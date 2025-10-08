Splashtop Nieuwsbrief - april 2018

Splashtop Nieuws & Updates
April 2018
Het laatste nieuws en tips over Splashtop externe desktop, business, remote support en screen mirroring voor IT, business, persoonlijk en onderwijs.
Splashtop Remote Access
Slechts € 5,50 per maand om overal toegang te krijgen tot uw computers
Splashtop Remote Support
Klas en onderwijs
Blog: Toegang op afstand en scherm delen voor iPads op school
Probeer Splashtop Classroom gratis of koop het voor minder dan US$ 29,99!
Scherm spiegelen en scherm delen voor de klas - Mirroring360 Pro
Splashtop Personal
Download de nieuwste iOS-update van Splashtop Personal met ondersteuning voor de iPhone X
Overal toegang tot uw computer voor slechts € 24,99 per jaar
Top 10 redenen om te upgraden van Splashtop Personal naar Business
Mirroring360 - Schermspiegeling & Delen
Mirroring360 Pro - Het beste voor bedrijven - Nu slechts US$ 29,99 per jaar!
Nieuw! Scherm spiegelen over subnetten met Mirroring Assist voor Mac
Casestudy: Cansec Systems kiest Mirroring360 om gebruikers te trainen
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief - Meld je onderaan deze webpagina aan!