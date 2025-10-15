"Wat ik het leukst vind aan Splashtop Autonomous Endpoint Management, is dat het alles automatisch regelt zonder dat ik erover hoef na te denken. De installatie was verrassend eenvoudig en nu verwerkt het alle updates en patches op onze apparaten zonder enig handmatig werk van mijn kant. Ik waardeer het duidelijke dashboard dat me in één oogopslag de status van alles laat zien - het is niet rommelig of verwarrend zoals sommige andere tools die ik heb geprobeerd. De geautomatiseerde monitoring vangt problemen op voordat ze echte problemen worden, wat ons heeft behoed voor een aantal mogelijke kopzorgen. Het is sinds we het zijn gaan gebruiken, ook bijzonder betrouwbaar gebleken, en de kosten zijn zeer redelijk in vergelijking met andere zakelijke oplossingen die we hebben bekeken. Het werkt het gewoon stilletjes op de achtergrond en kan ik me op andere dingen concentreren in plaats van constant apparaatupdates en beveiligingspatches te hoeven managen."