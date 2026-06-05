Splashtop Nieuwe functies jan-feb 2018

Hier zijn enkele van de nieuwe Splashtop functies die januari-februari 2018 zijn toegevoegd per productlijn.
Splashtop Remote Access en Remote Support
"Plakken" een wachtwoord in het Windows aanmeldingsscherm
- Windows vereist dat wachtwoorden worden ingetypt, dus het kopiëren en vervolgens plakken van een wachtwoord in het Windows inlogscherm bij het op afstand benaderen van een computer was voorheen niet mogelijk. Er is nu een nieuwe menu-optie genaamd "Klembord plakken als toetsaanslagen" waarmee het werkt. Deze nieuwe functie is toegevoegd aan de Splashtop Business app vanaf versie 3.2.0.0.
Splashtop Business App voor Windows, draagbare versie
- Download een versie van de Splashtop Business app voor Windows die NIET geïnstalleerd hoeft te worden. Zet het op een USB-stick en gebruik het op elke Windows-computer waarop u liever geen software installeert. U hoeft de software alleen maar te starten en in te loggen op uw Splashtop Remote Access of Splashtop Remote Support account, waarna u op afstand toegang heeft tot uw computers.
Sla een kopie van Remote Support op op de desktop van uw klanten
- Wilt u er zeker van zijn dat de klanten die u ondersteunt met Splashtop Remote Support de volgende keer gemakkelijk hulp kunnen krijgen? Sla een kopie van de SOS-app op hun desktop op, zodat ze hem snel terug kunnen vinden. Zoek naar het menu-item "SOS toevoegen aan desktop" in de SOS-app.
Er zijn ook bugfixes in de Splashtop Business 3.2.0.0 apps, 3.2.0.0 streamers en de my.splashtop.com webconsole.
Splashtop Personal
iPhone X Full Screen Support - Splashtop Personal for iPhone ondersteunt nu iPhone X full screen vanaf versie 2.7.4.5 - Haal de app.
Nieuwe maandelijkse optie voor Anywhere Access-abonnementen. Merk op dat het jaarabonnement verreweg de beste waarde heeft.
De nieuwe versie 2.7.4.5 van de Personal apps voor iPhone en iPad hebben beide ook de laatste bugfixes
Mirroring360
De Mirroring360 Windows app versie 2.3.1.7 bevat prestatieverbeteringen in de Pro-versie, een functie Sharing Timeout, verbetering voor het afspelen van YouTube-video's, stabiliteitsverbeteringen en bugfixes - Mirroring360 downloads
Binnenkort meer
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