Splashtop deelt een update over een beveiligingsincident waarbij Klue betrokken is, een externe leverancier van marktinzichten die Splashtop gebruikt voor concurrentieanalysediensten.
Het incident vond plaats binnen de omgeving van Klue. Belangrijk is dat dit incident geen invloed had op Splashtop-producten, -diensten of ons vermogen om onze klanten te ondersteunen.
Wat is er gebeurd?
Een onbevoegde partij heeft toegang gekregen tot de integratieomgeving van Klue tussen ongeveer 11 juni en 16 juni 2026 en OAuth-tokens verkregen die Klue verbinden met andere zakelijke platforms. Die tokens zijn gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde Salesforce-gegevens.
Welke acties zijn ondernomen?
Nadat Splashtop op de hoogte was van het incident, hebben we onmiddellijk de integratie van Klue met Salesforce uitgeschakeld en de bijbehorende toegang aan onze kant ingetrokken.
We zetten ons onderzoek voort om de precieze omvang van eventueel betrokken gegevens vast te stellen.
Wat betekent dit voor klanten?
Hoewel dit onderzoek nog loopt, geloven we dat de impact zich voornamelijk beperkte tot zakelijke gegevensvelden binnen de Salesforce-omgeving.
Wees ervan verzekerd dat we dit incident met de grootst mogelijke ernst en zorg behandelen en de nodige expertise, tijd en middelen aan ons onderzoek hebben toegewezen.
Wat raden we aan?
Onze klanten hoeven op dit moment geen actie te ondernemen, behalve normaal waakzaam te blijven.
Dit soort informatie kan worden gebruikt om phishingpogingen overtuigender te maken, dus wees voorzichtig met onverwachte e-mails, telefoontjes of berichten die beweren van Splashtop te komen, vooral als daarin om gevoelige informatie wordt gevraagd.
Splashtop zal je nooit om je wachtwoord vragen of je vragen software te installeren via ongevraagd contact.
Hoe neem je contact op met Splashtop
We zullen je onmiddellijk op de hoogte brengen als er ontwikkelingen zijn. Als je vragen hebt, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming/ons privacyteam via privacy@splashtop.com of met ons beveiligingsteam via security@splashtop.com.
- Splashtop Security Team