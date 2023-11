Stroomlijn IT-workflows met de open API van Splashtop

De manier waarop we werken verandert voortdurend en IT-technici moeten zich snel aanpassen om gelijke tred te houden met de veranderende tijden. Steeds meer bedrijven stappen over op hybride beleid en beleid op afstand, wat een extra laag werk toevoegt aan de rollen van helpdesk- of IT-technici. Voor systeembeheerders kan het beheren van alles nog complexer worden.

Het vinden van de juiste software om meerdere apparaten te beheren en uw team te ondersteunen kan een uitdaging zijn. Gelukkig kan een tool voor externe toegang zoals Splashtop Enterprise IT-professionals helpen hun workflows te stroomlijnen en hun efficiëntie te verhogen.

IT-professionals moeten zo efficiënt mogelijk te werk gaan om ervoor te zorgen dat apparaten goed worden beheerd en up-to-date zijn, en om de downtime te beperken wanneer eindgebruikers tegen problemen aanlopen. Eén manier om de efficiëntie te verbeteren is het automatiseren van routinetaken, zodat uw team zich kan concentreren op de dingen die meer aandacht vereisen.

Splashtop Enterprise biedt open API-mogelijkheden om taken te automatiseren die u normaal gesproken handmatig zou uitvoeren. Met de Open API's van Splashtop Enterprise kunnen IT-technici workflows aanpassen, downtime verminderen en de ondersteuningsmogelijkheden verbeteren.

De voordelen van het gebruik van Splashtop Open API's

Met de Open API's van Splashtop kan uw IT-team processen aanpassen en hun workflows naar een hoger niveau tillen. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe u de open API van Splashtop het beste kunt gebruiken.

Automatiseer routinetaken

Inzicht in het automatiseren van routinetaken is een essentiële vaardigheid die elke IT-technicus in zijn of haar arsenaal zou moeten hebben. Het beheren van honderden apparaten en gebruikers kan een uitdagende taak zijn. Daarom is automatisering de beste vriend van een IT-technicus.

Met de open API van Splashtop kunnen technici scripts maken die helpen bij het automatiseren van taken waarvan de uitvoering soms dagen kan duren. Als een technicus bijvoorbeeld apparaten instelt voor een groot team, kan hij of zij meerdere computers tegelijk beheren en deze aan een specifieke groep toewijzen. Als de technicus apparaten regelmatig moet updaten, kan hij of zij dit snel doen, zonder dat hij elk apparaat handmatig hoeft te zoeken en persoonlijk bij te werken.

Taken die kunnen worden geautomatiseerd met behulp van de Open API's van Splashtop zijn onder meer:

Gebruikersregistratie: maak, beheer en update moeiteloos gebruikersaccounts, zodat iedereen in uw organisatie over de juiste toegangsrechten en instellingen beschikt.

Software-updates: Houd software en applicaties up-to-date in uw IT-omgeving zonder gedoe met handmatige installaties.

Gegevensback-ups: Voer systematisch gegevensback-ups uit, verminder het risico op gegevensverlies en zorg voor bedrijfscontinuïteit.

Verbeter de workflows voor ondersteuning op afstand

Splashtop Open API's integreren naadloos met ondersteuningssystemen, vergelijkbaar met wat wordt bereikt via onze vooraf gebouwde integraties met Nsp, Freshservice, Jira Service Desk, Zendesk en meer, waardoor ondersteuning en probleemoplossing een fluitje van een cent worden:

Ondersteuningssessies maken: genereer eenvoudig koppelingen naar ondersteuningssessies, zodat u snel verbinding kunt maken met de computers van eindgebruikers.

Realtime connectiviteit: Start ondersteuningssessies en maak direct verbinding met apparaten van eindgebruikers, waardoor een snelle oplossing van problemen mogelijk wordt.

Uitgebreide logboeken: haal sessielogboeken, bestandsoverdrachtlogboeken, chattranscripties en meer op, die allemaal van cruciaal belang kunnen zijn voor het diagnosticeren en documenteren van ondersteuningsinteracties.

Door de ondersteuningsmogelijkheden te verbeteren, stroomlijnen deze API's niet alleen de ondersteuningsprocessen, maar leiden ze ook tot snellere probleemoplossing, verbeterde tevredenheid van eindgebruikers en efficiëntere IT-ondersteuningsactiviteiten.

Beheer moeiteloos logboeken

De Open API's van Splashtop kunnen helpen belangrijke informatie van meerdere apparaten op één centrale locatie te consolideren. Technici kunnen scripts ontwikkelen om aan te passen hoe informatie op één plek wordt opgeslagen, om zo de hoeveelheid handmatige registratie die ze moeten doen te minimaliseren en het heen en weer schakelen tussen tools te minimaliseren. Dit soort consolidatie is vooral handig voor teams die over op maat gemaakte tools of processen beschikken, omdat ze hun workflow eenvoudig kunnen aanpassen met de open API van Splashtop.

Logboeken vormen de ruggengraat van IT-activiteiten en bieden inzicht in sessies, configuratiegeschiedenis en eindpuntbeheer. Met Splashtop Open API's wordt het beheren van logboeken een fluitje van een cent:

Sessielogboeken ophalen: Krijg toegang tot gedetailleerde sessierecords om activiteiten bij te houden en problemen effectief op te lossen.

Configuratiegeschiedenis: houd toezicht op wijzigingen en updates van configuraties in de loop van de tijd, zodat compliance en beveiliging worden gegarandeerd.

Eindpuntbeheer: houd uw eindpuntapparaten in de gaten en beheer ze efficiënt en proactief.

Bedenk hoe dit in de praktijk zou werken: een technicus reageert op een ticket dat door een eindgebruiker is ingediend. Zodra de technicus klaar is met het assisteren van de eindgebruiker, wordt informatie automatisch uit die sessie in het ticket gehaald en gedocumenteerd zonder dat de technicus handmatig werk hoeft te doen.

Het moeiteloos beheren van logboeken vereenvoudigt niet alleen het auditproces, maar helpt IT-professionals ook om weloverwogen beslissingen te nemen en een goed gedocumenteerde geschiedenis van IT-activiteiten bij te houden.

Aan de slag met Splashtop Open API's

IT-technici kunnen verschillende voordelen behalen door gebruik te maken van de Open API's van Splashtop:

Tijdbesparing: Splashtop Open API's automatiseren routinetaken, waardoor IT-technici tijd vrijmaken om zich te concentreren op strategische initiatieven en het oplossen van complexe problemen in plaats van repetitief, handmatig werk. Snellere probleemoplossing: Met verbeterde ondersteuningsmogelijkheden kunnen IT-teams moeiteloos ondersteuningssessies creëren en beheren, wat leidt tot een snellere oplossing van problemen en een grotere tevredenheid van de eindgebruikers. Efficiënte probleemoplossing: documenteer automatisch uitgebreide logboeken, inclusief sessielogboeken, chattranscripties en configuratiegeschiedenis. Dit vereenvoudigt het oplossen van problemen, waardoor het voor IT-technici gemakkelijker wordt om problemen effectief te diagnosticeren en op te lossen. Aangepaste workflows: IT-teams kunnen oplossingen afstemmen op hun specifieke behoeften door hun eigen aangepaste applicaties te creëren of systemen van derden te integreren, waardoor de workflows worden geoptimaliseerd voor de efficiëntie van uw team. Kostenefficiëntie: Automatisering, gestroomlijnde ondersteuning en geminimaliseerde fouten resulteren in kostenreductie, waardoor organisaties middelen effectiever kunnen toewijzen en kunnen investeren in strategische IT-initiatieven.

Bezoek onze ondersteuningspagina voor meer informatie over het verbinden van Splashtop's Open API's .

