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IT support utilizing Splashtop within a Freshservice ticket to initiate a remote access session

Desktop Remoto no Freshservice — Como configurar

Trevor Jackins
4 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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As equipes de suporte técnico e suporte de TI podem usar a Splashtop dentro de um ticket Freshservice para iniciar uma sessão de acesso remoto e fornecer suporte instantâneo. Saiba como começar a usar essa integração.

Você é um cliente Freshservice que procura pela melhor solução para fornecer assistência de desktop remoto aos seus usuários?

Se assim for, então não procures mais do que o Splashtop Remote Support.

Com a integração do acesso remoto Splashtop + Freshservice, poderás lançar sessões de acesso remoto aos computadores dos teus clientes a partir de um bilhete Freshservice, com apenas alguns cliques! Nenhuma instalação necessária no dispositivo cliente.

A melhor parte? A Splashtop pode poupar-te centenas, ou mesmo milhares de dólares por ano quando comparado com outras ferramentas de apoio remoto. Quando comparado com os preços de outros pacotes de suporte remoto que se integram com o Freshservice, a Splashtop pode poupar-te:

  • 75% ao ano vs TeamViewer

  • 70% ao ano vs BeyondTrust (anteriormente Bomgar)

  • 50% ao ano vs LogMeIn Rescue

A Splashtop é a ferramenta de suporte remoto com a melhor relação qualidade/preço para as equipas de assistência técnica. Você pode começar gratuitamente com um teste de uma semana para experimentá-lo por si mesmo!

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Abaixo apresentamos uma visão geral sobre como configurar e usar a integração de acesso remoto da Splashtop com o Freshservice.

Como configurar o acesso remoto no Freshservice com a Splashtop

A instalação e a configuração exigem algumas etapas e podem ser concluídas em apenas alguns minutos. Se você já é um usuário do Freshservice, siga as etapas abaixo para integrar a Splashtop na plataforma Freshservice:

  1. Subscreve ou inicia uma avaliação gratuita do Splashtop Remote Support com o suplemento de integração PSA Ticketing & ITSM(incluído automaticamente na avaliação gratuita)

  2. Instale o aplicativo Splashtop Business em seus computadores locais (computadores técnicos)

  3. Acesse o aplicativo de integração Splashtop que pode ser encontrado no Freshworks Marketplace e clique em “Instalar”

  4. Siga as instruções para criar uma chave de API e a insira no campo “Chave” ao instalar o aplicativo de integração

Como fornecer Suporte Remoto no Freshservice com a Splashtop

A screenshot of a help desk ticket interface displays ticket details, requester info, and an APPS section with the Splashtop app and a button labeled Create an SOS download link, highlighted by a pink box.

Depois de concluir as etapas de integração, você poderá iniciar uma sessão de desktop remoto nos computadores Windows ou Mac dos seus usuários com apenas alguns cliques.

Este é o processo para iniciar uma sessão de acesso remoto no Freshservice:

  1. No ticket da Freshservice, abra a Splashtop na seção Aplicativos e selecione o botão “Criar um link de download SOS”

  2. Clica em "Inserir link de download no comentário do bilhete" para inserir o link de download do SOS no bilhete. O teu utilizador final poderá ver este link e seleccioná-lo para executar a aplicação SOS. Ou, podes seleccionar o ícone para copiar o link de download e enviar para o teu utilizador por outros meios.

Screenshot of a support ticket interface showing an Apps section with the Splashtop app. The Connect button is highlighted by a red box and arrow, offering options to connect or insert a download link.

(O aplicativo SOS não precisa ser instalado no dispositivo do usuário final, pois é um arquivo executável único)

  1. Quando o usuário final clicar no link, ele vai abrir o aplicativo SOS, que então vai exibir um código de sessão que já está vinculado à sua conta.

  2. Finalmente, tu (o técnico) podes clicar no botão "Ligar" para iniciar a ligação remota.

Depois de clicar no botão “Conectar”, a sessão de acesso remoto será iniciada e uma janela vai aparecer, mostrando a tela do computador remoto em tempo real. Você poderá assumir o controle do computador remoto para realizar qualquer tarefa de suporte necessária.

A screenshot of a note entry form showing session details, including start time, computer, accessed by, accessed from, duration, and a file upload. There are options to attach a file and toggle visibility to the customer.

Durante a sessão remota, você poderá usar os recursos de produtividade encontrados na ferramenta SOS Splashtop, incluindo transferência de arquivos, bate-papo, compartilhamento de desktop técnico, reinicialização remota e muito mais.

Ao fechar a sessão remota, clique no botão “Fechar caso de suporte” na Freshservice. As informações da sessão (incluindo o histórico de transferência de arquivos) serão preenchidas automaticamente no ticket do Freshservice.

O que mais posso fazer com a Splashtop?

Além de acesso remoto rápido, confiável e seguro no Freshservice por um custo baixo, você também pode obter esses benefícios adicionais sendo um assinante Splashtop SOS Unlimited:

  1. Você poderá acessar dispositivos móveis para fornecer suporte sob demanda. Além dos computadores Windows e Mac, o Splashtop SOS Unlimited também oferece acesso a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte supervisionado.

  2. Você poderá implantar um aplicativo cliente de desktop remoto em seus computadores gerenciados para acesso remoto não supervisionado. Ao implantar o Splashtop Streamer em seus computadores gerenciados, você poderá se conectar a eles remotamente a qualquer momento com qualquer dispositivo, mesmo sem um usuário final presente!

  3. Você vai economizar muito em seu custo anual. Como mencionado acima, a Splashtop é a melhor ferramenta de suporte remoto de valor e reduz significativamente os custos em comparação a produtos mais caros.

Comece agora

Experimenta o Splashtop Remote Support gratuitamente, iniciando uma avaliação gratuita agora.

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