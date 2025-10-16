Migreren van TeamViewer naar Splashtop

De overstap van TeamViewer naar Splashtop is eenvoudig. Of u nu op afstand toegang wilt krijgen tot uw eigen computers of de computers van anderen wilt ondersteunen. Hier leest u hoe u in een paar eenvoudige stappen van TeamViewer naar Splashtop kunt migreren.
Het belangrijkste verschil om in gedachten te houden
Het grootste verschil om te onthouden bij het migreren is dat TeamViewer een enkele app heeft, terwijl Splashtop twee verschillende apps heeft:
De "Splashtop Streamer" gaat op computers die je op afstand wilt benaderen/controleren.
Je gebruikt de "Splashtop Business app" op je computer of mobiele apparaten om op afstand toegang te krijgen tot de computers waar je de Streamer op zet.
Installeer de Splashtop Streamer op de computers die je op afstand wilt benaderen en besturen.
Om te beginnen heeft u een gratis proefperiode of een betaalde licentie voor Splashtop nodig.
Log in op uw my.splashtop.com-console en klik op + Computer toevoegen.
Je kunt Streamer installeren op de computer waar je nu bent of installeren op andere computers die je wilt gebruiken. Als je kiest voor installatie op andere computers, zie je verschillende opties (hieronder).
Wanneer u normaal apps uitrolt via TeamViewer, een RMM of een andere tool, dan kunt u die gebruiken om Splashtop Streamer uit te rollen. Er zijn opties beschikbaar om te implementeren via EXE, MSI, om stille installaties uit te voeren en om aangepaste installatieprogramma's te maken met specifieke computergroeperings-, opstart- en beveiligingsinstellingen.
Zodra Streamer is geïnstalleerd op de computers waartoe je toegang wilt, is de volgende stap het installeren van de Splashtop App op de computer of mobiele apparaten waarmee je de toegang wilt doen.
Toegang tot je computers via de Splashtop Business App
Installeer de Splashtop Business App op elke computer of mobiel apparaat waarmee je op afstand in je computers wilt komen.
Download de app via www.splashtop.com/app op je Windows, Mac, iOS of Android toestel. Of ga naar www.splashtop.com/downloads om de downloads te zien voor alle platforms, inclusief Chrome en Amazon.
Log in met je Splashtop account als je een betaalde of proeflicentie hebt. Als je nog geen licentie hebt, klik dan op de knop om een gratis proefversie te starten.
Dat is het. Je bent klaar om overal toegang te krijgen tot je computers!
“Ik zit al 20 jaar in de IT en ik herken een goed product als ik er een zie. Vanuit een ondersteunend perspectief had ik geen betere tool kunnen wensen. Ik zet het aan het werkt. [Splashtop] is geweldig en ongelooflijk betrouwbaar. Na het gebruik van TeamViewer is dit programma een hele verademing. Het is ook redelijk geprijsd, in tegenstelling tot TeamViewer dat je volledig kaalplukt. Ik ben dol op het product en heb het aanbevolen aan anderen die ik ken in de branche.
- Stuart Livingstone, NuWave Backup
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