ou perturbar processos de segurança estabelecidos.
Começando com Splashtop AEM e CrowdStrike
Os clientes podem comprar soluções de deteção e resposta de endpoint (EDR) e deteção e resposta gerenciada (MDR) da CrowdStrike diretamente através do Splashtop, o que simplifica a aquisição e a implantação inicial. A partir daí, a instalação do sensor Falcon e a gestão contínua podem ser geridas através do Splashtop AEM, permitindo que as equipas de TI apoiem operações de segurança de forma mais eficiente.
Detalhes adicionais sobre as opções disponíveis de EDR e MDR através do Splashtop podem ser encontrados na página de EDR e MDR adicionais, que descreve as ofertas suportadas.
Simplicidade Operacional Sem Comprometer o Controlo de Segurança
À medida que os ambientes de endpoints se tornam mais distribuídos, melhorar a coordenação entre as operações de TI e as equipas de segurança torna-se cada vez mais crítico. A integração entre Splashtop AEM e a plataforma CrowdStrike Falcon é projetada para abordar uma melhor coordenação entre as operações de TI e as equipas de segurança.
Ao simplificar a implantação do sensor Falcon, fornecer visibilidade operacional centralizada e permitir acesso seguro aos endpoints quando necessário, a Splashtop ajuda a reduzir atritos nas operações de segurança de endpoints.
Juntas, Splashtop e CrowdStrike ajudam as organizações a simplificar operações de segurança de endpoints, melhorar a coordenação entre equipas e gerir ambientes distribuídos de forma mais eficiente, sem comprometer o controlo ou a responsabilidade.
Comece agora com uma avaliação gratuita do Splashtop AEM.