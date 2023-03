Fast Break Tech schakelt over van LogMeIn Central naar Splashtop

Fast Break Tech, een MSP gevestigd in Sacramento, CA, beheert meer dan 3.000 eindpunten; dit bedrijf gebruikt Splashtop Remote Support om hun klanten op afstand te monitoren, beheren en ondersteunen.

Fast Break Tech schakelde over naar Splashtop na eerder LogMeIn Central Premier te hebben gebruikt. Het team van Fast Break Tech was erg blij met de overstap, daarbij verwijzend naar een betere ervaring, functies en een snellere respons van het ondersteuningsteam van Splashtop als redenen waarom ze de voorkeur geven aan onze oplossing (zie waarom Splashtop het beste LogMeIn Central-alternatiefis).

De uitdaging

MSP's staan vandaag voor de uitdaging om met beperkte middelen de apparaten van hun klanten verspreid over verschillende locaties te ondersteunen. Om aan de vraag te voldoen, vertrouwen MSP's op software voor externe toegang om hun beheerde apparaten te kunnen ondersteunen zonder fysiek naar hun klanten te hoeven reizen.

Naast remote access zoeken MSPs vaak naar tools waarmee ze ook hun endpoints op afstand kunnen bewaken en beheren. Dit helpt MSPs proactief problemen aan te pakken voordat ze zich voordoen en hun endpoints soepel te laten draaien.

Er zijn verschillende producten die deze tools bieden, maar ze kunnen vaak duur zijn, bepaalde functies missen of niet-reagerende ondersteuningsteams hebben. Dit belast vooral MSP's die hun bedrijf proberen uit te breiden, omdat het toevoegen van nieuwe klanten duur kan worden of hun efficiëntie kan schaden.

Fast Break Tech is een MSP die meer dan 3.000 endpoints beheert met slechts 8 interne technici. Om hun grote klantenbestand te ondersteunen gebruikte Fast Break Tech eerst LogMeIn Central Premier.

Fast Break Tech was echter niet tevreden met hun situatie en ging op zoek naar een een nieuwe oplossing. Steven Walker, president van Fast Break Tech, vertelt waarom ze verder gingen kijken dan LogMeIn. "LogMeIn werd in de loop der jaren steeds trager," zei Walker. "En als er functies waren die ik graag had willen toevoegen, bleek het bedrijf te groot om iets te veranderen. Ze reageerden niet op onze verzoeken. Bovendien probeerden we destijds los te komen van Kaspersky, wat de enige bescherming was die geïntegreerd was met LogMeIn."

De oplossing

Uiteindelijk verbrak Fast Break Tech de banden met LogMeIn en stapte over op Splashtop Remote Support.

Splashtop Remote Support is een oplossing voor ondersteuning op afstand die speciaal is ontworpen voor MSPs en IT-professionals. Het bevat functies zoals onbeheerde externe toegang, bestandsoverdracht, chatten en opnieuw opstarten op afstand. Het bevat ook aanvullende bewakings- en beheerfuncties die vaak worden aangetroffen in RMM-producten.

Bewakings- en beheerfuncties die te vinden zijn in Splashtop Remote Support zijn onder meer configureerbare waarschuwingen, gebeurtenislogboeken, opdrachten op afstand, systeeminventaris, updatebeheer, geplande acties en meer. Gebruikers kunnen Bitdefender Antimalware ook implementeren en beheren op hun beheerde computers vanuit de Splashtop-console

De resultaten

Vanaf het begin zag Walker de voordelen van de overstap naar Splashtop. Het implementatieproces, zei Walker, was veel gemakkelijker dan verwacht.

"Het Splashtop team begeleidde ons bij het gebruik van InstallForge om onze eigen builds met beveiligingscodes te maken - een must voor ons," zei Walker. "We konden ook de LogMeIn One2Many functie gebruiken om Splashtop op de meeste van onze clients te installeren."

Toen hij Splashtop eenmaal begon te gebruiken, vond hij de Splashtop-ervaring leuk en zei hij dat het sneller was dan LogMeIn. "Ik hoorde mijn team aangeven dat ze Splashtop beter vonden," zei Walker.

Wat functies betreft, prees Walker de chat (met name chat buiten sessie) en woonde ondersteuning bij als een van de hoogtepunten van Premium Ondersteuning op Afstand.

Chatfunctie verbetert efficiëntie

"De chat is fenomenaal," zei Walker. "Die gebruiken we de hele dag door. Er zijn momenten dat we in gesprek zijn en de volgende klant moeten helpen. Daar moeten we gelijk mee aan de slag, dus drukken we gewoon op de chatknop om met die klant in gesprek te gaan."

Met Splashtop Remote Support kunt u chatten met uw klanten, zelfs zonder eerst op afstand verbinding te maken met de computer.

Walker besprak nog meer voordelen van de chatfunctie in Splashtop.

"Als we bellen en een voicemail krijgen, sturen we een chat die zegt: 'Is het goed als we nu verbinding maken?' Als de klant bevestigt, dan kunnen we gelijk aan de slag," zei Walker. "Ik vind het ook leuk dat je onze naam kunt zien in de chat. Met LogMeIn stond er alleen maar 'LogMeIn Remote User', dus ze hadden geen idee met wie ze eigenlijk werkten. Maar met Splashtop chat weten ze welke technicus het is."

Directe ondersteuning onderweg met SOS

De andere functie die Walker prees was de beheerde supportfunctie (SOS), waarmee u met een sessiecode direct verbinding kunt maken met elk Windows, Mac, iOS of Android apparaat om ondersteuning te bieden. Deze functie helpt MSPs zoals Fast Break Tech om apparaten te ondersteunen die niet onder hun account worden beheerd, omdat er geen voorafgaande installatie nodig is.

"De SOS is ongelooflijk voor ons," zei Walker, "Ik kan onderweg multitasken en SOS gebruiken om ondersteuning te bieden. Geef me gewoon die 9-cijferige code en ik kan naar binnen en ze helpen of vertellen wat ze moeten doen."