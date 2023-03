Desktop Remoto no Freshservice — Como configurar

As equipes de suporte técnico e suporte de TI podem usar a Splashtop dentro de um ticket Freshservice para iniciar uma sessão de acesso remoto e fornecer suporte instantâneo. Saiba como começar a usar essa integração.

Você é um cliente Freshservice que procura pela melhor solução para fornecer assistência de desktop remoto aos seus usuários?

Caso sua resposta seja sim, sua procura acabou. Apresentamos o Splashtop SOS.

Com a integração de acesso remoto Splashtop SOS + Freshservice, você poderá iniciar sessões de acesso remoto aos computadores dos seus clientes usando um ticket Freshservice, com apenas alguns cliques! Não é necessário realizar nenhuma pré-instalação no dispositivo do cliente.

A melhor parte? O Splashtop SOS pode fazer com que você economize centenas, ou até mesmo milhares de dólares por ano, em comparação com outras ferramentas de suporte remoto. Ao realizar a comparação com os preços de outros pacotes de suporte remoto que podem ser integrados ao Freshservice, a Splashtop pode fazer com que você economize:

75% ao ano vs TeamViewer

70% ao ano vs BeyondTrust (anteriormente Bomgar)

50% ao ano vs LogMeIn Rescue

O Splashtop SOS é a melhor ferramenta de suporte remoto para equipes de service desk. Você pode experimentar gratuitamente com a nossa avaliação gratuita!

Abaixo apresentamos uma visão geral sobre como configurar e usar a integração de acesso remoto da Splashtop com o Freshservice.

Como configurar o acesso remoto no Freshservice com a Splashtop

A instalação e a configuração exigem algumas etapas e podem ser concluídas em apenas alguns minutos. Se você já é um usuário do Freshservice, siga as etapas abaixo para integrar a Splashtop na plataforma Freshservice:

Assine ou inicie uma avaliação gratuita do Splashtop SOS Unlimited com o complemento de integração PSA Ticketing e ITSM ( incluído automaticamente na avaliação gratuita ) Instale o aplicativo Splashtop Business em seus computadores locais (computadores técnicos) Acesse o aplicativo de integração Splashtop que pode ser encontrado no Freshworks Marketplace e clique em “Instalar” Siga as instruções para criar uma chave de API e a insira no campo “Chave” ao instalar o aplicativo de integração

Como fornecer Suporte Remoto no Freshservice com a Splashtop

Depois de concluir as etapas de integração, você poderá iniciar uma sessão de desktop remoto nos computadores Windows ou Mac dos seus usuários com apenas alguns cliques.

Este é o processo para iniciar uma sessão de acesso remoto no Freshservice:

No ticket da Freshservice, abra a Splashtop na seção Aplicativos e selecione o botão “Criar um link de download SOS” Clica em "Inserir link de download no comentário do bilhete" para inserir o link de download do SOS no bilhete. O teu utilizador final poderá ver este link e seleccioná-lo para executar a aplicação SOS. Ou, podes seleccionar o ícone para copiar o link de download e enviar para o teu utilizador por outros meios.

( O aplicativo SOS não precisa ser instalado no dispositivo do usuário final, pois é um arquivo executável único )

Quando o usuário final clicar no link, ele vai abrir o aplicativo SOS, que então vai exibir um código de sessão que já está vinculado à sua conta. Finalmente, tu (o técnico) podes clicar no botão "Ligar" para iniciar a ligação remota.

Depois de clicar no botão “Conectar”, a sessão de acesso remoto será iniciada e uma janela vai aparecer, mostrando a tela do computador remoto em tempo real. Você poderá assumir o controle do computador remoto para realizar qualquer tarefa de suporte necessária.

Durante a sessão remota, você poderá usar os recursos de produtividade encontrados na ferramenta SOS Splashtop, incluindo transferência de arquivos, bate-papo, compartilhamento de desktop técnico, reinicialização remota e muito mais.

Ao fechar a sessão remota, clique no botão “Fechar caso de suporte” na Freshservice. As informações da sessão (incluindo o histórico de transferência de arquivos) serão preenchidas automaticamente no ticket do Freshservice.

O que mais eu posso fazer com o Splashtop SOS?

Além de acesso remoto rápido, confiável e seguro no Freshservice por um custo baixo, você também pode obter esses benefícios adicionais sendo um assinante Splashtop SOS Unlimited:

Você poderá acessar dispositivos móveis para fornecer suporte sob demanda. Além dos computadores Windows e Mac, o Splashtop SOS Unlimited também oferece acesso a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte supervisionado.

Você poderá implantar um aplicativo cliente de desktop remoto em seus computadores gerenciados para acesso remoto não supervisionado. Ao implantar o Splashtop Streamer em seus computadores gerenciados, você poderá se conectar a eles remotamente a qualquer momento com qualquer dispositivo, mesmo sem um usuário final presente!

Você vai economizar muito em seu custo anual. Como mencionado acima, a Splashtop é a melhor ferramenta de suporte remoto de valor e reduz significativamente os custos em comparação a produtos mais caros.

