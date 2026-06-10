TeamViewer heeft aangekondigd dat versies 13 en 14 op 31 oktober 2026 beginnen met het end-of-life-uitfaseringsproces. Dit betekent niet dat die versies meteen niet meer zullen werken, maar wel dat de ondersteuning na verloop van tijd zal afnemen en dat verbindingen via die versies geleidelijk zullen worden uitgeschakeld.
Voor IT-teams die nog steeds vertrouwen op TeamViewer 13 of 14, zorgt dit voor een planningsdeadline. Oudere implementaties van remote access kunnen nog steeds geïnstalleerd zijn op werkstations van gebruikers, servers, gedeelde computers en unattended systemen die al jaren niet zijn beoordeeld. Als die apparaten afhankelijk zijn van internetgebaseerde remote connectiviteit, moeten teams begrijpen wat er kan veranderen en welke invloed dat kan hebben op de dagelijkse ondersteuning.
Dit is ook een goed moment om opnieuw te beoordelen of je tools voor externe toegang nog steeds aansluiten bij de manier waarop je organisatie apparaten vandaag beheert. Remote support is niet langer beperkt tot verbinding maken met het scherm van een gebruiker. IT-teams hebben vaak inzicht in endpoints, software-inventaris, patchstatus, implementatieopties en automatisering nodig om gedistribueerde omgevingen efficiënt te ondersteunen.
In dit artikel leggen we uit wat de end-of-support-aankondiging van TeamViewer betekent voor versies 13 en 14, wat IT-teams vóór de deadline moeten controleren en waar je op moet letten in een moderne oplossing voor externe toegang en endpointbeheer.
Wat gebeurt er met TeamViewer 13 en 14?
TeamViewer heeft aangekondigd dat versies 13 en 14 op 31 oktober 2026 hun end-of-life-uitfasering zullen beginnen. Dit is een gefaseerde wijziging, wat betekent dat niet wordt verwacht dat deze versies allemaal tegelijk op die datum stoppen met werken. De ondersteuning zal in de loop van de tijd echter worden afgebouwd en verbindingen via die versies zullen geleidelijk worden uitgeschakeld.
Belangrijke details zijn onder meer:
TeamViewer 13 en 14 gaan op 31 oktober 2026 uit gebruik.
De ondersteuning voor deze versies zal in de loop van de tijd worden verminderd.
Verbindingen met deze versies worden stapsgewijs uitgeschakeld.
Voor voortdurende internetgebaseerde connectiviteit is een actieve abonnementslicentie vereist.
LAN-verbindingen kunnen nog steeds mogelijk zijn als ze niet afhankelijk zijn van de servers van TeamViewer.
Waarom dit belangrijk is voor IT-teams die nog oudere versies van TeamViewer gebruiken
Voor organisaties die nog TeamViewer 13 of 14 gebruiken, betekent de end-of-support-tijdlijn meer dan alleen een software-updatetaak. Het geeft IT-teams een reden om te bekijken waar oudere remote-accesstools zijn geïnstalleerd, hoe die tools worden gebruikt en of ze nog steeds aansluiten bij de manier waarop het bedrijf werkt.
Remote access wordt vaak onderdeel van de achterliggende infrastructuur. Als het eenmaal werkt, kunnen teams jarenlang dezelfde software blijven gebruiken op werkstations, servers, gedeelde machines en onbeheerde systemen. Dat kan een levenscycluswijziging lastiger beheersbaar maken als IT geen duidelijk zicht heeft op elk getroffen apparaat.
1. Continuïteit van externe toegang
De meest directe zorg is continuïteit. Als technici TeamViewer 13 of 14 gebruiken om externe gebruikers te ondersteunen, onbeheerde computers te openen of systemen buiten het lokale netwerk te beheren, kan elke wijziging in internetgebaseerde connectiviteit gevolgen hebben voor de dagelijkse ondersteuning.
LAN-verbindingen kunnen in sommige gevallen nog steeds beschikbaar zijn, maar dat lost het probleem niet op voor verspreide teams, werknemers op afstand, vestigingen of apparaten die IT van buiten het netwerk moet kunnen bereiken. Teams moeten nagaan welke workflows afhankelijk zijn van online remote access en welke apparaten lastig te ondersteunen zouden zijn als die toegang verandert.
2. Verouderde endpoint-zichtbaarheid
Oudere versies van TeamViewer zijn mogelijk nog steeds geïnstalleerd op apparaten die onlangs niet zijn gecontroleerd. Sommige kunnen toebehoren aan actieve werknemers. Andere kunnen gedeelde werkstations, labcomputers, kiosken, servers of machines zijn die alleen voor incidentele ondersteuning worden gebruikt.
Hier draait het om zichtbaarheid. IT-teams moeten weten op welke apparaten TeamViewer 13 of 14 draait, wie ze gebruikt, of ze nog nodig zijn en hoe belangrijk ze zijn voor de bedrijfsvoering. Zonder die inventarisatie is het makkelijk om de omvang van een migratie te onderschatten.
3. Licentie- en upgradeplanning
De uitfasering creëert ook een licentiekeuze. Teams die oudere versies van TeamViewer gebruiken, moeten bepalen of upgraden binnen het huidige licentiemodel van TeamViewer zinvol is, of dat dit het juiste moment is om andere opties voor externe toegang te evalueren.
Bij die beslissing moet je naar meer kijken dan alleen de abonnementskosten. IT-teams moeten ook rekening houden met de implementatie-inspanning, workflows voor technici, beveiligingsvereisten, endpointdekking, beheerderscontroles en of ze bredere beheermogelijkheden nodig hebben, zoals inventaris, patchbeheer en automatisering.
Wat IT-teams vóór de deadline moeten controleren
Voordat TeamViewer 13 en 14 de uitfaseringsperiode ingaan, moeten IT-teams een duidelijke inventarisatie maken van de getroffen apparaten en workflows. Het doel is om te begrijpen waar oudere versies nog steeds in gebruik zijn, van welke scenario’s voor externe toegang ze afhankelijk zijn, en wat er moet veranderen voordat ondersteuning minder betrouwbaar wordt.
Breng alle apparaten in kaart waarop TeamViewer 13 of 14 draait: Begin met het vinden van elk endpoint, elke server en elk gedeeld werkstation waarop TeamViewer 13 of 14 nog is geïnstalleerd. Voeg systemen zonder toezicht, labcomputers, kiosken en computers toe die slechts af en toe worden gebruikt. Dit zijn vaak de apparaten die tijdens een migratie het gemakkelijkst over het hoofd worden gezien.
Breng in kaart welke verbindingen afhankelijk zijn van internetgebaseerde toegang: Scheid alleen-LAN-gebruiksscenario’s van workflows die afhankelijk zijn van de internetgebaseerde connectiviteit van TeamViewer. Dit is belangrijk omdat TeamViewer heeft aangegeven dat LAN-verbindingen mogelijk nog steeds werken, terwijl internetverbindingen die oudere versies gebruiken na verloop van tijd worden beïnvloed.
Controleer bedrijfskritische systemen: Geef prioriteit aan systemen die leidinggevenden, externe medewerkers, klantgerichte activiteiten, productieprocessen of onderhoud buiten kantooruren ondersteunen. Deze apparaten moeten als eerste worden beoordeeld, omdat een verstoring van externe toegang een grotere operationele impact zou hebben.
Controleer de compatibiliteit van het besturingssysteem: Sommige oudere apparaten gebruiken mogelijk nog verouderde besturingssystemen of configuraties die upgrades lastiger maken. Bevestig of elk systeem nieuwere software voor externe toegang ondersteunt of een ander migratieplan vereist.
Schat de kosten voor upgrades en migratie: Vergelijk de kosten van een upgrade met de kosten van een overstap naar een andere oplossing voor externe toegang. Neem abonnementsprijzen, implementatietijd, training van technici, dekking van endpoints, beveiligingsvereisten en eventuele extra tools die nodig zijn voor inventarisatie, patchbeheer of automatisering op.
Breng je vereisten voor remote access in kaart: Maak een duidelijke lijst van wat je team in de toekomst nodig heeft. Dit kan onbeheerde toegang, on-demand support met begeleiding, bestandsoverdracht, extern afdrukken, sessielogging, SSO, MFA, gedetailleerde machtigingen, software-inventaris, patchzichtbaarheid en het op afstand uitvoeren van opdrachten omvatten.
Waar je op moet letten in een TeamViewer-alternatief
Als je team het uitfaseren van TeamViewer 13 en 14 gebruikt als reden om andere opties te evalueren, begin dan bij je daadwerkelijke supportworkflows. Een vervangende oplossing moet aansluiten op hoe je technici vandaag apparaten benaderen en tegelijkertijd de beveiliging, zichtbaarheid en beheerbehoeften ondersteunen die je omgeving in de toekomst mogelijk vereist.
Belangrijke mogelijkheden om op te letten bij TeamViewer-alternatieven zijn:
Veilige onbeheerde toegang: IT-teams moeten toegang kunnen krijgen tot geautoriseerde apparaten wanneer gebruikers niet beschikbaar zijn, vooral voor servers, gedeelde werkstations, onderhoud buiten kantooruren en systemen op afstand.
Beheerde ondersteuning op afstand: Helpdeskteams hebben een eenvoudige manier nodig om gebruikers op aanvraag te ondersteunen, of de gebruiker nu thuis werkt, op kantoor is of buiten het bedrijfsnetwerk werkt.
Platformonafhankelijke ondersteuning: Je tool voor externe toegang moet de apparaten ondersteunen die je organisatie daadwerkelijk gebruikt, waaronder Windows, macOS, Linux, Android, iOS en Chromebook-gebruiksscenario's waar van toepassing.
Sterke toegangscontroles: Kijk naar beveiligingsfuncties zoals MFA, SSO/SAML, gedetailleerde machtigingen, apparaatauthenticatie en sessielogging, zodat IT kan beheren wie toegang heeft en een duidelijk controlespoor kan behouden.
Eenvoudige implementatie en beheer: De vervanging moet eenvoudig zijn uit te rollen, toe te wijzen, te monitoren en te beheren, zonder onnodig installatiewerk te creëren voor technici of eindgebruikers.
Betrouwbare prestaties van externe sessies: Externe sessies moeten responsief genoeg zijn voor probleemoplossing, onderhoud, bestandstoegang, administratief werk en dagelijkse supporttaken.
Endpoint-zichtbaarheid: Toegang op afstand is effectiever wanneer IT ook de apparaatstatus, hardwaregegevens, software-inventaris en patchstatus kan zien.
Patchbeheer en automatisering: een moderne oplossing moet IT helpen actie te ondernemen op beheerde apparaten, of dat nu betekent updates uitrollen, scripts uitvoeren, systemen opnieuw opstarten of veelvoorkomende problemen verhelpen.
De beste keuze is de keuze die frictie voor technici vermindert en IT meer controle geeft over de apparaten die ze beheren. Dat betekent dat je verder moet kijken dan eenvoudige schermdeling en een oplossing moet kiezen die de volledige workflow voor remote support ondersteunt.
Waarom je remote access en endpointbeheer samen moet beoordelen
De uitfasering van TeamViewer versie 13 en 14 is een goed moment om meer dan alleen je mogelijkheden voor verbinding op afstand onder de loep te nemen. Voor veel IT-teams houdt de ondersteuning niet op zodra een technicus verbinding maakt met een apparaat.
1. Remote Access helpt IT verbinding te maken
Met remote access kunnen technici gebruikers, werkstations, servers en onbeheerde systemen vanaf elke locatie bereiken. Dat is essentieel voor probleemoplossing, werken op afstand en ondersteuning buiten kantooruren.
2. Endpointbeheer helpt IT in actie te komen
Na het verbinden moet IT vaak de software-inventaris controleren, de patchstatus bekijken, een update uitrollen, een script uitvoeren of de status van het apparaat bevestigen. Als die taken in aparte tools plaatsvinden, duurt ondersteuning langer en heb je minder inzicht.
3. Een gecombineerde workflow vermindert frictie
Een moderne remote-accessoplossing moet teams helpen om veilig verbinding te maken en apparaten efficiënter te beheren. Voor teams die oudere TeamViewer-implementaties opnieuw evalueren, is het doel om de volledige IT-workflow te ondersteunen met minder wisselen tussen tools, beter inzicht en meer controle over gedistribueerde endpoints.
Hoe Splashtop teams helpt verder te gaan dan verouderde remote access
Als het uitfaseren van versie 13 en 14 van TeamViewer je team ertoe aanzet opties voor externe toegang te bekijken, biedt Splashtop IT een veilige oplossing met hoge prestaties om gebruikers te ondersteunen en externe computers te beheren zonder onnodige complexiteit.
Splashtop ondersteunt zowel begeleide als onbeheerde toegang, zodat technici gebruikers op aanvraag kunnen helpen of verbinding kunnen maken met beheerde apparaten wanneer er niemand aanwezig is. Die flexibiliteit is belangrijk voor helpdesks, MSPs, verspreide teams en organisaties die betrouwbare toegang tot computers op meerdere locaties nodig hebben.
Voor teams die ook behoefte hebben aan sterker endpointbeheer, voegt Splashtop AEM zichtbaarheid en automatisering toe aan dezelfde workflow. IT kan hardware- en software-inventaris bekijken, de patchstatus monitoren, updates automatiseren en actie ondernemen op beheerde endpoints zonder afhankelijk te zijn van telkens één handmatige externe sessie.
Met Splashtop kunnen teams:
Krijg overal veilig toegang tot beheerde computers.
Bied eindgebruikers remote support op aanvraag.
Beheer gebruikers, apparaten, machtigingen en toegang vanuit één centrale console.
Ondersteun veelvoorkomende IT-omgevingen voor gebruiksscenario's op Windows, macOS, Linux, Android, iOS en Chromebook.
Gebruik Splashtop AEM om endpoints te monitoren, ondersteunde applicaties te patchen, de inventaris te bekijken en routinematige acties te automatiseren.
Voor IT-teams die oudere remote access-implementaties vervangen, helpt Splashtop de supportervaring te moderniseren en krijgen teams meer controle over de apparaten die ze beheren.
Je migratie van TeamViewer 13 of 14 plannen
Een migratieplan hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar het moet wel doordacht zijn. Voordat je TeamViewer 13 of 14 vervangt, leg je vast waar het wordt gebruikt, welke systemen het belangrijkst zijn en hoe je team gebruikers en apparaten migreert zonder de ondersteuning te onderbreken.
Controleer je huidige TeamViewer-implementatie: Identificeer elk systeem waarop TeamViewer 13 of 14 draait. Neem computers van medewerkers, servers, gedeelde apparaten, labmachines en onbeheerde systemen mee die mogelijk geen deel uitmaken van je normale vervangingscyclus.
Geef prioriteit aan endpoints met veel afhankelijkheden: Begin met apparaten die ondersteuning bieden aan leidinggevenden, externe medewerkers, klantgerichte teams, productieprocessen of onderhoud buiten kantooruren. Deze systemen mogen niet tot de laatste fase van de migratie worden uitgesteld.
Bepaal je vervangingsvereisten: Maak een lijst van wat je team nodig heeft van de volgende oplossing, waaronder unattended access, attended support, beveiligingscontroles, logging, implementatieopties, endpointinventaris, patchbeheer en automatisering.
Test de vervanging met een pilotgroep: Valideer de prestaties, machtigingen, bruikbaarheid, workflows van technici en ondersteuningsdekking met een kleine groep voordat je het breed uitrolt.
Verplaats apparaten in fases: Migreer apparaten per afdeling, locatie, prioriteit of ondersteuningsbehoefte. Een gefaseerde uitrol maakt het makkelijker om problemen vroegtijdig op te sporen en te voorkomen dat kritieke supportworkflows worden verstoord.
Verwijder ongebruikte verouderde software: Zodra apparaten zijn gemigreerd, verwijder je oudere tools voor externe toegang waar die niet langer nodig zijn. Dit helpt verwarring voor technici te verminderen en geeft IT een overzichtelijkere, beter beheersbare omgeving.
Gebruik de EoL-tijdlijn om remote access te moderniseren
Het uitfaseren van versie 13 en 14 van TeamViewer geeft IT-teams een duidelijke reden om oudere implementaties van remote access te herzien voordat ze lastiger te ondersteunen worden. De prioriteit is om de getroffen systemen te identificeren, te begrijpen welke workflows afhankelijk zijn van internetgebaseerde toegang en te bepalen of upgraden of overstappen naar een andere oplossing zinvoller is.
Deze evaluatie kan IT-teams ook helpen te verbeteren hoe ze ondersteuning bieden voor verspreide apparaten. Een moderne oplossing voor externe toegang moet het eenvoudig maken om veilig verbinding te maken, gebruikers snel te ondersteunen, machtigingen te beheren en zicht te houden op de endpoints waarvoor je team verantwoordelijk is.
Splashtop biedt teams een veilige, krachtige manier om verouderde tools voor externe toegang te vervangen, terwijl Splashtop AEM endpointzichtbaarheid, patchbeheer en automatisering toevoegt voor efficiënter apparaatbeheer. Start een gratis proefperiode en ontdek hoe Splashtop je workflows voor externe toegang en endpointbeheer kan ondersteunen.