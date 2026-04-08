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Foxpass
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A man in glasses types on a laptop. Beside him, a screen shows RADIUS settings with a list of clients. Icons for Wi-Fi and a lock indicate a focus on secure wireless network configuration.

Beveilig Wi‑Fi en netwerktoegang met cloud-native RADIUS-authenticatie

Elimineer wachtwoordkwetsbaarheden en dwing zero-trust netwerktoegang in enkele minuten af met Foxpass Cloud PKI en Cloud RADIUS

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Laptop and phone accessing Wi-Fi network

Ben je het zat om lokale RADIUS-servers, gedeelde wifi-wachtwoorden en riskante VPN-toegang te beheren?

Foxpass Cloud PKI en Cloud RADIUS nemen die complexiteit weg. Automatiseer identiteits- en certificaatgebaseerde netwerktoegang, zodat alleen geverifieerde gebruikers en geregistreerde apparaten verbinding maken — automatisch, veilig en op schaal.

  • Stop met het handmatig toewijzen van Wi‑Fi-toegang

  • Dwing toegang met minimale rechten af op elk netwerktoegangspunt

  • Trek de toegang voor uitgestroomde gebruikers of gecompromitteerde apparaten direct in.


Key Benefits

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    Wachtwoordloze, certificaatgebaseerde authenticatie

    Gebruik X.509-certificaten en EAP-TLS om veilige, frictieloze en wachtwoordloze netwerktoegang mogelijk te maken. Foxpass Cloud PKI fungeert als je certificaatautoriteit in de cloud, terwijl je MDM de implementatie en vernieuwing van certificaten afhandelt. Foxpass Cloud RADIUS dwingt certificaatvalidatie af bij elke verbindingspoging — waardoor de risico’s van gedeelde of gestolen inloggegevens worden geëlimineerd.

  • Secure remote access management icon

    Identiteitsgestuurde toegangscontrole

    Beheer toegang op basis van geverifieerde gebruikersidentiteit, groepslidmaatschap of rol met EAP‑TTLS. Foxpass integreert met je identiteitsprovider en directoryservices, waaronder Entra ID, Google Workspace, Okta en OneLogin, om dynamische toegangsbeleidsregels in je hele netwerk af te dwingen.

  • Workflow / connected icon

    Naadloze integratie met MDM's & directory's

    Push certificaten via Jamf, Intune, Kandji, Addigy en meer met de Foxpass SCEP Endpoint — of geef certificaten rechtstreeks uit aan BYOD-apparaten met ons certificaatinstallatieprogramma. Foxpass Cloud PKI levert de CA die alle uitgegeven certificaten ondertekent en beheert, terwijl je cloudsynchronisatie van mappen de toegang van gebruikers en groepen up-to-date houdt zonder handmatige configuratie.

  • Security lock icon

    Zero‑Trust-netwerkhandhaving

    Valideer elke verbinding continu. Combineer identiteit, apparaatvertrouwen en tijd-/locatiecontroles voor gedetailleerde, beleidsgestuurde toegang.

  • Custom branding icon

    Logging en monitoring klaar voor audits

    Houd gedetailleerde logs bij voor elke netwerkgebeurtenis. Vereenvoudig compliance met geautomatiseerde audittrails die SOC 2, HIPAA en interne audits ondersteunen.

  • Secure infrastructure icon

    Cloud‑native, door engineers getest

    Geen hardware. Geen lokale servers. Geen leveranciersafhankelijkheid. Foxpass is gebouwd door en voor engineers, met >99,9% uptime en diepgaande documentatie.

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    Toegangscontrole op basis van apparaathouding

    Beheer netwerktoegang op basis van de status van apparaten, inclusief optionele quarantaine voor onbeheerde of niet-conforme apparaten.

Een cirkelvormig diagram op een blauwe achtergrond toont naadloze integratie tussen Wi-Fi-/NAC-, IdP-, VPN- en MDM-/EMM-providers, met logo’s zoals Meraki, Okta, Google Workspace, Microsoft, Cisco, Palo Alto en meer.


Waarom beveiligingsteams voor Foxpass kiezen

  • Geïmplementeerd in minder dan 30 minuten
  • Vertrouwd door meer dan 500 engineering- en IT-teams
  • >99,9% uptime met wereldwijde redundantie en failover
  • SOC 2 Type II-compliant
  • Je hoeft geen eigen CA te beheren — Cloud PKI is inbegrepen en wordt volledig beheerd
  • Kosteneffectiever dan je eigen RADIUS hosten
  • Gebouwd door engineers. Ondersteund door engineers..
  • Gratis hulp bij de onboarding en configuratie voor een snelle, veilige implementatie

Vertrouwd door toonaangevende bedrijven

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

Compliancecertificeringen

ISO/IEC 27001:2022 • SOC 2 Type 2 • AVG-conform • HIPAA-klaar

Meer informatie over Foxpass Compliance


Screenshot showing web interface with LDAP and RADIUS logs, and a pop-up window titled Temporary user access listing usernames, expiry dates, and buttons to add or revoke user access.

Belangrijkste beveiligingskenmerken

  • Toegangscontrole op basis van de apparaatstatus
    Sta apparaten toe, weiger ze of plaats ze in quarantaine op basis van de compliance- en beheerstatus.

  • Identiteitsgestuurde toegangscontrole
    Verleen toegang op basis van geverifieerde gebruikersidentiteit en groepslidmaatschap.

  • Certificaatgebaseerde authenticatie
    Gebruik certificaatgebaseerde authenticatie om gedeelde wachtwoorden te elimineren.

  • Afstemming op Zero Trust
    Controleer elke verbinding continu voordat je toegang verleent.


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

Netwerktoegangscontrole op basis van device posture

Foxpass gaat verder dan credentials en beoordeelt de beveiligingsstatus van elk apparaat op het moment van verbinding. Door compliancesignalen van Microsoft Intune en Entra ID te gebruiken tijdens RADIUS-authenticatie, zorgt Foxpass ervoor dat alleen vertrouwde apparaten toegang krijgen tot je netwerk.

  • Sta toegang toe, weiger toegang of beperk toegang op basis van de apparaatstatus

  • Isoleer automatisch niet-conforme of onbekende apparaten

  • Breid Zero Trust-beleid uit naar Wi-Fi en VPN zonder extra complexiteit


Klaar om je netwerk op een moderne manier te beveiligen?

Start je gratis proefperiode van 30 dagen en ontdek hoe Foxpass veilige zero-trust netwerktoegang biedt zonder het gedoe van traditionele RADIUS.

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