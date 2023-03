Splashtop Nieuwe functies jan-feb 2018

"Plakken" een wachtwoord in het Windows aanmeldingsscherm

- Windows vereist dat wachtwoorden worden ingetypt, dus het kopiëren en vervolgens plakken van een wachtwoord in het Windows inlogscherm bij het op afstand benaderen van een computer was voorheen niet mogelijk. Er is nu een nieuwe menu-optie genaamd "Klembord plakken als toetsaanslagen" waarmee het werkt. Deze nieuwe functie is toegevoegd aan de Splashtop Business app vanaf versie 3.2.0.0.