Nityasha Wadalkar

Director of Product and Product Marketing

Nityasha Wadalkar is een zeer ervaren manager op het gebied van digitale marketing met meer dan 15 jaar ervaring in marketing, sales en IT. Ze is momenteel de Director of Product and Product Marketing bij Splashtop, een toonaangevende leverancier van oplossingen voor de 'work anywhere-wereld'. In deze rol heeft Nityasha, gebruikmakend van haar expertise op het gebied van bedrijfsstrategie en -analyse, belangenbehartiging bij klanten en productpositionering, een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van groei en innovatie bij het bedrijf. Naast haar werk brengt Nityasha met haar gezin van vier graag tijd buitenshuis door, waarbij ze zich bezighoudt met activiteiten zoals wandelen, kamperen en fietsen.