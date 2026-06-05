Splashtop Nieuws en updates - november 2018

Splashtop Nieuws & Updates
November 2018
Het laatste nieuws en tips over Splashtop externe desktop, business, remote support en screen mirroring voor IT, business, persoonlijk en onderwijs.
Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support voor IT & MSP's
Klas en onderwijs
Bedien je computer vanaf je tablet en maak aantekeningen op je scherm. Geef les vanaf elke plek in de klas.
Tips voor het creëren van een interactieve en boeiende klasomgeving
Splashtop oplossingen voor toegang op afstand voor IT- en ondersteuningsteams van scholen
Splashtop Personal
Ontvang de laatste Splashtop Personal app en streamer updates
Overal toegang tot uw computer voor slechts € 24,99 per jaar
Top 10 redenen om te upgraden van Splashtop Personal naar Business
Mirroring360 - Schermspiegeling & Delen
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