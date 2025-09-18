Weet je welke bedreigingen je endpoints te wachten staan? Common vulnerabilities and exposures (CVEs) zijn frequente en bekende bedreigingen die apparaten, oplossingen of systemen kunnen compromitteren; daarom moeten organisaties en IT-teams zich bewust zijn van de specifieke bedreigingen die ze in de gaten moeten houden.
CVE-inzichten zijn essentieel voor moderne eindpuntbescherming. Ze bieden informatie over risico's waar je op moet letten, hoe je veelvoorkomende kwetsbaarheden kunt aanpakken en wat IT-teams kunnen doen om bekende bedreigingen te vermijden. Laten we met dat in gedachten eens kijken naar CVE-inzichten, hoe ze kwetsbaarheidsrisico's kunnen verminderen en hoe Splashtop AEM CVEs gebruikt om je eindpunten veilig te houden.
Waarom zouden organisaties CVE-inzichten moeten benutten voor eindpuntbescherming
De eerste vraag is: Wat zijn de voordelen van CVE-inzichten?
Zoals het gezegde luidt: kennis is macht. CVEs bieden informatie over bekende bedreigingen en kwetsbaarheden, zodat IT- en cybersecurity teams de risico's kennen waar ze zich bewust van moeten zijn, de schade die ze kunnen veroorzaken en hoe je ze kunt vermijden. Dit helpt teams om sneller kwetsbaarheden te identificeren, prioriteren en patchen, waardoor hun risico op blootstelling en schade wordt verminderd.
CVEs stellen IT-teams in staat patches te stroomlijnen door veelvoorkomende bedreigingen te identificeren en hoe deze te patchen, zodat ze voldoen aan de regelgeving en hun herstelinspanningen prioriteren. De meeste beveiligingsplatforms en tools die naar kwetsbaarheden zoeken, gebruiken CVE-gegevens om potentiële bedreigingen te identificeren en oplossingen voor te stellen, zodat organisaties hun apparaten en netwerken efficiënt kunnen beschermen.
Strategisch kader voor CVE-gedreven eindpuntbeveiliging
Hoewel CVE-gegevens zich in een enorme database bevinden (meer dan 288.000 CVE-records en het worden er steeds meer), hoeven IT-teams niet handmatig elk record door te zoeken. Door CVE-gegevens in een gestructureerd kwetsbaarheidsbeheerkader te integreren, wordt het mogelijk om kwetsbaarheden en waarschuwingssignalen ruim van tevoren te identificeren.
Integratie van CVE-gegevens kan verschillende voordelen bieden, waaronder:
Risicobeoordeling: CVE-gegevens verschaffen informatie over de bestaande bedreigingen en de mogelijke schade die ze kunnen veroorzaken. Deze gegevens helpen IT-teams en organisaties de bedreigingen te identificeren waarmee ze te maken kunnen krijgen en de schade die ze kunnen veroorzaken, wat waardevolle informatie is voor risicobeoordeling.
Dreigingsprioritering: Als een IT-team meerdere potentiële bedreigingen of kwetsbaarheden detecteert, is het belangrijk om te weten welke de hoogste prioriteit hebben. CVE-gegevens kunnen helpen om de grootste bedreigingen te identificeren, zodat teams hun inspanningen kunnen richten en prioriteit geven aan degene die het belangrijkst zijn.
Patchbeheer: CVE-gegevens omvatten relevante patches voor het aanpakken en verzachten van kwetsbaarheden. Door CVE-gegevens te integreren, is het eenvoudig om de patches te vinden die een eindpunt nodig heeft om zichzelf te beschermen tegen bekende kwetsbaarheden, waardoor de cyberbeveiliging wordt verbeterd.
Automatisering: Automatiseringstools zoals Splashtop AEM kunnen potentiële bedreigingen identificeren op basis van CVE-gegevens en deze aanpakken met Smart Actions. Dit helpt organisaties om hun eindpunten en netwerk automatisch te beschermen zonder dat IT-agenten elke mogelijke kwestie handmatig hoeven aan te pakken.
CVE-gedreven eindpuntbeveiliging: kritieke factoren voor effectieve bescherming
Het verbeteren van eindpuntbeveiliging is misschien wel de belangrijkste toepassing voor CVEs. Echter, goede bescherming bestaat uit verschillende elementen die samenwerken om risico's en blootstellingen te verminderen.
Kernelementen van CVE-gebaseerde eindpuntbeveiliging zijn:
Continue monitoring: CVE-gegevens helpen IT-teams om hun netwerken constant te monitoren op herkenbare tekenen van aanvallen of bekende kwetsbaarheden, waardoor ze snel kunnen reageren en potentiële problemen kunnen aanpakken voordat ze escaleren.
Geautomatiseerd patchen: Wanneer er een patch beschikbaar is om bekende CVEs aan te pakken, kunnen eindpuntmanagementtools met geautomatiseerde patchfuncties de patches installeren en distribueren over eindpuntomgevingen om aangesloten apparaten te beschermen.
Reële dreigingsdetectie: Geautomatiseerde, real-time monitoringstools kunnen bedreigingen detecteren zodra ze opduiken op basis van bekende patronen en waarschuwingssignalen uit CVE-gegevens.
Nalevingsuitlijning: Bescherming tegen bekende kwetsbaarheden en blootstellingen is een belangrijk aspect van IT-naleving. Het integreren van CVE-gegevens helpt IT-teams om aan te tonen dat hun beveiliging up-to-date en in overeenstemming is met alle relevante regelgevende normen.
Ontwikkelende strategieën in CVE-gedreven eindpuntbeveiliging
Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen, zullen CVE-gegevens essentieel blijven voor beveiliging en proactieve bescherming. Sterker nog, verschillende zich ontwikkelende trends maken al gebruik van CVE-records om de cyberbeveiliging te verbeteren en groeiende bedreigingen te identificeren.
Kunstmatige intelligentie (AI) is een van de grootste ontwikkelingen in de technologie van vandaag, en de mogelijkheid om snel grote hoeveelheden gegevens te analyseren heeft het tot een nuttige tool gemaakt in eindpuntbescherming. Het gebruik van AI en voorspellende analyses maakt het makkelijker voor bedrijven om patronen en waarschuwingssignalen te identificeren uit enorme hoeveelheden gegevens en verkeer, waardoor CVE-gedreven verdediging robuuster en nauwkeuriger wordt.
Evenzo hebben automatiseringstools aanzienlijke verbeteringen gebracht in CVE-gebaseerde eindpuntbescherming. Deze tools stellen IT-teams in staat om netwerken en eindpunten te monitoren zonder dat er menselijke tussenkomst of handarbeid nodig is, en bieden realtime inzichten in potentiële bedreigingen.
Realtime geautomatiseerd patchbeheer maakt het eenvoudig om nieuwe patches te installeren en te distribueren zodra ze beschikbaar zijn, zodat IT-teams niet elk apparaat handmatig hoeven bij te werken. En mocht de automatiseringstool een bedreiging detecteren, dan kunnen ze ook Smart Actions gebruiken om onmiddellijk corrigerend op te treden.
CVE-gedreven eindpuntbescherming: Identificeren, patchen en beschermen met Splashtop AEM
Wanneer je betrouwbare en intelligente endpoint-bescherming wilt die gebruikmaakt van CVE-records om snel kwetsbaarheden aan te pakken, heb je een oplossing nodig zoals Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Splashtop AEM maakt gebruik van CVE-inzichten en realtime patchbeheer om proactief beveiligingslekken aan te pakken, kwetsbaarheden te minimaliseren en endpoints te beschermen, zelfs in remote en BYOD -omgevingen.
Splashtop AEM stelt IT-teams in staat om eenvoudig alle eindpunten die met hun netwerk zijn verbonden te monitoren en beheren, inclusief realtime waarschuwingen en geautomatiseerde oplossingen via Smart Actions en AI-aangedreven CVE-inzichten. Deze omvatten samenvattingen en aanbevolen herstelmaatregelen, zodat IT-teams snel kunnen reageren. Bovendien kunnen bedrijven met geautomatiseerd patchbeheer hun eindpunten beschermen door besturingssystemen en software van derden automatisch bij te werken zodra er een nieuwe patch wordt uitgebracht.
Splashtop AEM geeft IT-teams de tools en technologie die ze nodig hebben om eindpunten te monitoren, problemen proactief aan te pakken en hun werklast te verminderen. Dit omvat:
Geautomatiseerde patching voor OS, third-party en aangepaste apps.
AI-gestuurde CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten.
Aanpasbare beleidskaders die in je hele netwerk kunnen worden afgedwongen.
Hardware- en software-inventaris tracking en beheer over alle eindpunten.
Waarschuwingen en herstel om automatisch problemen op te lossen voordat ze problemen worden.
Achtergrondacties om toegang te krijgen tot tools zoals taakbeheerders en apparaatbeheerders zonder gebruikers te onderbreken.
Wil je Splashtop AEM zelf ervaren en zien hoe het je eindpunten veilig houdt? Begin vandaag nog met een gratis proefperiode: