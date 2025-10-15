Doe meer met minder – Autonomous Endpoint Management for MSPs
Beveilig, bewaak en beheer eenvoudig client-eindpunten en automatiseer routinematige IT-taken zonder de kosten en complexiteit van traditionele RMM-tools.
Automatiseer en bespaar tijd
Elk uur dat wordt besteed aan handmatige updates is verloren tijd met klanten. Splashtop AEM geeft MSPs realtime controle over het besturingssysteem en patches van derden, waardoor het eenvoudig is om zero-day-kwetsbaarheden aan te pakken en updates op duizenden apparaten te automatiseren om elk eindpunt veilig te houden.
Verbeterde zichtbaarheid en controle
Krijg overzicht over ALLE eindpunten via een dashboard met één venster, waardoor activa eenvoudig kunnen worden gevolgd, de status van de beveiliging kan worden bewaakt en de naleving van ISO/IEC 27001, SOC 2, GDPR, HIPAA, PCI en andere voorschriften kan worden gehandhaafd. Met realtime zichtbaarheid kunt MSPs snel risico's herkennen, naleving aantonen en meer waarde leveren aan klanten.
Uitgebreide monitoring en beheer van endpoints
Maak het snel en eenvoudig om gedistribueerde clientomgevingen te beheren met endpointbeleid, proactieve waarschuwings-, scripting- en hersteltools, samen met krachtige externe toegang tot beheerde en onbeheerde computers en mobiele apparaten.
Intelligent risicobeheer
Het beheren van klantrisico's betekent handelen voordat bedreigingen verstoringen veroorzaken. Met AI-ondersteunde analyse om kritieke kwetsbaarheden aan het licht te brengen, beleidsgestuurde patching om hiaten snel te dichten en flexibele scripts voor herstel, kunnen MSPs systemen veilig en stabiel houden. Optionele endpointbescherming via EDR en MDR voegt een extra verdedigingslaag toe voor klanten die dit nodig hebben.
Voordelen van Splashtop voor Autonomous Endpoint Management
Geconsolideerd platform voor MSP-groei
Vereenvoudig activiteiten en schaal slimmer met één oplossing voor endpointbeheer, endpointbeveiliging en externe toegang voor zowel IT-ondersteuning als klanten om vanuit huis te werken. Splashtop vervangt verouderde RMM's, vermindert de wildgroei aan tools en integreert met Active Directory, PSA-platforms en meer, waardoor het leven van MSPsgemakkelijker wordt.
Lagere kosten, hogere marges
Verbeter de winstmarges met concurrerende prijzen, terwijl IT-activiteiten worden opgeschaald in hybride en externe clientomgevingen en grote apparatenparken met meerdere besturingssystemen.
Betere beveiliging en beheerbaarheid
Profiteer van SSO-integratie, geavanceerde logboekregistratie en gedetailleerde toegangscontrole om uw externe verbindingen te beveiligen en uw clients te beschermen tegen evoluerende bedreigingen.
Ongeëvenaarde klantenservice
Het deskundige ondersteuningsteam van Splashtop is 24/5 beschikbaar via telefoon, chat of e-mail om problemen snel op te lossen, uw externe verbindingen soepel te laten verlopen en implementaties te optimaliseren. Reken op snelle antwoorden en proactieve begeleiding, zodat uw bedrijf nooit iets mist en u op uw beurt een superieure IT-ervaring biedt aan uw klanten.
Geavanceerde dataprotectie en security
De beste beveiliging. Ongekende gemoedsrust.
Veilige infrastructuurMeer informatie
Veilige cloud en on-prem hosting met 24/7 inbraakdetectie en SOC 2 & 3 certificeringen, betekent dat uw computers, gebruikers en data beschermd blijven.
Geavanceerde securityfunctiesMeer informatie
Met functies zoals 2FA, endpoint MFA, sessie-auditregistratie en end-to-end encryptie hebben uw IT-teams volledige controle over het beveiligen van remote access.
Standaarden en complianceMeer informatie
Onze voortdurende focus op het voldoen aan de hoogste privacy- en securitynormen (zoals ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en GDPR) geeft het vertrouwen dat u weet dat u beschermd bent en aan de regels voldoet.
Splashtop is mijn beste gereedschap. Ik gebruik het voor ondersteuning voor eindgebruikers, het patchen en op afstand bedienen van al mijn apps en inventarismanagement. Jullie zijn de meest kosteneffectieve en eenvoudigste oplossing met de beste klantenservice. Zonder twijfel zou ik jullie aanraden aan iedereen die op zoek is naar remote support en endpointmanagement. Een probleem oplossen kostte me vroeger zo'n 20 minuten per keer, en nu kost het me minder dan 5 minuten, allemaal dankzij Splashtop.
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC