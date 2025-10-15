Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations
Automatiseer routinematige IT-taken en zorg ervoor dat uw endpoints veilig, up-to-date en compliant zijn met realtime patching, zichtbaarheid en controle over alle endpoints.
Real-time patchbeheer als aanvulling op Intune en andere MDM's
Wacht niet op het volgende onderhoudsvenster. Detecteer en verhelp zero-day-kwetsbaarheden onmiddellijk, met CVE-zichtbaarheid en volledige controle over het patchen van besturingssystemen en applicaties van derden. Dicht beveiligingslekken en dwing compliance in realtime af, voordat bedreigingen veranderen in incidenten.
Verbeterde zichtbaarheid en controle
Krijg overzicht over ALLE eindpunten via een dashboard met één venster, waardoor activa eenvoudig kunnen worden gevolgd, de status van de beveiliging kan worden bewaakt en de naleving van ISO/IEC 27001, SOC 2, GDPR, HIPAA, PCI en andere voorschriften kan worden gehandhaafd.
Uitgebreide monitoring en beheer van endpoints
Maak het snel en eenvoudig om gedistribueerde omgevingen te beheren met endpointbeleid, proactieve waarschuwings-, automatiserings- en hersteltools, samen met krachtige externe toegang tot elk bedrijfs- of BYOD-apparaat.
Toekomstbestendige IT
Versterk de beveiliging met AI-ondersteunde kwetsbaarheidsanalyse, aangepaste softwarepatching en proactief herstel. Optionele EDR- en MDR-services voegen een extra verdedigingslaag toe, waardoor IT-teams voorbereid blijven op veranderende bedreigingen en systemen veilig en up-to-date houden.
Voordelen van Splashtop voor Autonomous Endpoint Management
Geconsolideerd platform voor alles wat met IT te maken heeft
Of u nu schaalt of vereenvoudigt, Splashtop combineert endpointbeheer, endpointbeveiliging en externe toegang voor beide: IT om ondersteuning te bieden en eindgebruikers om vanuit huis te werken. Integreer met Active Directory, ticketing, ITSM en andere tools voor een naadloze gebruikerservaring.
Kosteneffectief en schaalbaar
Verlaag de operationele kosten met concurrerende prijzen, terwijl u IT-activiteiten opschaalt naar hybride teams, externe omgevingen en grote apparatenparken met meerdere besturingssystemen.
Betere beveiliging en beheerbaarheid
Profiteer van SSO-integratie, geavanceerde logboekregistratie en gedetailleerd toegangsbeheer om uw externe verbindingen te beveiligen en uw organisatie te beschermen tegen evoluerende bedreigingen.
Ongeëvenaarde klantenservice
Het deskundige ondersteuningsteam van Splashtop is 24/5 beschikbaar via telefoon, chat of e-mail om problemen snel op te lossen, uw externe verbindingen soepel te laten verlopen en implementaties te optimaliseren. Reken op snelle antwoorden en proactieve begeleiding, zodat uw IT-omgeving veerkrachtig blijft en werknemers productief blijven.
Geavanceerde dataprotectie en security
De beste beveiliging. Ongekende gemoedsrust.
Veilige infrastructuurMeer informatie
Veilige cloud en on-prem hosting met 24/7 inbraakdetectie en SOC 2 & 3 certificeringen, betekent dat uw computers, gebruikers en data beschermd blijven.
Geavanceerde securityfunctiesMeer informatie
Met functies zoals 2FA, endpoint MFA, sessie-auditregistratie en end-to-end encryptie hebben uw IT-teams volledige controle over het beveiligen van remote access.
Standaarden en complianceMeer informatie
Onze voortdurende focus op het voldoen aan de hoogste privacy- en securitynormen (zoals ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en GDPR) geeft het vertrouwen dat u weet dat u beschermd bent en aan de regels voldoet.
Onze afhankelijkheid van Intune voor bepaalde functionaliteit voor het beheer van endpoints wordt aangevuld door Splashtop, dat kritieke hiaten opvult, waaronder beter inzicht in en meer controle over software-updates, en een betere documentatie. We zijn nu binnen één platform in staat om problemen op alle externe apparaten op te lossen, systemen proactief te monitoren, softwarepatches te automatiseren en compliance te garanderen.
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering