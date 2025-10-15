Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop Endpoint Management: Product Demo
Splashtop Endpoint Management: Product Demo

Autonomous Endpoint Management features

Patch voor besturingssystemen en software van derden

Bescherm tegen kwetsbaarheden door updates voor besturingssystemen en software van derden te automatiseren en meer controle te hebben over geïmplementeerde versies.

AI-aangedreven CVE-inzichten

Identificeer snel risico's, beoordeel de impact en prioriteer kwetsbaarheden met AI-aangedreven CVE-samenvattingen (Common vulnerabilities and exposures) en aanbevolen herstelacties.

Beleidskader

Pas beleid aan en handhaaf het op verschillende endpoints voor compliance en het beschermen van netwerken.

Proactieve alerts en herstel

Identificeer en los problemen snel op met realtime alerts en geautomatiseerde oplossingen via slimme acties.

Dashboard Insights

Hou toezicht op de status van endpoints, patches en compliance middels een gecentraliseerd dashboard met bruikbare inzichten en gedetailleerde logs.

Scripts en taken

Voer massa-acties uit zoals remote commands, scripting, bestandsoverdracht, herstarten van het systeem en Windows-updates voor meerdere endpoints.

Background Actions

Krijg toegang tot systeemtools zoals taakbeheer, register-editor, apparaatbeheer, servicemanager en remote commands zonder de eindgebruiker te storen.

Inventory rapportage

Krijg toegang tot gedetailleerde rapporten over de systeem-, hardware- en software-inventaris voor verbeterde zichtbaarheid, auditing en compliance.

Endpoint Security Dashboard

Centraliseer endpoint-protectie met realtime threat-detectie geautomatiseerde respons, antivirusbeheer voor Splashtop AV en meer.

Onbeheerde toegang en controle

Krijg op afstand toegang tot Windows, Mac, Linux, servers en virtuele machines vanaf elk apparaat.

Integreer verder met add-ons

Bemande ondersteuning via SOS

Ondersteun met gemak een onbeperkt aantal onbeheerde en mobiele apparaten met behulp van een 9-cijferige sessiecode. Bedien Windows-, Mac- en Android-apparaten op afstand en bied alleen-lezen ondersteuning voor iOS- en oudere Android-versies.

End-User Remote Access icon

Remote access voor eindgebruikers

Stel eindgebruikers in staat om op afstand te werken met krachtige externe toegang tot computers die door u worden beheerd.

Antivirus en EDR

Houd uw endpoints veilig met krachtige, flexibele oplossingen voor endpointbescherming, waaronder antivirus, EDR of 24/7 managed defense. Meer informatie.

Level-up met geavanceerde functies

SSO and SAML integration key icon

SSO / SAML-integratie

Authenticatie met Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite en meer voor vereenvoudigd toegangsbeheer.

Geavanceerde security en toegangscontroles

Verbeter de security en compliance met cloud sessie opname, granulaire toegangscontrole, SIEM integratie voor real-time monitoring en IP whitelisting.

Geavanceerde bediening voor remote sessies

Leid stylustools en USB-devices (smartcards, securitykeys en meer) om of gebruik uw lokale microfoon als invoer op uw externe computer. Ervaar de 4:4:4-kleurenmodus met hifi-audio voor naadloze en meeslepende workflows.  

Geavanceerde bediening voor remote sessies

Integreer met ticketing en andere platforms voor naadloze remote support en maak gebruik van open API's om workflows te automatiseren en IT-activiteiten te verbeteren.

Splashtop Augmented Reality (AR)

Maak verbinding met externe locaties en los problemen live op dankzij het delen van camera's en AR-annotaties. Meer informatie

Connected dots icon

Splashtop Connector

Bridge RDP, VNC en SSH verbindingen op een veilige manier met computers en servers zonder VPN te gebruiken of een remote access agent te installeren. Meer informatie

