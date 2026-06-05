Usuários da Atera fornecem acesso remoto a computadores do escritório

O recurso de acesso remoto para os clientes da Atera, desenvolvido pela Splashtop, permite que os MSPs que usam a Atera configurem e gerenciem o acesso remoto dos seus usuários finais a computadores de escritório.
A pandemia da COVID-19 acelerou o trabalho remoto em todo o mundo. É uma solução conveniente, ecológica e, como a Splashtop descobriu em suas pesquisas, os funcionários são mais produtivos trabalhando em casa se tiverem as ferramentas certas. É por isso que o trabalho remoto ou híbrido é uma tendência que irá continuar mesmo depois da COVID-19.
Com o acesso remoto a computadores de escritório, funcionários podem realizar suas tarefas de forma eficaz como se estivessem sentados em frente do computador remoto, ajudando as empresas a implementar com sucesso seus planos de continuidade de negócios durante esse período.
Integração Atera — Splashtop: Gerenciamento e monitoramento remoto voltado para usuários finais
A Atera está integrando-se a Splashtop para permitir que os usuários não apenas apoiem seus clientes de maneira efetiva, mas que também forneçam aos usuários finais o acesso remoto aos computadores do escritório.
“A integração com a Splashtop foi um divisor de águas”, disse Tal Dagan, vice-presidente de produtos da Atera. “Alguns clientes escolhem a Atera por causa do acesso remoto da Splashtop que vem junto. A integração equipa os MSPs com todas as ferramentas necessárias para fornecer um suporte completo aos seus clientes. Ela também oferece a opção para fornecer aos clientes o acesso remoto a computadores de escritório como um serviço adicional.”
Os usuários da Atera podem conectar-se remotamente em computadores gerenciados com ou sem um usuário final presente, para solucionar problemas e garantir que os computadores estejam rodando em suas melhores condições.
Eles podem iniciar uma sessão remota instantaneamente e controlar um computador gerenciado usando seu console Atera.
Podem aceder remotamente a computadores não geridos e a dispositivos móveis a partir do Atera, adquirindo uma Splashtop Remote Support subscrição.
Os utilizadores da Atera também podem implementar e gerir o acesso remoto do utilizador final aos computadores de escritório geridos, permitindo-lhes trabalhar eficazmente a partir de casa por apenas R$ 25 por mês e por computador remoto. Saiba mais sobre como podes permitir que os teus utilizadores finais acedam remotamente aos computadores do escritório.
Splashtop: Acesso remoto seguro e de alto desempenho a computadores de escritório
A funcionalidade Customer Remote Access da Atera é alimentada pelo Splashtop Remote Access. Ele permite que os profissionais trabalhem em seus computadores de escritório remotamente a partir de qualquer dispositivo em casa ou em movimento. Os utilizadores podem aceder remotamente a computadores Windows e Mac a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel, incluindo Chromebooks. As funcionalidades do Splashtop permitem um trabalho remoto produtivo:
Alta performance: Obtém streaming de áudio e vídeo remoto quase em tempo real para computadores Windows e Mac com 4K streaming a mais de 40 frames por segundo. O motor de codificação e descodificação optimizado tira partido da mais recente aceleração de hardware da Intel, NVIDIA, e AMD.
Segurança robusta: Obtenha ligações remotas seguras com vários níveis de segurança e conformidade.
Amplo suporte a dispositivos: Acesse qualquer computador Windows, Mac ou Linux remotamente usando qualquer outro computador ou dispositivo móvel, incluindo Chromebooks.
Fácil de implementar, gerir e usar: A configuração demora minutos, ao contrário da VPN. Convida os utilizadores a configurarem as suas contas e dispositivos. Muito mais fácil de implementar e gerir do que uma VPN. Agrupa os teus utilizadores e computadores. Define as permissões de acesso, e vê os registos.
Vários monitores: Visualize várias telas remotas, vários monitores ao mesmo tempo, incluindo multi-para-um e multi-para-multi.
Recursos na sessão: Todas as ferramentas necessárias para ser produtivo durante um acesso remoto. Você pode transferir arquivos, bate-papo, gravar sessões, compartilhar área de trabalho e muito mais.
Opções empresariais:
Grandes implantações têm opções como integração Single Sign-On, e implantação no local.
Experimenta o Splashtop Remote Access gratuitamente hoje mesmo!