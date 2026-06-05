Usuários da Atera fornecem acesso remoto a computadores do escritório

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Users with remote access to office computers using Atera + Splashtop

Utilizadores do Atera: Ativar Acesso Remoto para Usuários Finais aos Computadores de Trabalho

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
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O recurso de acesso remoto para os clientes da Atera, desenvolvido pela Splashtop, permite que os MSPs que usam a Atera configurem e gerenciem o acesso remoto dos seus usuários finais a computadores de escritório.

A pandemia da COVID-19 acelerou o trabalho remoto em todo o mundo. É uma solução conveniente, ecológica e, como a Splashtop descobriu em suas pesquisas, os funcionários são mais produtivos trabalhando em casa se tiverem as ferramentas certas. É por isso que o trabalho remoto ou híbrido é uma tendência que irá continuar mesmo depois da COVID-19.

Com o acesso remoto a computadores de escritório, funcionários podem realizar suas tarefas de forma eficaz como se estivessem sentados em frente do computador remoto, ajudando as empresas a implementar com sucesso seus planos de continuidade de negócios durante esse período.

Integração Atera — Splashtop: Gerenciamento e monitoramento remoto voltado para usuários finais

Illustration showing how MSPs use Atera to monitor office computers and enable remote access. Two people at desks use computers, connected to a central server with multiple screens.

A Atera está integrando-se a Splashtop para permitir que os usuários não apenas apoiem seus clientes de maneira efetiva, mas que também forneçam aos usuários finais o acesso remoto aos computadores do escritório.

“A integração com a Splashtop foi um divisor de águas”, disse Tal Dagan, vice-presidente de produtos da Atera. “Alguns clientes escolhem a Atera por causa do acesso remoto da Splashtop que vem junto. A integração equipa os MSPs com todas as ferramentas necessárias para fornecer um suporte completo aos seus clientes. Ela também oferece a opção para fornecer aos clientes o acesso remoto a computadores de escritório como um serviço adicional.”

Os usuários da Atera podem conectar-se remotamente em computadores gerenciados com ou sem um usuário final presente, para solucionar problemas e garantir que os computadores estejam rodando em suas melhores condições.

  • Eles podem iniciar uma sessão remota instantaneamente e controlar um computador gerenciado usando seu console Atera.

    A screenshot of the ATERA platform shows the Devices page, listing a Mac mini device. A green box highlights the blue Connect button next to the device status and details.

  • Podem aceder remotamente a computadores não geridos e a dispositivos móveis a partir do Atera, adquirindo uma Splashtop Remote Support subscrição.

Os utilizadores da Atera também podem implementar e gerir o acesso remoto do utilizador final aos computadores de escritório geridos, permitindo-lhes trabalhar eficazmente a partir de casa por apenas R$ 25 por mês e por computador remoto. Saiba mais sobre como podes permitir que os teus utilizadores finais acedam remotamente aos computadores do escritório.

Screenshot of the Atera platform showing a “Customer Remote Access” option selected on the sidebar, with a popup offering remote access for $5 USD/month. An illustration features two hands holding remote controls.

Splashtop: Acesso remoto seguro e de alto desempenho a computadores de escritório

A funcionalidade Customer Remote Access da Atera é alimentada pelo Splashtop Remote Access. Ele permite que os profissionais trabalhem em seus computadores de escritório remotamente a partir de qualquer dispositivo em casa ou em movimento. Os utilizadores podem aceder remotamente a computadores Windows e Mac a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel, incluindo Chromebooks. As funcionalidades do Splashtop permitem um trabalho remoto produtivo:

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