Modern certificaatbeheer voor zero-trust, wachtwoordloze toegang
Foxpass Cloud PKI biedt een volledig beheerde, private certificaatautoriteit (CA) die het beheer van de levenscyclus van certificaten vereenvoudigt op apparaten, in applicaties en in netwerken.
Volledig beheerde private PKI. Geen CA om uit te voeren, te patchen of te onderhouden.
Foxpass Cloud PKI geeft je een veilige, in de cloud gehoste certificaatautoriteit die is gebouwd voor moderne identiteits-, endpoint- en netwerkbeveiliging. Geen hardware, geen servers, geen handmatig CA-beheer.
Elimineer wachtwoordkwetsbaarheden met sterke certificaatgebaseerde authenticatie
Geef certificaten automatisch uit, verleng ze en trek ze in voor al je apparaten
Maak phishingbestendige toegang mogelijk tot Microsoft 365, Salesforce en andere SaaS-apps met Entra CBA
Integreer met toonaangevende MDM's zoals Intune, Jamf, Iru (formerly Kandji), Addigy en meer met behulp van onze ingebouwde SCEP-endpoint
Breid certificaatvertrouwen uit naar Wi‑Fi en VPN's met Foxpass Cloud RADIUS
Versterk zero-trust-beveiliging met apparaatgebonden inloggegevens en identiteitsgestuurde beleidsafdwinging
Belangrijkste mogelijkheden
Eenvoudig, geautomatiseerd beheer van de levenscyclus van certificaten
Verminder handmatig beheer en voorkom uitval met:
Automatische certificaatvernieuwing via het SCEP-profiel van je MDM
Eenvoudig certificaten intrekken bij offboarding of gecompromitteerde apparaten
Directory-gestuurde intrekking: wanneer een gebruiker wordt uitgeschakeld in je IdP, worden certificaten automatisch ongeldig gemaakt
Audit trails voor SOC 2, HIPAA en interne compliance
Apparaatidentiteitskoppeling voor voorwaardelijke toegang en zero-trust-handhaving
Ondersteunt ClientAuth EKU (1.3.6.1.5.5.7.3.2) en certificaatextensies die vereist zijn voor Wi-Fi (EAP-TLS), VPN, Microsoft Entra CBA en SCEP MDM-implementaties
Foxpass biedt gecentraliseerd inzicht in alle uitgegeven certificaten — inclusief beheerde en onbeheerde apparaten
PKI geïntegreerd met directory's
Foxpass Cloud PKI koppelt certificaatuitgifte en lifecyclebeheer rechtstreeks aan je identiteitsprovider, waaronder Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta en OneLogin. Wanneer een gebruiker of apparaat in de directory wordt uitgeschakeld, wordt het certificaat automatisch ongeldig gemaakt, waardoor beveiligingslekken direct worden gedicht.
SCEP-eindpunt voor naadloze MDM-integratie
Implementeer certificaten via je bestaande MDM zonder enige moeite.
Ondersteunde platforms zijn onder andere:
Microsoft Intune
Jamf Pro / Jamf School
Iru (voorheen Kandji)
ADDIGY
Mosyle
Werkruimte ÉÉN
Elke SCEP-compatibele MDM
SCEP verwerkt veilige inschrijving, sleutelaanmaak en vernieuwing automatisch — ideaal voor grote deviceparken of apparaten die voortdurend veranderen.
BYOD-certificaatinschrijving
Geef certificaten uit aan onbeheerde persoonlijke apparaten met het Foxpass BYOD certificate installer, zodat veilige toegang mogelijk is zonder MDM-apparaatinschrijving te vereisen.
Dit is ideaal voor hogescholen, universiteiten, contractanten, hybride omgevingen of organisaties die certificaatgebaseerde authenticatie nodig hebben op persoonlijke laptops en telefoons.
Phishingbestendige SaaS-toegang: werkt naadloos met Microsoft Entra CBA
Foxpass Cloud PKI integreert rechtstreeks met Microsoft Entra’s Certificate-Based Authentication (CBA) om de toegang te beveiligen tot:
Microsoft 365
Salesforce
Atlassian
Werkdag
Elke app die CBA, SAML of OAuth2 ondersteunt
Hoe werkt het
Foxpass Cloud PKI geeft certificaten uit voor gebruikers of apparaten
Certificaten worden vertrouwd door Entra CBA
Gebruikers verifiëren zich bij SaaS-apps met apparaatgebonden certificaten 4. Conditional Access beoordeelt het vertrouwensniveau (uitgever, apparaat, vervaldatum, compliance)
Dit elimineert wachtwoorden, voorkomt phishing en zorgt ervoor dat alleen door het bedrijf beheerde apparaten aan de vereisten voor voorwaardelijke toegang kunnen voldoen.
Doelgerichte integratie met Foxpass Cloud RADIUS
Cloud PKI staat op zichzelf — maar in combinatie met Foxpass Cloud RADIUS krijg je een complete wachtwoordloze stack voor netwerktoegang:
EAP-TLS-certificaatauthenticatie voor wachtwoordloze Wi‑Fi- & VPN-toegang
Automatische certificaat-naar-gebruikerstoewijzing
End-to-end lifecycle-automatisering, van uitgifte tot verlenging
Dit biedt een uniforme, zeer veilige aanpak voor netwerken, apparaten en SaaS-resources.
Ingebouwde Zero-Trust-certificaatarchitectuur
Foxpass Cloud PKI versterkt de zero-trust-beveiliging van je organisatie door het volgende mogelijk te maken:
Continue verificatie met certificaatvertrouwen
Apparaatgebonden inloggegevens die niet kunnen worden gefisht of gestolen
Toegang met minimale rechten op basis van rollen, identiteit en apparaatcertificaten
Handhaving van apparaatcompliancebeleid voordat toegang wordt verleend
Certificaten vormen de ruggengraat van identiteitsgebaseerde toegang — in netwerken, op endpoints en in cloudapps.
Waarom Foxpass?
Foxpass biedt certificaatbeheer van ondernemingsniveau zonder complexiteit op ondernemingsniveau.
Inbegrepen bij Foxpass Advanced RADIUS — of implementeer als standalone
> 99,9% beschikbaarheid dankzij wereldwijde back-upsystemen
Vertrouwd door 500+ organisaties in engineering, IT en EDU
Integreert met veel identiteitsproviders (Entra ID, Okta, Google Workspace, OneLogin)
Ondersteund door de beveiliging en infrastructuur van wereldklasse van Splashtop
Foxpass Cloud PKI is platformonafhankelijk voor identity-, MDM-, apparaat- en netwerkecosystemen.
Klaar om je PKI te moderniseren?
Begin binnen enkele minuten met het uitgeven van veilige, door apparaten vertrouwde certificaten.