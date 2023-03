Usuários da Atera fornecem acesso remoto a computadores do escritório

O recurso de acesso remoto para os clientes da Atera, desenvolvido pela Splashtop, permite que os MSPs que usam a Atera configurem e gerenciem o acesso remoto dos seus usuários finais a computadores de escritório.

A pandemia da COVID-19 acelerou o trabalho remoto em todo o mundo. É uma solução conveniente, ecológica e, como a Splashtop descobriu em suas pesquisas, os funcionários são mais produtivos trabalhando em casa se tiverem as ferramentas certas. É por isso que o trabalho remoto ou híbrido é uma tendência que irá continuar mesmo depois da COVID-19.

Com o acesso remoto a computadores de escritório, funcionários podem realizar suas tarefas de forma eficaz como se estivessem sentados em frente do computador remoto, ajudando as empresas a implementar com sucesso seus planos de continuidade de negócios durante esse período.

Integração Atera — Splashtop: Gerenciamento e monitoramento remoto voltado para usuários finais

A Atera está integrando-se a Splashtop para permitir que os usuários não apenas apoiem seus clientes de maneira efetiva, mas que também forneçam aos usuários finais o acesso remoto aos computadores do escritório.

“A integração com a Splashtop foi um divisor de águas”, disse Tal Dagan, vice-presidente de produtos da Atera. “Alguns clientes escolhem a Atera por causa do acesso remoto da Splashtop que vem junto. A integração equipa os MSPs com todas as ferramentas necessárias para fornecer um suporte completo aos seus clientes. Ela também oferece a opção para fornecer aos clientes o acesso remoto a computadores de escritório como um serviço adicional.”

Os usuários da Atera podem conectar-se remotamente em computadores gerenciados com ou sem um usuário final presente, para solucionar problemas e garantir que os computadores estejam rodando em suas melhores condições.

Eles podem iniciar uma sessão remota instantaneamente e controlar um computador gerenciado usando seu console Atera.

Eles podem acessar computadores e dispositivos móveis não gerenciados de dentro da Atera comprando uma assinatura Splashtop SOS.

Os utilizadores da Aera também podem implementar e gerir o acesso remoto do utilizador final aos computadores de escritório geridos, permitindo-lhes trabalhar eficazmente a partir de casa apenas €4.58 por mês e por computador remoto. Saiba mais sobre como podes permitir que os teus utilizadores finais acedam remotamente aos computadores do escritório.

Splashtop: Acesso remoto seguro e de alto desempenho a computadores de escritório

O recurso de acesso remoto para clientes da Atera é alimentado pelo Splashtop Business Access. Ele permite que os profissionais usem os computadores do escritório remotamente a partir de qualquer dispositivo, estejam eles em casa ou em qualquer lugar. Os usuários podem acessar computadores Windows e Mac usando qualquer computador ou dispositivo móvel, incluindo Chromebooks. Os recursos da Splashtop garantem um trabalho remoto produtivo:

