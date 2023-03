Strobel bespaart 80% door over te stappen van LogMeIn Central

Quincy hoorde al snel van een ander bedrijf dat ook zij hetzelfde probleem hadden met LogMeIn Central en de perfecte oplossing hadden gevonden in Splashtop Remote Support (het ideale LogMeIn Central-alternatief).

"We proberen altijd op de hoogte te blijven van nieuwe en opwindende producten," zegt Quincy. "Een leverancier van ons gebruikte Splashtop om op afstand in een van onze systemen te komen en in de loop van het gesprek ontdekten we dat ze LogMeIn hadden laten vallen voor Splashtop vanwege de prijs.

“In vergelijking met LogMeIn Central biedt Splashtop Remote Support dezelfde topfuncties die het meest worden gebruikt door IT-managers. Splashtop heeft echter veel lagere kosten en zonder de jaarlijkse prijsverhogingen (zie onze LogMeIn Central-prijsvergelijking). Dit wekte de interesse van Quincy en hij besloot het eens te proberen.

"We probeerden de software uit in een gratis proefperiode en waren aangenaam verrast," zegt Quincy. "We waren ook erg blij met de samenwerking met [het Splashtop Sales Team] en de flexibiliteit met de uitbreidingen die ze tijdens onze gratis proefperiode konden bieden om ervoor te zorgen dat we tevreden waren."

Splashtop presteerde volgens de hoge normen van Strobel Energy Group. De beslissing om over te stappen van LogMeIn Central naar Splashtop Remote Support was gemakkelijk voor Quincy.

"Splashtop heeft de functies die we nodig hebben, en de prijs was meer in overeenstemming met wat we wilden betalen."