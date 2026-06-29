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Splashtop News

Splashtop Nieuwsbrief - februari 2018

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Het laatste nieuws en tips voor toegang op afstand en schermspiegeling

 Splashtop Nieuws & Updates

Februari 2018

Het laatste nieuws en tips over Splashtop externe desktop, business, remote support en screen mirroring voor IT, business, persoonlijk en onderwijs.

Uitgelicht deze maand:

Ontvang de nieuwe Splashtop Business App (portable versie) die u gewoon kunt downloaden en gebruiken. Geen installatie nodig. Geweldig voor gebruik op een USB-drive of op een externe locatie. Gratis voor alle gebruikers van Splashtop Remote Access en Splashtop Remote Support. Of start een gratis proefperiode! Meer informatie

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Draagbare Splashtop Business-app

Business Remote Access Icon
 Splashtop Remote Access 
Splashtop Remote Support
Splashtop Classroom Icon
Klas en onderwijs
Splashtop Personal Icon
Splashtop Personal
Mirroring360 Pro Icon
Mirroring360 - Scherm spiegelen + scherm delen
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