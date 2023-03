Migreren van TeamViewer naar Splashtop

De overstap van TeamViewer naar Splashtop is eenvoudig. Of u nu op afstand toegang wilt krijgen tot uw eigen computers of de computers van anderen wilt ondersteunen. Hier leest u hoe u in een paar eenvoudige stappen van TeamViewer naar Splashtop kunt migreren.

Het belangrijkste verschil om in gedachten te houden

Het grootste verschil om te onthouden bij het migreren is dat TeamViewer een enkele app heeft, terwijl Splashtop twee verschillende apps heeft:

De "Splashtop Streamer" gaat op computers die je op afstand wilt benaderen/controleren. Je gebruikt de "Splashtop Business app" op je computer of mobiele apparaten om op afstand toegang te krijgen tot de computers waar je de Streamer op zet.

Installeer de Splashtop Streamer op de computers die je op afstand wilt benaderen en besturen.

Om te beginnen heb je een gratis proefversie of een betaalde licentie voor Splashtop Business Access, Splashtop SOS of Splashtop Remote Support nodig.

Log in op uw my.splashtop.com-console en klik op + Computer toevoegen.

Je kunt Streamer installeren op de computer waar je nu bent of installeren op andere computers die je wilt gebruiken. Als je kiest voor installatie op andere computers, zie je verschillende opties (hieronder).

Als u apps altijd implementeert via TeamViewer, een RMM of een andere implementatietool, kunt u die gebruiken om Splashtop Streamer te implementeren. Er zijn opties beschikbaar om te implementeren via EXE, MSI, om stille installaties uit te voeren en om aangepaste installatieprogramma's te maken met specifieke computergroepering, opstart- en beveiligingsinstellingen.

Zodra Streamer is geïnstalleerd op de computers waartoe je toegang wilt, is de volgende stap het installeren van de Splashtop App op de computer of mobiele apparaten waarmee je de toegang wilt doen.

Toegang tot je computers via de Splashtop Business App

Installeer de Splashtop Business App op elke computer of mobiel apparaat waarmee je op afstand in je computers wilt komen.

Download de app via www.splashtop.com/app op je Windows, Mac, iOS of Android toestel. Of ga naar www.splashtop.com/downloads om de downloads te zien voor alle platforms, inclusief Chrome en Amazon.

Log in met je Splashtop account als je een betaalde of proeflicentie hebt. Als je nog geen licentie hebt, klik dan op de knop om een gratis proefversie te starten.

Dat is het. Je bent klaar om overal toegang te krijgen tot je computers!

“Ik zit al 20 jaar in de IT en ik herken een goed product als ik er een vind. Vanuit een ondersteuningsperspectief had ik niet om een betere tool kunnen vragen. Ik begin en krijg het voor elkaar. [Splashtop] is geweldig en betrouwbaar. Na het gebruik van TeamViewer blaast dit programma me van mijn sokken. De prijs is ook betaalbaar ten opzichte van TeamViewer die je pluimt. Ik ben dol op het product en heb het aanbevolen aan anderen die ik in de branche ken. ” - Stuart Livingstone, NuWave Backup

Probeer Splashtop gratis uit!

Is uw interesse in Splashtop gewekt? Ontdek zelf waarom zoveel anderen zeggen dat Splashtop het beste TeamViewer-alternatief is en probeer het nu gratis.

Splashtop Business Access

Voor particulieren en zakelijke professionals die op afstand toegang willen tot hun computers.

Gratis proefperiode

Splashtop SOS

Voor MSPs en IT/Support professionals die op afstand ondersteuning willen bieden op de apparaten van gebruikers/klanten.

Gratis proefperiode

