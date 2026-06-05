Productoverzicht 2023: vooruitgang en innovaties op het gebied van toegang op afstand

Dit jaar hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verder verbeteren van onze krachtige remote access en supportmogelijkheden, waarbij we ons vooral richten op de beveiliging en efficiëntie voor IT-teams. Onze gebruikers in sectoren als onderwijs, media en entertainment, productie, gezondheidszorg, detailhandel en horeca hebben enorme waarde gezien in deze nieuwe mogelijkheden. Laten we eens kijken naar enkele opmerkelijke toevoegingen in 2023:
Endpoint Management
Splashtop Antivirus powered by Bitdefender
We hebben Splashtop Antivirus geïntroduceerd voor verbeterde endpointsecurity. Gebruikers kunnen Windows- en Mac-computers beschermen met de bekroonde antimalwaretechnologie van Bitdefender, tegen onverslaanbare prijzen. Implementeer en beheer antivirus naadloos vanuit Splashtop, waardoor er geen aanvullende oplossingen nodig zijn. Geniet van gemoedsrust terwijl uw apparaten voortdurend beveiligd blijven, met actieve monitoring die voorkomt dat virussen, malware en andere bedreigingen schade aanrichten. Kom meer te weten.
Background Actions
Verminder onderbrekingen voor eindgebruikers aanzienlijk door kritieke taken op de achtergrond uit te voeren, zonder de controle over de externe computer over te nemen. Bekijk alle actieve apps en processen en beëindig ze met Remote Task Manager. Bekijk en bewerk het Windows-register. Bekijk de geïnstalleerde apparaten en schakel ze in/uit, net als Windows Apparaatbeheer. Gebruik Service Manager om actieve services te bekijken en hun opstartgedrag te controleren. Voer dit allemaal uit vanuit de Splashtop Business-app of de webconsole. Kom meer te weten.
Extra configureerbare alerts
Stel waarschuwingen in en ontvang een melding wanneer hardware wordt toegevoegd of verwijderd op uw beheerde computers.
Slimme acties
Elimineer handmatige IT-taken verder door automatisch door de gebruiker gemaakte scripts uit te voeren die worden geactiveerd door een custom alert.
Dashboard
Begin de dag met een samengevat dashboard om endpoints eenvoudig te monitoren en beheren. Het dashboard biedt in één oogopslag details over het aantal eindpunten, online/offline status, OS-typen en versies, samen met mouse-over tooltips voor meer informatie. Je kunt ook meldingen, bedreigingen per eindpunt en de status van Windows-updates bijhouden. Controleer de status van Splashtop Antivirus, inclusief het aantal bedreigingen, samenvatting van acties en virusdefinitieversies. Houd daarnaast de geplande en voltooide scripts en taken in de gaten.
Endpointmanagementmogelijkheden zijn beschikbaar in Splashtop Enterprise- en Splashtop Remote Supportproducten.
IT Servicedesk
Sessietranscript
Technici en eindgebruikers kunnen nu chatten voordat ze een externe verbinding tot stand brengen. Het sessietranscript houdt ook een chronologisch auditlog bij van de chat en acties die tijdens supportsessies zijn uitgevoerd.
Web support formulier
De servicedesk biedt meerdere methoden voor externe verbindingen, van door technici geïnitieerde manieren met behulp van supportlinks of 6-cijferige pincodes tot door de eindgebruiker geïnitieerde manieren met behulp van de SOS Call-desktopapplicatie en nu ook het webformulier. Met het webformulier kunnen technici een gepersonaliseerd supportformulier ontwerpen dat naadloos kan worden geïntegreerd in een supportwebsite. Hierdoor kunnen eindgebruikers moeiteloos supportverzoeken initiëren wanneer ze hulp nodig hebben, die automatisch worden doorgestuurd naar de juiste technicusgroepen.
Customized branding
Breng uw merk nog meer onder de aandacht door de supportapp die uw eindgebruikers downloaden aan te passen met uw eigen logo en kleuren.
Rapportage
Gebruikers kunnen nu eenvoudig rapporteren over geregistreerde supportsessie-activiteiten voor audit en compliance.
Servicedesk-supportmogelijkheden zijn beschikbaar in Splashtop Enterprise.
Toegang vanop afstand
Splashtop Remote Access prestaties
We hebben een nieuw Remote Acces-pakket geïntroduceerd op maat voor creatieve professionals! Dit nieuwe product bevat extra functies zoals omleiding van USB-apparaten, microfoondoorvoer, YUV 4:4:4-kleur en hifi-audio en maakt een meeslepende remote ervaring mogelijk voor digitale artiesten, animators, editors, omroepen en ontwerpers. Meer informatie.
Wacom-bridge
We hebben samen met Wacom een nieuwe technologie ontwikkeld die een superieure ervaring biedt voor creatieve professionals die behoefte hebben aan naadloos gebruik van Wacom-tablets op lokale en externe computers. Met de nieuwe eigen software die is inbegrepen in Splashtop-producten, ervaart u een soepele tekenervaring met lage latency met behulp van Wacom-tablets, evenals nieuwe opties om de werking van de externe stylus aan te passen. Neem de instellingen van creatieve software op de lokale computer over, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren op de externe computer. Kom meer te weten.
Apparaatomleiding naar/van Mac
Onze apparaatomleidingsfunctie is nu beschikbaar op zowel Windows als Mac, waardoor gebruikers USB-apparaten zoals smartcards, printers, human interface-devices en meer op hun lokale computer kunnen aansluiten en deze op hun externe computer kunnen gebruiken alsof deze rechtstreeks is aangesloten op het externe systeem.
Superhoge prestaties
Als een aanzienlijke vooruitgang gericht op het voldoen aan de veeleisende eisen van digitale creativiteit, ondersteunen Splashtop-sessies nu een opmerkelijke 240 fps! Geniet op afstand van een meeslepende en responsieve game-, videoproductie- en bewerkingservaring.
Verbeterde computerlijst
Beheer en krijg gemakkelijker toegang tot uw computers met de verbeterde console. Het nieuwe ontwerp benadrukt de informatie die u moet zien en stelt u in staat uw weergave aan te passen en computers te filteren op basis van bepaalde parameters.
Beveiliging en beheerbaarheid
Gecentraliseerde cloud sessie-opname
Gebruikers kunnen nu het opnemen van alle Splashtop remote desktopsessies afdwingen. Sessies worden volledig in de cloud opgenomen en technici hoeven de opname niet handmatig te starten of te stoppen. Opnames worden 90 dagen bewaard op Splashtop-servers en kunnen worden afgespeeld of gedownload via de Splashtop-webconsole, voor trainings- en auditdoeleinden. De mogelijkheid om opnames te downloaden en af te spelen kan worden geregeld op basis van rollen.
ISO/IEC 27001 compliance
Splashtop is nu ISO/IEC 27001 gecertificeerd! Door securityframeworks zoals ISO en SOC 2 te implementeren, biedt Splashtop gebruikers toonaangevende remote accessoplossingen, terwijl de hoogste normen worden gegarandeerd voor risicobeheer, cyber-resilience, operationele uitmuntendheid en het beschermen van klantgegevens. Kom meer te weten.
Ondersteuning voor een groter aantal computers
Met onze verbeterde console kunnen teams nu eenvoudig meer dan 100.000 computers ondersteunen met dezelfde geweldige Splashtop-responsiviteit en snelheid.
Open API's (Application Programming Interface)
Splashtop heeft een API-deliveryframework opgebouwd. Gebruikers kunnen workflows automatiseren en Splashtop naadloos integreren in bestaande applicaties voor vlottere IT-activiteiten. Taken zoals het starten van supportsessies vanuit ticketing- en chatsystemen en het beheren van gebruikers, computers, toegangsrechten en groepen kunnen allemaal rechtstreeks worden uitgevoerd met behulp van onze API's die zijn geïntegreerd in uw eigen platforms.
Splashtop-connector voor RDP- en VNC-verbindingen
Gebruikers hebben via Splashtop op afstand toegang tot computers en servers zonder VPN te gebruiken of een remote access-agent te installeren, nu via VNC naast RDP (SSH-ondersteuning binnenkort beschikbaar). Kom meer te weten.
Splashtop Enterprise biedt de ultieme flexibiliteit, schaalbaarheid en beveiliging voor bedrijven en organisaties van elke omvang.
Extra nieuwe producten
Naast het verbeteren van zijn remote access en supportoplossingen, heeft Splashtop dit jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het versterken van zijn securityaanbod.
Foxpass
Splashtop heeft Foxpass overgenomen, een leverancier van cloudgebaseerde, identiteitsgerichte netwerk- en servertoegangsoplossingen voor IT- en DevOps-systemen. Het cloud RADIUS Server-platform van Foxpass kan worden geïntegreerd met grote wifi-accesspoints en VPN-providers (virtual private network) en biedt moderne, wachtwoordloze mechanismen om ervoor te zorgen dat werknemers geen wachtwoorden delen en alleen toegang hebben tot de servers en netwerken die ze nodig hebben, alleen wanneer dat nodig is. Kom meer te weten.
Secure Workspace
We hebben de basis van ons nieuwe securityproduct onthuld en ons early accessprogramma uitgebreid tot geselecteerde klanten. Splashtop Secure Workspace hanteert een alomvattende aanpak om de lastige problemen die verband houden met toegangsbeheer aan te pakken. Beheer de toegang van derden eenvoudig en veilig via een eenvoudige link. Kom meer te weten.
We streven ernaar onze producten en aanbiedingen voortdurend te verbeteren om klanten meer waarde te bieden. Onze productroadmap wordt sterk bepaald door de behoeften van klanten en markteisen; Blijf op de hoogte voor meer impactvolle verbeteringen in de komende maanden.
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