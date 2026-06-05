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Como os MSPs que utilizam o NinjaOne podem permitir que os clientes acedam remotamente aos seus computadores de trabalho

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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O surto do Coronavírus fez com que muitas empresas flexibilizassem seus horários de trabalho, muitos funcionários passaram a trabalhar em casa. Esta foi uma das precauções que os empregadores tomaram para manter seus funcionários e suas famílias em segurança, e essa tendência vai continuar. A Splashtop, uma ferramenta de suporte e acesso remoto, possui uma posição única para ajudar os funcionários a se manterem produtivos enquanto trabalham em casa e manter a continuidade dos seus negócios.

Permite que os clientes trabalhem a partir de casa com o Splashtop Remote Access Pro

Os teus clientes também estão a trabalhar remotamente? Podes ajudá-los a serem produtivos e a aceder remotamente aos computadores de trabalho sem nenhuma instalação adicional. Podes aproveitar o streamer que já está instalado como parte do agente NinjaOne e permitir que os teus clientes acedam aos computadores remotamente a partir dos seus próprios dispositivos.

Você só precisa seguir 4 passos:

Infographic showing how an MSP uses NinjaRMM and Splashtop: 1) MSP buys Splashtop Business Access Pro, 2) Installs Streamer on endpoints, 3) Sets access permissions, 4) Customers use app to remote into their computers.


Desta forma, podes fornecer acesso remoto seguro como um serviço adicional para os teus clientes e obter um fluxo de receitas adicional. A nossa página de suporte NinjaOne fornece instruções detalhadas sobre como fazer isso.

Acerca do Splashtop Remote Access Pro

A Splashtop fornece as ferramentas de acesso remoto mais confiáveis e seguras do mercado para profissionais de negócios e grandes equipes. Os usuários podem se conectar aos seus computadores Windows, Mac ou Linux usando seu computador doméstico e até mesmo dispositivos iOS e Android. A sessão de acesso remoto da Splashtop oferece recursos como suporte multi monitores, gravação de sessão, bate-papo, compartilhamento de área de trabalho, reinicialização remota e muito mais!

A Splashtop está a oferecer às equipas até 25% de desconto para apoiar iniciativas de trabalho a partir de casa. Lê tudo o que precisas de saber sobre o Splashtop Remote Access.

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Você também precisa suportar computadores e dispositivos móveis que não são gerenciados sob NinjaOne? Verifica o Splashtop Remote Support para suporte assistido e não assistido.

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