Maandelijkse facturering nu beschikbaar voor Splashtop Remote Support

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Maandelijkse facturering voor Splashtop AEM

Splashtop Team
4 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Het beheren van endpoints is zelden een vaste, eenmalige behoefte. Het aantal apparaten verandert, teams groeien, er komen nieuwe beveiligingsprioriteiten bij en IT-teams hebben vaak een praktische manier nodig om patchbeheer, monitoring en automatisering te verbeteren zonder vast te zitten aan meer software dan ze klaar zijn om te gebruiken.

Splashtop AEM geeft IT-teams een flexibele manier om endpoints te beheren, met maandelijkse facturatie als optie. Dat betekent dat teams kunnen beginnen met de apparaten die ze nu moeten beheren, kunnen beoordelen hoe endpointautomatisering in hun workflow past, en kunnen opschalen wanneer ze er klaar voor zijn.

Voor organisaties met beter voorspelbare behoeften op het gebied van endpointbeheer is jaarlijkse facturering ook beschikbaar en bespaar je 16% ten opzichte van maandelijkse facturering. Dit geeft teams de mogelijkheid om flexibel te starten of zich jaarlijks vast te leggen wanneer ze klaar zijn om Splashtop AEM in hun omgeving te standaardiseren.

Waarom flexibele facturering belangrijk is voor endpointbeheer

De behoeften op het gebied van endpointbeheer zijn niet altijd voorspelbaar. Een team moet mogelijk meer apparaten beheren na nieuwe aanwervingen, de opening van een nieuw kantoor, de onboarding van een klant of een kortlopend project. Beveiligingsprioriteiten kunnen ook snel veranderen wanneer een nieuwe patchvereiste, auditverzoek of softwarekwetsbaarheid voor urgentie zorgt.

Met flexibele facturering hebben IT-teams meer controle over hoe ze starten en opschalen. In plaats van zich vast te leggen op een grotere uitrol van endpointbeheer voordat het plan volledig is uitgewerkt, kunnen teams beginnen met de endpoints die nu aandacht nodig hebben en uitbreiden naarmate de behoeften duidelijker worden.

Voor teams die al weten dat Splashtop AEM deel zal uitmaken van hun langetermijnstrategie voor endpointbeheer, biedt jaarlijkse facturering lagere totale kosten. Jaarlijkse facturering bespaart 16% ten opzichte van maandelijkse facturering, waardoor dit beter past bij organisaties met stabiele aantallen endpoints en een duidelijk uitrolplan.

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Wat Splashtop AEM IT-teams helpt beheren

Splashtop AEM helpt IT-teams de zichtbaarheid van endpoints te verbeteren, routineonderhoud te automatiseren en sneller te reageren wanneer apparaten aandacht nodig hebben. In plaats van te vertrouwen op handmatige controles of losstaande tools, kunnen teams belangrijke endpointworkflows beheren vanuit de Splashtop-console.

Met Splashtop AEM kunnen IT-teams:

  • Automatiseer OS- en patchbeheer van derden

  • Houd de endpointgezondheid en apparaatstatus in de gaten

  • Bekijk de hardware- en software-inventaris

  • Identificeer kwetsbaarheden met CVE-inzichten

  • Geef updates prioriteit op basis van endpoint-risico

  • Meldingen instellen voor belangrijke systeemproblemen

  • Gebruik geautomatiseerde probleemoplossing om veelvoorkomende problemen aan te pakken

  • Voer scripts en taken uit op meerdere endpoints

  • Pas beleidsgebaseerde controles toe voor consistenter apparaatbeheer

Dit geeft teams een praktischere manier om endpointproblemen voor te blijven, repetitief werk te verminderen en apparaten beter te onderhouden in verspreide omgevingen.

Wanneer maandelijkse facturering zinvol is

Maandelijkse facturering is een goede keuze als je flexibiliteit in endpointbeheer nodig hebt voordat je je vastlegt op een abonnement voor langere termijn. Het geeft je team de ruimte om kleiner te beginnen, je workflows te valideren en bij te sturen naarmate je omgeving verandert.

Maandelijkse facturering kan zinvol zijn als:

  • Je begint met een kleine groep endpoints voordat je uitbreidt

  • Het aantal beheerde apparaten verandert vaak

  • Je voegt een nieuwe klant, afdeling of locatie toe

  • Je wilt patch- en automatiseringsworkflows eerst testen

  • Je hebt nu beter inzicht in endpoints nodig, terwijl je nog steeds je langetermijntoolset plant

  • Je beheert seizoensgebonden, tijdelijke of projectmatige endpointbehoeften

Dit maakt maandelijkse facturatie een praktische optie voor teams die snel moeten schakelen, maar toch controle willen over hoe ze Splashtop AEM opschalen op hun apparaten.

Aan de slag met Splashtop AEM

Behoeften op het gebied van endpointbeheer kunnen veranderen, en je facturering moet je voldoende flexibiliteit bieden om die verandering te beheren. Met Splashtop AEM kun je kiezen voor maandelijkse facturering als je klein wilt beginnen, workflows wilt testen of een veranderend aantal endpoints wilt ondersteunen.

Wanneer je team klaar is voor een uitrol op langere termijn, helpt jaarlijkse facturatie de totale kosten te verlagen door 16% te besparen vergeleken met maandelijkse facturatie.

Start je gratis proefperiode van Splashtop AEM en kies de factureringsoptie die past bij jouw behoeften voor endpointbeheer.

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