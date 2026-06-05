Como os MSPs que utilizam o NinjaOne podem permitir que os clientes acedam remotamente aos seus computadores de trabalho

O surto do Coronavírus fez com que muitas empresas flexibilizassem seus horários de trabalho, muitos funcionários passaram a trabalhar em casa. Esta foi uma das precauções que os empregadores tomaram para manter seus funcionários e suas famílias em segurança, e essa tendência vai continuar. A Splashtop, uma ferramenta de suporte e acesso remoto, possui uma posição única para ajudar os funcionários a se manterem produtivos enquanto trabalham em casa e manter a continuidade dos seus negócios.
Permite que os clientes trabalhem a partir de casa com o Splashtop Remote Access Pro
Os teus clientes também estão a trabalhar remotamente? Podes ajudá-los a serem produtivos e a aceder remotamente aos computadores de trabalho sem nenhuma instalação adicional. Podes aproveitar o streamer que já está instalado como parte do agente NinjaOne e permitir que os teus clientes acedam aos computadores remotamente a partir dos seus próprios dispositivos.
Você só precisa seguir 4 passos:
Desta forma, podes fornecer acesso remoto seguro como um serviço adicional para os teus clientes e obter um fluxo de receitas adicional. A nossa página de suporte NinjaOne fornece instruções detalhadas sobre como fazer isso.
Acerca do Splashtop Remote Access Pro
A Splashtop fornece as ferramentas de acesso remoto mais confiáveis e seguras do mercado para profissionais de negócios e grandes equipes. Os usuários podem se conectar aos seus computadores Windows, Mac ou Linux usando seu computador doméstico e até mesmo dispositivos iOS e Android. A sessão de acesso remoto da Splashtop oferece recursos como suporte multi monitores, gravação de sessão, bate-papo, compartilhamento de área de trabalho, reinicialização remota e muito mais!
A Splashtop está a oferecer às equipas até 25% de desconto para apoiar iniciativas de trabalho a partir de casa. Lê tudo o que precisas de saber sobre o Splashtop Remote Access.
Você também precisa suportar computadores e dispositivos móveis que não são gerenciados sob NinjaOne? Verifica o Splashtop Remote Support para suporte assistido e não assistido.