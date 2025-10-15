Autonomous Endpoint Management bronnen
Verhalen van klanten
Splashtop Resource Library | Whitepapers, eBooks en Meer
Patch Tuesday Blogs
Splashtop Blog | Trends en inzichten op afstand
Product demo
Bekijk de demo: Stroomlijn IT-werk met Splashtop Autonomous Endpoint Management
Product informatieblad
Autonomous Endpoint Management | Splashtop Datasheet
Van onze tevreden klanten
Splashtop is een basistool binnen mijn IT MSP-bedrijf
"Ik gebruik Splashtop Autonomous Endpoint Management om automatisch updates en patches te installeren op endpoints op de werkplekken van mijn klanten. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet met Splashtop op een computer inlog. Het maakt het gemakkelijk om updates op de endpoints te beheren, te bekijken welke updates nodig zijn, hardware- en software-inventaris te bekijken en nog veel meer. Ik kan ook op afstand naar een opdrachtprompt gaan en opdrachten uitvoeren zonder dat ik daadwerkelijk op afstand naar de computer hoef te gaan en de gebruiker kan onderbreken. Het maken van beleid en schema's voor updates is heel eenvoudig. Het werkt ook fantastisch met Splashtop Endpoint Security! Met Splashtop Autonomous Endpoint Management kun je moeiteloos patches plannen voor workstations en servers. Ik heb een apart beleid gemaakt voor zowel servers als workstations."
Tavis C.
Systeembeheerder
Van onze tevreden klanten
Hoe Splashtop AEM ons helpt grote problemen op te lossen met een kleine IT-ploeg
"Dankzij Splashtop kunnen we in de IT efficiënter ondersteuning bieden aan onze eindgebruikers, omdat we geen kostbare minuten hoeven te verspillen door van het ene bureau naar het andere te lopen. Het heeft ons in staat gesteld om het grootste deel van onze basispatching voor onze besturingssystemen te automatiseren. Het stelt ons ook in staat om de uitrol van software naar onze endpoints te automatiseren."
Jonah F.
IT-beheerder
Van onze tevreden klanten
Splashtop Endpoint Security Ongeëvenaard Subliem.
"Wat ons het meest bevalt, is het gebruiksgemak. We zijn vaak op zoek naar verbetering van de beveiliging en implementatie. Het dashboard voor endpointsecurity is zeer intuïtief en nauwkeurig. Het geeft een overzicht van alle apparaten, bekende dreigingen, updates van virusdefinities en welke AV-software is geïnstalleerd. Er is ook een grafiek waardoor het voor het oog ook aangenaam is. Het gemak van integratie binnen het netwerk is naadloos. Voordat we deze review indienden, hebben we alle 300 endpoints gescand en meerdere onbeschermde pc's gevonden. Een uitstekende prestatie met deze nieuwe functie."
Geverifieerde gebruiker
Wetshandhaving
Van onze tevreden klanten
Een must-have upgrade voor elke Splashtop gebruiker
"Wat ik het leukst vind aan Splashtop Autonomous Endpoint Management is de krachtige combinatie van functies die een geweldige oplossing voor externe toegang veranderen in een volwaardig, proactief IT-beheerplatform dat zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te implementeren is. De naadloze integratie met Splashtop Remote Support, in combinatie met geautomatiseerd patchbeheer, antivirusimplementatie en realtime monitoring, bespaart ons team veel tijd en moeite. Het stelt ons in staat om over te stappen van een reactief ondersteuningsmodel naar een preventief model, zodat onze eindpunten veilig zijn en onze activiteiten efficiënt zijn."
Ilan S.
CTO, CIO
Van onze tevreden klanten
Een krachtige combinatie van functies
"Splashtop Autonomous Endpoint Management lost de grote uitdaging op van het beheren en beveiligen van een verspreide endpointomgeving. Het heeft ons geholpen om van een reactief 'break-fix' supportmodel naar een proactief, geautomatiseerd model te gaan. Dit heeft het handmatige werk voor ons IT-team aanzienlijk verminderd door kritieke taken zoals patchbeheer en securityupdates te automatiseren. De belangrijkste voordelen zijn een grotere operationele efficiëntie, een verbeterde securityhouding en de mogelijkheid om problemen te voorkomen voordat ze gevolgen hebben voor onze gebruikers, terwijl onze kosten beheersbaar blijven."
Ilan S.
CTO, CIO
Van onze tevreden klanten
Autonomous Endpoint Management is echt een erg fijne uitbreiding voor Splashtop Enterprise
"Ik ben al Splashtop Enterprise-klant. Wat ik het leukst vind, is dat Autonomous Endpoint Management is geïntegreerd in mijn huidige versie van Splashtop, zodat ik OS- en 3rd party software-patching vanuit dezelfde console kan doen. Ik ben ook blij met het Endpoint Security Overview-rapport, dat me op een eenvoudige manier de endpoints laat zien die risico lopen (uitgeschakelde endpointsecurity, aangetroffen dreigingen per endpoint, enz.)"
Geverifieerde gebruiker
Informatietechnologie en -diensten
Van onze tevreden klanten
Splashtop Autonoom Endpointmanagement
"Als tech lead is een van de grootste uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, het behouden van zichtbaarheid en controle over een groeiend aantal endpoints in verspreide teams. Splashtop Autonomous Endpoint Management lost dit op door gecentraliseerde, realtime monitoring- en automatiseringsmogelijkheden te bieden die de handmatige overhead aanzienlijk verminderen. Het helpt ons om problemen proactief te detecteren en op te lossen voordat ze gevolgen hebben voor gebruikers, wat de uptime en servicekwaliteit verbetert. De automatisering van routinetaken, zoals patchen, software-implementatie en systeemstatuscontroles, maakt ons team vrij om zich te concentreren op initiatieven met een hogere waarde. Het verbetert ook onze securityhouding door ervoor te zorgen dat endpoints consequent worden bijgewerkt en compliant zijn."
Joseph K.
Tech Lead
Van onze tevreden klanten
Splashtop AEM is geweldig
"Ik ben erg blij met de informatie die de dashboards kunnen bieden en dat je snel kunt zien welke apparaten in bepaalde categorieën vallen om actie te ondernemen. Een van de functies waar we tot nu toe het meeste gebruik van hebben gemaakt, is de OS-patching. Het was handig om dat ingesteld te hebben nu het ook de mogelijkheid heeft om Windows 11-updates te pushen. Dit is vooral erg handig nu we de EOL van Microsoft voor Windows 10 naderen."
Geverifieerde gebruiker
Informatietechnologie en -diensten
Van onze tevreden klanten
Splashtop is precies wat ik nodig had
"Wat ik het leukst vind aan Splashtop Autonomous Endpoint Management, is dat het alles automatisch regelt zonder dat ik erover hoef na te denken. De installatie was verrassend eenvoudig en nu verwerkt het alle updates en patches op onze apparaten zonder enig handmatig werk van mijn kant. Ik waardeer het duidelijke dashboard dat me in één oogopslag de status van alles laat zien - het is niet rommelig of verwarrend zoals sommige andere tools die ik heb geprobeerd. De geautomatiseerde monitoring vangt problemen op voordat ze echte problemen worden, wat ons heeft behoed voor een aantal mogelijke kopzorgen. Het is sinds we het zijn gaan gebruiken, ook bijzonder betrouwbaar gebleken, en de kosten zijn zeer redelijk in vergelijking met andere zakelijke oplossingen die we hebben bekeken. Het werkt het gewoon stilletjes op de achtergrond en kan ik me op andere dingen concentreren in plaats van constant apparaatupdates en beveiligingspatches te hoeven managen."
Geverifieerde gebruiker
Bouwbedrijf
Van onze tevreden klanten
Splashtop automatisering heeft mijn geestelijke gezondheid gered
"We zijn eindelijk in staat om op de hoogte te blijven van updates en bedreigingen via Endpoint Management. We gebruiken het dagelijks om ervoor te zorgen dat onze omgeving gepatcht en klaar voor gebruik is. Zonder dat zouden we verloren zijn."
Geverifieerde gebruiker
Hoger onderwijs
Van onze tevreden klanten
Betrouwbare en efficiënte endpointmanagementoplossing
"Splashtop Autonomous Endpoint Management helpt ons bij het beheren en onderhouden van endpoints op meerdere locaties zonder steeds bezoeken ter plaatse af te leggen. Geautomatiseerde patching en updates zorgen ervoor dat systemen veilig en compliant blijven met minimale handmatige inspanning. Het centrale dashboard geeft ons duidelijk inzicht in de status en activiteit van het apparaat, waardoor proactief onderhoud veel eenvoudiger wordt. Over het algemeen bespaart het tijd, verlaagt het de reiskosten en verbetert het de productiviteit voor zowel IT-personeel als eindgebruikers."
Linus E.
IT-technicus Biotechnologie
Van onze tevreden klanten
Een prettige manier om cybersecurity en updates van mijn team op afstand te beheren
"Het is voor het oplossen van problemen met mensen die verouderde versies van Windows en andere software draaien die mogelijk een veiligheidsrisico vormen. Het helpt ook bij de compliance op het gebied van verzekeringen wanneer een aantal teamleden op afstand werkt."
Kyle W.
Directeur IT