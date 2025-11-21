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Foxpass
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Modern certificaatbeheer voor zero-trust, wachtwoordloze toegang

Foxpass Cloud PKI biedt een volledig beheerde, private certificaatautoriteit (CA) die het beheer van de levenscyclus van certificaten vereenvoudigt op apparaten, in applicaties en in netwerken.

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Three light bulbs hanging against a blue sky with clouds

Volledig beheerde private PKI. Geen CA om uit te voeren, te patchen of te onderhouden.

Foxpass Cloud PKI geeft je een veilige, in de cloud gehoste certificaatautoriteit die is gebouwd voor moderne identiteits-, endpoint- en netwerkbeveiliging. Geen hardware, geen servers, geen handmatig CA-beheer.

  • Elimineer wachtwoordkwetsbaarheden met sterke certificaatgebaseerde authenticatie

  • Geef certificaten automatisch uit, verleng ze en trek ze in voor al je apparaten

  • Maak phishingbestendige toegang mogelijk tot Microsoft 365, Salesforce en andere SaaS-apps met Entra CBA

  • Integreer met toonaangevende MDM's zoals Intune, Jamf, Iru (formerly Kandji), Addigy en meer met behulp van onze ingebouwde SCEP-endpoint

  • Breid certificaatvertrouwen uit naar Wi‑Fi en VPN's met Foxpass Cloud RADIUS

  • Versterk zero-trust-beveiliging met apparaatgebonden inloggegevens en identiteitsgestuurde beleidsafdwinging


Belangrijkste mogelijkheden

  • Eenvoudig, geautomatiseerd beheer van de levenscyclus van certificaten

    Verminder handmatig beheer en voorkom uitval met:

    • Automatische certificaatvernieuwing via het SCEP-profiel van je MDM

    • Eenvoudig certificaten intrekken bij offboarding of gecompromitteerde apparaten

    • Directory-gestuurde intrekking: wanneer een gebruiker wordt uitgeschakeld in je IdP, worden certificaten automatisch ongeldig gemaakt

    • Audit trails voor SOC 2, HIPAA en interne compliance

    • Apparaatidentiteitskoppeling voor voorwaardelijke toegang en zero-trust-handhaving

    • Ondersteunt ClientAuth EKU (1.3.6.1.5.5.7.3.2) en certificaatextensies die vereist zijn voor Wi-Fi (EAP-TLS), VPN, Microsoft Entra CBA en SCEP MDM-implementaties

    Foxpass biedt gecentraliseerd inzicht in alle uitgegeven certificaten — inclusief beheerde en onbeheerde apparaten

  • PKI geïntegreerd met directory's

    Foxpass Cloud PKI koppelt certificaatuitgifte en lifecyclebeheer rechtstreeks aan je identiteitsprovider, waaronder Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta en OneLogin. Wanneer een gebruiker of apparaat in de directory wordt uitgeschakeld, wordt het certificaat automatisch ongeldig gemaakt, waardoor beveiligingslekken direct worden gedicht.

  • SCEP-eindpunt voor naadloze MDM-integratie

    Implementeer certificaten via je bestaande MDM zonder enige moeite.

    Ondersteunde platforms zijn onder andere:

    • Microsoft Intune

    • Jamf Pro / Jamf School

    • Iru (voorheen Kandji)

    • ADDIGY

    • Mosyle

    • Werkruimte ÉÉN

    • Elke SCEP-compatibele MDM

    SCEP verwerkt veilige inschrijving, sleutelaanmaak en vernieuwing automatisch — ideaal voor grote deviceparken of apparaten die voortdurend veranderen.

  • BYOD-certificaatinschrijving

    Geef certificaten uit aan onbeheerde persoonlijke apparaten met het Foxpass BYOD certificate installer, zodat veilige toegang mogelijk is zonder MDM-apparaatinschrijving te vereisen.

    Dit is ideaal voor hogescholen, universiteiten, contractanten, hybride omgevingen of organisaties die certificaatgebaseerde authenticatie nodig hebben op persoonlijke laptops en telefoons.

Phishingbestendige SaaS-toegang: werkt naadloos met Microsoft Entra CBA

Foxpass Cloud PKI integreert rechtstreeks met Microsoft Entra’s Certificate-Based Authentication (CBA) om de toegang te beveiligen tot:

  • Microsoft 365

  • Salesforce

  • Atlassian

  • Werkdag

  • Elke app die CBA, SAML of OAuth2 ondersteunt

Hoe werkt het

  1. Foxpass Cloud PKI geeft certificaten uit voor gebruikers of apparaten

  2. Certificaten worden vertrouwd door Entra CBA

  3. Gebruikers verifiëren zich bij SaaS-apps met apparaatgebonden certificaten 4. Conditional Access beoordeelt het vertrouwensniveau (uitgever, apparaat, vervaldatum, compliance)

Dit elimineert wachtwoorden, voorkomt phishing en zorgt ervoor dat alleen door het bedrijf beheerde apparaten aan de vereisten voor voorwaardelijke toegang kunnen voldoen.

Doelgerichte integratie met Foxpass Cloud RADIUS

Cloud PKI staat op zichzelf — maar in combinatie met Foxpass Cloud RADIUS krijg je een complete wachtwoordloze stack voor netwerktoegang:

Dit biedt een uniforme, zeer veilige aanpak voor netwerken, apparaten en SaaS-resources.

Ingebouwde Zero-Trust-certificaatarchitectuur

Foxpass Cloud PKI versterkt de zero-trust-beveiliging van je organisatie door het volgende mogelijk te maken:

  • Continue verificatie met certificaatvertrouwen

  • Apparaatgebonden inloggegevens die niet kunnen worden gefisht of gestolen

  • Toegang met minimale rechten op basis van rollen, identiteit en apparaatcertificaten

  • Handhaving van apparaatcompliancebeleid voordat toegang wordt verleend

Certificaten vormen de ruggengraat van identiteitsgebaseerde toegang — in netwerken, op endpoints en in cloudapps.

Waarom Foxpass?

Foxpass biedt certificaatbeheer van ondernemingsniveau zonder complexiteit op ondernemingsniveau.

  • Inbegrepen bij Foxpass Advanced RADIUS — of implementeer als standalone

  • > 99,9% beschikbaarheid dankzij wereldwijde back-upsystemen

  • Vertrouwd door 500+ organisaties in engineering, IT en EDU

  • Integreert met veel identiteitsproviders (Entra ID, Okta, Google Workspace, OneLogin)

  • Ondersteund door de beveiliging en infrastructuur van wereldklasse van Splashtop

Foxpass Cloud PKI is platformonafhankelijk voor identity-, MDM-, apparaat- en netwerkecosystemen.

Klaar om je PKI te moderniseren?

Begin binnen enkele minuten met het uitgeven van veilige, door apparaten vertrouwde certificaten.

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