Toegang op Afstand: Externe Desktop Toegang vs. Cloud Computing

Wanneer u uw medewerkersremote access geeft, voorkomt u dat ze zich op een bepaalde tijd op een specifieke locatie moeten bevinden om hun werk te kunnen doen. Het is algemeen bekend dat werknemers toestaan om op afstand te werken hun productiviteit verhoogt, evenals hun betrokkenheid op het werk.

Maar hoe biedt u deze mogelijkheid aan uw teams? In feite wordt de oplossing vaak gepresenteerd als een keuze tussen de cloud of externe desktop. De cloud is de afgelopen jaren in populariteit gestegen, dus veel bedrijven hebben vragen over waarom ze voor externe desktop kiezen boven de nieuwere technologie:

Waarom zou remote desktop een relevante oplossing zijn voor een bedrijf dat de kracht van cloud computing in hun processen kan integreren?

, of...

Kan de cloud niet wat externe desktoptoegang doet?

Dit is het antwoord op beide vragen:

Het vergelijken van remote desktopsoftware en de cloud is niet waar het om gaat.

De cloud is geen vervanging voor remote accesstechnologie en remote access-software is niet hetzelfde als het verplaatsen van uw IT-omgeving naar de cloud. Er zijn echter bepaalde overeenkomsten: zowel de cloud als de remote access-software maken samenwerking mogelijk:

In de cloud heeft u altijd en vanaf elk device toegang tot uw bestanden.

Met remote desktopsoftware heeft u vanaf een externe locatie toegang tot een specifieke computer, de bestanden, de applicaties en al het andere met betrekking tot die computer.

Externe desktop-software en cloudgebaseerde tools sluiten elkaar niet uit. Het lijkt onnodig om voor elkaar te pleiten. Maar er zijn redenen waarom RAS-computers een essentieel hulpmiddel zijn voor uw bedrijf (zelfs als dat bedrijf al profiteert van de cloud):

Het geeft u meer flexibiliteit op de grond

Bepaalde bedrijven zijn verplicht om hun gegevens en inhoud om juridische redenen lokaal te houden. Andere keren is er al geïnvesteerd in een infrastructuur op locatie, en daarom kan het zijn dat sommige bedrijven externe desktopsoftware nodig hebben, zodat hun werknemers overal en met elk apparaat toegang hebben tot hun eigen computers.

Met cloudoplossingen kunnen gegevensbestanden worden gedownload naar externe computers. Dit kan risico met zich meebrengen zonder de juiste apparaatsecurityfuncties om lokale kopieën van bestanden te beschermen, ongeacht of deze actief zijn gedownload door de externe gebruiker of in de cache zijn opgeslagen wanneer bestanden worden geopend en bekeken.

Met oplossingen voor toegang op afstand zoals Splashtop blijven de bestanden op locatie, op de originele computer, en de sessie op afstand ondersteunt het op afstand bekijken en besturen van de computer op locatie via een beveiligde sessie voor weergave op afstand/ streaming. Bestandsoverdracht tussen systemen is een aparte functie die kan worden in- of uitgeschakeld door een beheerder en logboekregistratie houdt bij welke bestanden zijn overgedragen. Maar over het algemeen omvat de sessie voor externe toegang alleen streaming waarbij een gecodeerde videoweergave van het systeem naar de kijkcomputer wordt verzonden. Alle gegevens zelf blijven veilig op de lokale computer.

Remote access-software is efficiënter voor bepaalde taken

Als u in de IT werkt, kent u de waarde van remote desktopsoftware om een individuele computer waar dan ook in het bedrijf over te nemen, beveiligingsupdates uit te voeren, problemen in realtime op te lossen of gewoon bepaalde instellingen bij te werken zonder uw eigen bureau te verlaten. Dit kan veel tijd besparen en de productiviteit hoog houden. Dit geldt ook voor andere typisch zakelijke praktijken, zoals personeelstraining wanneer uw HR-afdeling niet in hetzelfde gebouw zit. Ingenieurs in de bouwsector kunnen dankzij computers met remote access verbinding maken met systemen, software en devices en deze middelen overal gebruiken.

Externe desktopsoftware breidt de IT-omgeving uit die u al hebt, cloud of geen cloud. Het maakt een betere samenwerking mogelijk, en dit zou een overweging moeten zijn voor elke nieuwe bedrijfstool.

Betere zakelijke samenwerking

Het belang van samenwerking in het bedrijfsleven is niets nieuws. We zijn allemaal bekend met de voordelen van samenwerken:

Verbetering van de bedrijfsprestaties

Vaardigheden van werknemers verbeteren

Het delen van informatie om de efficiëntie te maximaliseren

Samenwerking kan leiden tot kostenreductie

Hogere productiviteit

Verbeter de funderingen

In bepaalde branches is samenwerking nog belangrijker

De mogelijkheid om samen te werken via een document is uitgebreid; uw communicatieafdeling moet bijvoorbeeld snel een persbericht maken en daarvoor zijn een paar handen nodig. Maar samenwerking op andere gebieden is vaak nog belangrijker.

In de geneeskunde kan samenwerking bijvoorbeeld het verschil zijn tussen leven en dood. Remote access-software kan helpen bij de manier waarop artsen en verpleegkundigen voor iemand in kritieke toestand zorgen. Ze kunnen patiëntgegevens naar een collega sturen voor input, gespecialiseerde apparaten bekijken vanaf een mobiel apparaat en snel belangrijke gegevens ontvangen om te helpen bij vitale beslissingen.

Medische instellingen geven vaak de voorkeur aan software voor externe toegang om samen te werken, omdat deze betrouwbaarder desktops, diagnostische apparaten, servers, röntgenmachines enz. Ondersteunt, zonder een netwerkverbinding te verbreken of te verliezen. Voorkomen dat kritieke apparaten defect raken, is essentieel. Door op afstand toegang te krijgen tot gegevens zonder in te boeten aan veiligheidsmaatregelen (zoals zou kunnen gebeuren als ze afhankelijk waren van de openbare cloud), kunnen deze instellingen voldoen aan de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Protected Health Information (PHI) en de International Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en toch alle voordelen van externe toegang krijgen.

Vind de juiste oplossing voor uw bedrijf

Niet alle RAS-software is op dezelfde wijze gemaakt. Als uw bedrijf robuuste software voor externe toegang nodig heeft die betrouwbaar, veilig maar ook gemakkelijk te implementeren is, dan kunt u profiteren van het assortiment producten van Splashtop dat in al uw behoeften op het gebied van externe toegang voorziet. Kies een geavanceerde en krachtige oplossing die ook kostenbesparend is. Uw bedrijf zal u er dankbaar voor zijn.

Remote access-software is de handigste, veiligste en betrouwbaarste manier om ervoor te zorgen dat uw organisatie over de juiste tools beschikt om samen te werken, flexibel te zijn in haar processen en uw personeel in staat te stellen optimaal productief te zijn, terwijl u volledig voldoet aan de regelgeving van uw branche.

Neem vandaag nog contact met ons op als u meer wilt weten over hoe remote desktopsoftware uw werkplek efficiënter kan maken.

