Strobel bespaart 80% door over te stappen van LogMeIn Central

Strobel bespaart nu 80% door over te stappen van LogMeIn Central
Topfuncties voor remote support tegen een veel lagere prijs dan LogMeIn Central
Samenvatting
Strobel Energy Group had LogMeIn Central gebruikt om hun gebruikers en IT-infrastructuur te ondersteunen, die tientallen servers en computers omvat die over de hele wereld verspreid zijn. Strobel Energy Group was de dramatische prijsstijgingen van LogMeIn moe en schakelde over op Splashtop Remote Support, die alle tools en functies die ze nodig hadden tegen een veel betere prijs aanbood.
Van Strobel Energy Group
Splashtop heeft de functies die we nodig hebben, en de prijs was meer in overeenstemming met wat we wilden betalen.
Jon Quincy, IT Manager
De uitdaging: Het beste alternatief vinden voor LogMeIn Central tegen een redelijke prijs
Strobel Energy Group werkt 24/7. Om hun activiteiten soepel te laten verlopen, moeten ze ervoor zorgen dat hun IT-infrastructuur in topconditie is. Met een remote supportoplossing kunnen ze op afstand toegang krijgen tot en onderhoud en ondersteuning bieden aan alle servers en apparaten die hun bedrijf gebruikt.
In het verleden gebruikte Strobel Energy Group LogMeIn Central voor remote support. De jaarlijkse prijsverhogingen van LogMeIn begonnen echter een probleem te worden. Jon Quincy, IT Manager bij Strobel Energy Group, vertelde hoe de prijsverhogingen te veel begonnen te worden: "LogMeIn verhoogt consequent hun prijzen en we willen niet vastzitten aan het zomaar moeten verlengen van ons abonnement."
Quincy ging op zoek naar een andere oplossing die hem in staat zou stellen de beste remote support te bieden, een oplossing die hem en zijn team snelle remote verbindingen zou bieden met alle tools die nodig zijn om superieure support te bieden, maar zonder het hoge prijskaartje.
"We streven er voortdurend naar dat we het juiste product gebruiken voor wat we nodig hebben tegen de beste prijs," zegt Quincy. "Ons doel was dat we onze gebruikers zouden kunnen ondersteunen zonder enige moeite om in te loggen en te doen wat er gedaan moet worden."
De oplossing: Splashtop Remote Support schiet te hulp
Quincy hoorde al snel van een ander bedrijf dat ook zij hetzelfde probleem hadden met LogMeIn Central en de perfecte oplossing hadden gevonden in Splashtop SRS Premium (het ideale LogMeIn Central alternatief).
"We proberen altijd op de hoogte te blijven van nieuwe en opwindende producten," zegt Quincy. "Een leverancier van ons gebruikte Splashtop om op afstand in een van onze systemen te komen en in de loop van het gesprek ontdekten we dat ze LogMeIn hadden laten vallen voor Splashtop vanwege de prijs.
“Net als LogMeIn Central biedt Splashtop Remote Support ook alle topfuncties die het meest worden gebruikt door IT-managers. Splashtop heeft echter veel lagere kosten en geen jaarlijkse prijsverhogingen (zie onze LogMeIn Central-prijsvergelijking). Dit wekte de interesse van Quincy en hij besloot het eens te proberen.
"We probeerden de software uit in een gratis proefperiode en waren aangenaam verrast," zegt Quincy. "We waren ook erg blij met de samenwerking met [het Splashtop Sales Team] en de flexibiliteit met de uitbreidingen die ze tijdens onze gratis proefperiode konden bieden om ervoor te zorgen dat we tevreden waren."
Splashtop presteerde volgens de hoge normen van Strobel Energy Group. De beslissing om over te stappen van LogMeIn Central naar Splashtop Remote Support was gemakkelijk voor Quincy.
"Splashtop heeft de functies die we nodig hebben, en de prijs was meer in overeenstemming met wat we wilden betalen."
Resultaten: Strobel verlaagt de remote supportkosten met meer dan 80%.
Quincy implementeerde heel eenvoudig Splashtop SRS Premium. Hij was in staat om het hoge niveau van support te bieden dat de IT-infrastructuur van Strobel Energy Group nodig had en zag ook onmiddellijk de kostenbesparingen. "Verlenging van ons abonnement bij LogMeIn zou meer dan $6.000 gaan kosten, terwijl onze aankoopprijs bij Splashtop slechts iets meer dan $1.000 bedroeg," zei Quincy. "Voor die prijs konden we van 100 beheerde computers met LogMeIn, opschalen naar 250 met Splashtop."
Quincy verlaagde de remote supportkosten van Strobel Energy Group met meer dan 80 procent, en had bovendien toegang tot meer dan het dubbele aantal computers waartoe hij beperkt was toen hij LogMeIn gebruikte. Splashtop is het ultieme alternatief voor LogMeIn en helpt u duizenden Euro's te besparen in vergelijking met de prijzen van LogMeIn.
Verhoogd aantal beheerde computers100 tot 250
80% besparingOp Remote Supportkosten
Details
Over Strobel Energy Group
Strobel Energy Group is een Engineering, Procurement & Construction (EPC) bedrijf gespecialiseerd in de midstream energiesector. Zij voorzien de energie-industrie van operaties en faciliteiten die energiegrondstoffen naar de markt brengen. Ze hebben gewerkt aan projecten zoals de planning, bouw en voltooiing van laadinstallaties voor ruwe olie in North Dakota, Louisiana en Texas, en andere projecten in de VS.
Strobel Energy Group gebruikt remote desktop management software voor het onderhoud van hun server infrastructuur bestaande uit een VMware host, verschillende virtual servers en ongeveer 70 gebruikers. Van hun gebruikersbestand is 60 procent lokaal, terwijl 40 procent in de landen rond de Verenigde Staten, Mexico, Canada en India werkt.