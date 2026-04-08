Beveilig Wi‑Fi en netwerktoegang met cloud-native RADIUS-authenticatie
Elimineer wachtwoordkwetsbaarheden en dwing zero-trust netwerktoegang in enkele minuten af met Foxpass Cloud PKI en Cloud RADIUS
Ben je het zat om lokale RADIUS-servers, gedeelde wifi-wachtwoorden en riskante VPN-toegang te beheren?
Foxpass Cloud PKI en Cloud RADIUS nemen die complexiteit weg. Automatiseer identiteits- en certificaatgebaseerde netwerktoegang, zodat alleen geverifieerde gebruikers en geregistreerde apparaten verbinding maken — automatisch, veilig en op schaal.
Stop met het handmatig toewijzen van Wi‑Fi-toegang
Dwing toegang met minimale rechten af op elk netwerktoegangspunt
Trek de toegang voor uitgestroomde gebruikers of gecompromitteerde apparaten direct in.
Key Benefits
Wachtwoordloze, certificaatgebaseerde authenticatie
Gebruik X.509-certificaten en EAP-TLS om veilige, frictieloze en wachtwoordloze netwerktoegang mogelijk te maken. Foxpass Cloud PKI fungeert als je certificaatautoriteit in de cloud, terwijl je MDM de implementatie en vernieuwing van certificaten afhandelt. Foxpass Cloud RADIUS dwingt certificaatvalidatie af bij elke verbindingspoging — waardoor de risico’s van gedeelde of gestolen inloggegevens worden geëlimineerd.
Identiteitsgestuurde toegangscontrole
Beheer toegang op basis van geverifieerde gebruikersidentiteit, groepslidmaatschap of rol met EAP‑TTLS. Foxpass integreert met je identiteitsprovider en directoryservices, waaronder Entra ID, Google Workspace, Okta en OneLogin, om dynamische toegangsbeleidsregels in je hele netwerk af te dwingen.
Naadloze integratie met MDM's & directory's
Push certificaten via Jamf, Intune, Kandji, Addigy en meer met de Foxpass SCEP Endpoint — of geef certificaten rechtstreeks uit aan BYOD-apparaten met ons certificaatinstallatieprogramma. Foxpass Cloud PKI levert de CA die alle uitgegeven certificaten ondertekent en beheert, terwijl je cloudsynchronisatie van mappen de toegang van gebruikers en groepen up-to-date houdt zonder handmatige configuratie.
Zero‑Trust-netwerkhandhaving
Valideer elke verbinding continu. Combineer identiteit, apparaatvertrouwen en tijd-/locatiecontroles voor gedetailleerde, beleidsgestuurde toegang.
Logging en monitoring klaar voor audits
Houd gedetailleerde logs bij voor elke netwerkgebeurtenis. Vereenvoudig compliance met geautomatiseerde audittrails die SOC 2, HIPAA en interne audits ondersteunen.
Cloud‑native, door engineers getest
Geen hardware. Geen lokale servers. Geen leveranciersafhankelijkheid. Foxpass is gebouwd door en voor engineers, met >99,9% uptime en diepgaande documentatie.
Toegangscontrole op basis van apparaathouding
Beheer netwerktoegang op basis van de status van apparaten, inclusief optionele quarantaine voor onbeheerde of niet-conforme apparaten.
Waarom beveiligingsteams voor Foxpass kiezen
- Geïmplementeerd in minder dan 30 minuten
- Vertrouwd door meer dan 500 engineering- en IT-teams
- >99,9% uptime met wereldwijde redundantie en failover
- SOC 2 Type II-compliant
- Je hoeft geen eigen CA te beheren — Cloud PKI is inbegrepen en wordt volledig beheerd
- Kosteneffectiever dan je eigen RADIUS hosten
- Gebouwd door engineers. Ondersteund door engineers..
- Gratis hulp bij de onboarding en configuratie voor een snelle, veilige implementatie
Vertrouwd door toonaangevende bedrijven
Compliancecertificeringen
ISO/IEC 27001:2022 • SOC 2 Type 2 • AVG-conform • HIPAA-klaar
Belangrijkste beveiligingskenmerken
Toegangscontrole op basis van de apparaatstatus
Sta apparaten toe, weiger ze of plaats ze in quarantaine op basis van de compliance- en beheerstatus.
Identiteitsgestuurde toegangscontrole
Verleen toegang op basis van geverifieerde gebruikersidentiteit en groepslidmaatschap.
Certificaatgebaseerde authenticatie
Gebruik certificaatgebaseerde authenticatie om gedeelde wachtwoorden te elimineren.
Afstemming op Zero Trust
Controleer elke verbinding continu voordat je toegang verleent.
Netwerktoegangscontrole op basis van device posture
Foxpass gaat verder dan credentials en beoordeelt de beveiligingsstatus van elk apparaat op het moment van verbinding. Door compliancesignalen van Microsoft Intune en Entra ID te gebruiken tijdens RADIUS-authenticatie, zorgt Foxpass ervoor dat alleen vertrouwde apparaten toegang krijgen tot je netwerk.
Sta toegang toe, weiger toegang of beperk toegang op basis van de apparaatstatus
Isoleer automatisch niet-conforme of onbekende apparaten
Breid Zero Trust-beleid uit naar Wi-Fi en VPN zonder extra complexiteit
Klaar om je netwerk op een moderne manier te beveiligen?
Start je gratis proefperiode van 30 dagen en ontdek hoe Foxpass veilige zero-trust netwerktoegang biedt zonder het gedoe van traditionele RADIUS.