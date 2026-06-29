Splashtop Nieuws - juli 2017

Het laatste nieuws en tips over Splashtop Remote Desktop, Business, Remote Support en Screen Mirroring voor particulieren, bedrijven en het onderwijs.
Splashtop Remote Access en Remote Support
Gratis proefperiode van Splashtop Remote Access of Remote Support
Nieuw! Op afstand toegang tot iOS en Android schermen in real time
Mirroring360 - Scherm spiegelen + scherm delen
50% korting op Mirroring360 Pro editie voor scherm spiegelen + scherm delen
Huidige Mirroring360-gebruikers: Download de gratis update en probeer Pro gratis uit!
Cast je Chromebook-scherm of Chrome-browser naar een pc of Mac
Klas en onderwijs
Doe mee met ITSE en ervaar schermspiegeling/scherm delen voor de klas
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