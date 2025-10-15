Autonomous Endpoint Management features
Patch voor besturingssystemen en software van derden
Bescherm tegen kwetsbaarheden door updates voor besturingssystemen en software van derden te automatiseren en meer controle te hebben over geïmplementeerde versies.
AI-aangedreven CVE-inzichten
Identificeer snel risico's, beoordeel de impact en prioriteer kwetsbaarheden met AI-aangedreven CVE-samenvattingen (Common vulnerabilities and exposures) en aanbevolen herstelacties.
Beleidskader
Pas beleid aan en handhaaf het op verschillende endpoints voor compliance en het beschermen van netwerken.
Proactieve alerts en herstel
Identificeer en los problemen snel op met realtime alerts en geautomatiseerde oplossingen via slimme acties.
Dashboard Insights
Hou toezicht op de status van endpoints, patches en compliance middels een gecentraliseerd dashboard met bruikbare inzichten en gedetailleerde logs.
Scripts en taken
Voer massa-acties uit zoals remote commands, scripting, bestandsoverdracht, herstarten van het systeem en Windows-updates voor meerdere endpoints.
Background Actions
Krijg toegang tot systeemtools zoals taakbeheer, register-editor, apparaatbeheer, servicemanager en remote commands zonder de eindgebruiker te storen.
Inventory rapportage
Krijg toegang tot gedetailleerde rapporten over de systeem-, hardware- en software-inventaris voor verbeterde zichtbaarheid, auditing en compliance.
Endpoint Security Dashboard
Centraliseer endpoint-protectie met realtime threat-detectie geautomatiseerde respons, antivirusbeheer voor Splashtop AV en meer.
Onbeheerde toegang en controle
Krijg op afstand toegang tot Windows, Mac, Linux, servers en virtuele machines vanaf elk apparaat.
Integreer verder met add-ons
Bemande ondersteuning via SOS
Ondersteun met gemak een onbeperkt aantal onbeheerde en mobiele apparaten met behulp van een 9-cijferige sessiecode. Bedien Windows-, Mac- en Android-apparaten op afstand en bied alleen-lezen ondersteuning voor iOS- en oudere Android-versies.
Remote access voor eindgebruikers
Stel eindgebruikers in staat om op afstand te werken met krachtige externe toegang tot computers die door u worden beheerd.
Antivirus en EDR
Houd uw endpoints veilig met krachtige, flexibele oplossingen voor endpointbescherming, waaronder antivirus, EDR of 24/7 managed defense. Meer informatie.
Level-up met geavanceerde functies
SSO / SAML-integratie
Authenticatie met Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite en meer voor vereenvoudigd toegangsbeheer.
Geavanceerde security en toegangscontroles
Verbeter de security en compliance met cloud sessie opname, granulaire toegangscontrole, SIEM integratie voor real-time monitoring en IP whitelisting.
Geavanceerde bediening voor remote sessies
Leid stylustools en USB-devices (smartcards, securitykeys en meer) om of gebruik uw lokale microfoon als invoer op uw externe computer. Ervaar de 4:4:4-kleurenmodus met hifi-audio voor naadloze en meeslepende workflows.
Integreer met ticketing en andere platforms voor naadloze remote support en maak gebruik van open API's om workflows te automatiseren en IT-activiteiten te verbeteren.
Splashtop Augmented Reality (AR)
Maak verbinding met externe locaties en los problemen live op dankzij het delen van camera's en AR-annotaties. Meer informatie
Splashtop Connector
Bridge RDP, VNC en SSH verbindingen op een veilige manier met computers en servers zonder VPN te gebruiken of een remote access agent te installeren. Meer informatie