Maandelijkse facturering nu beschikbaar voor Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support - de ideale oplossing voor MSPs die computers vanaf elke locatie op afstand willen controleren, monitoren en beheren, biedt nu naast jaarlijkse facturering ook een maandelijks abonnement.

Splashtop Remote Support wordt gefactureerd op basis van het aantal onbeheerde computers (endpoints) dat u op afstand wilt openen, ondersteunen en beheren. De maandelijkse facturering start vanaf €43.90 per maand voor 25 computers. Het jaarabonnement begint bij €37 per maand voor 25 computers, waardoor u 15% bespaart als u kiest voor de facturering per jaar.

Beide factureringsmogelijkheden voor Splashtop Remote Support bieden MSPs de beste prijs voor een snelle, betrouwbare en veilige oplossing voor remote support met mogelijkheden voor remote access, monitoring en beheer. Splashtop Remote Support omvat een onbeperkt aantal technici en gelijktijdige sessies en apparaten om verbinding van te maken. Lees meer over Splashtop Remote Support en ga nu aan de slag met een gratis proefperiode!

Waarom bieden we maandelijkse facturering voor Splashtop Remote Support?

Het MSP-businessmodel is gebaseerd op terugkerende inkomsten van klanten. Veel MSPs factureren hun klanten maandelijks voor hun diensten.

Dit betekent dat de inkomsten of de situatie van een MSP van maand tot maand kunnen veranderen. Een klant kan plotseling vertrekken met inkomstenverlies tot gevolg, waardoor het voor een MSP moeilijk wordt om te blijven betalen voor alle tools die ze nodig hebben. Of een MSP zou plotseling meer eindpunten moeten beheren, wat betekent dat ze er zeker van willen zijn dat hun software voor ondersteuning op afstand gemakkelijk kan worden opgeschaald.

De maandelijkse optie van Splashtop Remote Support biedt MSPs de flexibiliteit die ze nodig hebben om deze uitdagingen snel en gemakkelijk aan te pakken.

Waarom is Splashtop Remote Support de beste oplossing voor MSPs?

Splashtop Remote Support is speciaal gebouwd voor MSPs dankzij de feedback en input van onze MSP-adviesraad. Splashtop is de beste oplossing voor MSPs want:

Splashtop biedt die snel en betrouwbaar zijn

Technici hebben remote access tot endpoints vanaf elk apparaat (zelfs hun persoonlijke devices) waardoor ze de flexibiliteit hebben om thuis of onderweg te werken.

Technici kunnen efficiënt werken met sessie-functies, zoals bestandsoverdracht via drag-and-drop, chatten, opnieuw opstarten op afstand en meer.

MSP's zullen ook in staat zijn om met handige functies, waaronder configureerbare waarschuwingen, updatebeheer, commando's op afstand, 1-op-veel acties, systeeminventaris, gebeurtenislogboeken, en nog veel meer.

Veiligheid is de prioriteit van Splashtop

MSPs kunnen klanten remote access geven tot hun computers om op afstand te kunnen werken. Dit levert extra inkomsten op voor MSPs.

Lees meer over Splashtop Remote Support, of probeer het nu gratis!

Probeer het gratis