Splashtop's uitmuntende beveiliging: ISO 27001-certificering behaald!

In ons snel evoluerende digitale landschap kan het belang van robuuste beveiligingsmaatregelen niet genoeg worden benadrukt. Splashtop is vastbesloten om prioriteit te geven aan beveiliging en blijft het goede voorbeeld geven in de sector voor externe toegang.

We hebben onlangs aangekondigd dat Splashtop de ISO/IEC 27001-certificering heeft behaald, een bewijs van ons niet-aflatende streven naar de hoogste normen op het gebied van informatiebeveiliging, gegevensbescherming en naleving van de regelgeving. In deze blog bekijken we wat dit betekent voor onze gebruikers en de bredere Splashtop-gemeenschap.

Wat is ISO27001?

ISO 27001, gezamenlijk ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO) en de International Electrotechnical Commission (IEC), is een internationaal geprezen norm die de vereisten omschrijft voor het opzetten, implementeren, onderhouden en consequent verfijnen van een Information Security Management System (ISMS). .

In de kern biedt deze certificering een systematische methodologie voor het beheren en beschermen van gevoelige bedrijfsgegevens, waarbij de vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid ervan wordt gewaarborgd.

Organisaties die aan de rigoureuze reis beginnen om deze certificering te behalen, maken een krachtig statement. Het is een verklaring van hun toewijding aan het beschermen van gevoelige informatie en het opzetten van krachtige beveiligingscontroles.

Voor Splashtop gaat het niet alleen om het voldoen aan een branchebenchmark, het gaat erom ervoor te zorgen dat onze gebruikers ons impliciet kunnen vertrouwen, wetende dat hun gegevens veilig zijn.

Splashtops toewijding aan beveiliging

Naarmate de digitale horizon groter wordt, groeit ook het dreigingslandschap. Splashtop erkent dat het bereiken van een veilig ecosysteem een continu proces is, en we zijn vastbesloten om een aantal stappen voorop te blijven.

Onze overname van Foxpass onderstreept dit engagement. Deze strategische stap was niet alleen een bedrijfsuitbreiding, maar een berekende stap om ons beveiligingsportfolio te versterken, waarbij vooral tegemoet werd gekomen aan de unieke behoeften van kleine en middelgrote bedrijven (MKB) en managed service providers (MSPs). De integratie van cloud RADIUS-oplossing van Foxpass was cruciaal bij de ondersteuning van single sign-on (SSO) en een consistent beveiligingsbeleid voor wifi in alle wereldwijde kantoren van Splashtop. Dergelijke maatregelen hebben een sleutelrol gespeeld bij het afstemmen op de ISO-normen.

Maar daar stopten we niet.

In februari 2023 smeedde Splashtop een uitgebreide samenwerking met Bitdefender, een titan op het gebied van cyberbeveiliging. Deze alliantie is bedoeld om onze beschermende maatregelen te versterken, vooral voor MSPs en IT-teams, door de introductie van geavanceerde antivirusmogelijkheden. Door de best mogelijke verdediging tegen cyberdreigingen te garanderen, willen we het vertrouwen van onze gebruikers in ons verder versterken.

Deze strategische samenwerkingen en hun voortdurende verbeteringen zijn een voorbeeld van Splashtop's niet aflatende streven naar het creëren van het meest holistische, veilige aanbod voor externe toegang in de branche.

Waarom bedrijven op Splashtop vertrouwen

In een tijdperk waarin digitale interacties van fundamenteel belang zijn, is het vertrouwen tussen een dienstverlener en zijn gebruikers van cruciaal belang. Nu het landschap van externe toegang ingewikkelder wordt, zijn bedrijven over de hele wereld op zoek naar betrouwbare partners die geen concessies willen doen aan de beveiliging. Dit is de reden waarom Splashtop voor velen opvalt als een vertrouwde partner.

Consistente vooruitgang op het gebied van beveiligingsmaatregelen: onze recente ISO 27001-certificering is slechts één hoofdstuk in ons voortdurende verhaal over beveiligingsverbeteringen. Bij elke update en functie legt Splashtop de nadruk op het versterken van de muren die onze gebruikers beschermen. Naleving van mondiale normen: Naast ISO 27001 is Splashtop afgestemd op vele industriële en overheidsnormen en -voorschriften. Onze oplossingen voldoen aan de AVG en SOC 2. Bovendien breiden we de ondersteuning uit voor HIPAA, FERPA, PCI en vele andere kritische industriële nalevingsvereisten. Deze uitgebreide naleving van mondiale normen benadrukt onze holistische benadering van gegevensbescherming en beveiliging. Onderschrijvingen en samenwerkingen: Onze samenwerkingen met marktleiders als Foxpass en Bitdefender vergroten ons beveiligingsaanbod en onderschrijven ons streven naar uitmuntendheid. Op maat gemaakte oplossingen voor uiteenlopende behoeften: Van het MKB tot Fortune 500-ondernemingen, Splashtop biedt oplossingen die zijn afgestemd op de unieke behoeften van bedrijven van elke omvang. Deze flexibiliteit en robuuste beveiliging maken ons voor velen de voorkeurskeuze. Transparante en responsieve klantenservice: vertrouwen is gebaseerd op open communicatie en snelle service. Ons toegewijde klantenserviceteam zorgt ervoor dat problemen, vragen en feedback snel worden afgehandeld, waardoor een gevoel van veiligheid en verbondenheid onder onze gebruikers wordt bevorderd.

De reis van Splashtop gaat niet alleen over het aanbieden van hoogwaardige oplossingen voor externe toegang; het gaat om het opbouwen en koesteren van vertrouwen. En terwijl we blijven innoveren en uitbreiden, zal de basis van dat vertrouwen – veiligheid – altijd onze leidende ster blijven.

Meer informatie over Splashtop

De reis van Splashtop om de ISO 27001-certificering te behalen is een belangrijke mijlpaal in onze niet-aflatende toewijding aan uitmuntende beveiliging.

Terwijl we nadenken over onze prestaties en vooruitkijken, blijft onze belofte aan onze mondiale gemeenschap onveranderd: het voortdurend verhogen van onze normen, verantwoord innoveren en het versterken van het vertrouwen dat miljoenen mensen in ons hebben gesteld.

Bedankt voor uw vertrouwen en partnerschap met degenen die tot nu toe met ons hebben gereisd. En voor degenen die Splashtop net hebben ontdekt: we heten u van harte welkom in een wereld waarin toegang op afstand en ongeëvenaarde beveiliging samenkomen.

Voor een diepere duik in de bekroonde oplossingen voor externe toegang en ondersteuning van Splashtop en om te ontdekken hoe we de toekomst van veilige digitale interacties vormgeven, nodigen we u uit om meer te leren over de oplossingen van Splashtop.