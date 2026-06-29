Splashtop Nieuwsbrief - februari 2018

Het laatste nieuws en tips voor toegang op afstand en schermspiegeling
Splashtop Nieuws & Updates
Februari 2018
Het laatste nieuws en tips over Splashtop externe desktop, business, remote support en screen mirroring voor IT, business, persoonlijk en onderwijs.
Uitgelicht deze maand:
Ontvang de nieuwe Splashtop Business App (portable versie) die u gewoon kunt downloaden en gebruiken. Geen installatie nodig. Geweldig voor gebruik op een USB-drive of op een externe locatie. Gratis voor alle gebruikers van Splashtop Remote Access en Splashtop Remote Support. Of start een gratis proefperiode! Meer informatie
Draagbare Splashtop Business-app
Splashtop Remote Access
Slechts € 5,50 per maand om overal toegang te krijgen tot uw computers
Splashtop Remote Support
Klas en onderwijs
Nieuw! Alle manieren waarop je toegang op afstand in het onderwijs kunt gebruiken
Probeer Splashtop Classroom gratis of koop het voor minder dan US$ 29,99!
Splashtop Personal
Download de nieuwste iOS-update van Splashtop Personal met ondersteuning voor de iPhone X
Overal toegang tot uw computer voor slechts € 24,99 per jaar
Top 10 redenen om te upgraden van Splashtop Personal naar Business
Mirroring360 - Scherm spiegelen + scherm delen
Mirroring360 Pro - Het beste voor bedrijven - Nu slechts US$ 29,99 per jaar!
Nieuw! Spiegel uw Mac-scherm over subnetten met Mirroring Assist
Casestudy: Cansec Systems kiest Mirroring360 om gebruikers te trainen