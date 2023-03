Het gebruik van remote desktop-software is de afgelopen jaren bijna verdrievoudigd en het ziet er niet naar uit dat die groei zal afnemen. Met deze verandering in de markt komen er veel verschillende opties voor software die mogelijk aan uw behoeften voldoen. Dus, hoe kiest u de juiste remote desktop software voor u of uw organisatie?

Hieronder sommen we een aantal zaken op die u moet overwegen voordat u een aanbieder van remote desktop software kiest. Sommige daarvan zijn optioneel, maar andere kunnen het verschil kunnen maken of ze wel of niet aan uw normen voldoen. Kies dus verstandig.

Securityfeatures

Eén van de meest essentiële opties voor software die toegang geeft tot een externe computer, is het soort beveiliging dat u wilt. Hieronder volgen enkele remote desktop securityfuncties waar u bij uw zoektocht naar moet kijken:

Apparaatverificatie

Apparaatverificatie, of endpointverificatie, voorkomt dat onbevoegde apparaten verbinding maken met een remote computer. Uw remote desktop platform moet de mogelijkheid hebben om een bepaalde groep apparaten die kunnen inloggen te whitelisten. Als apparaten buiten die lijst proberen in te loggen op een remote desktop zonder authenticatie, zal het systeem de toegang weigeren.

Tweestaps verificatie

Dit garandeert dat iemand een legitieme gebruiker is, doordat hij zijn identiteit kan bevestigen met meer methoden dan één enkel wachtwoord. 2FA biedt een hoog beschermingsniveau voor een account als het bovenop het wachtwoord komt, zodat uw computers en gegevens veilig blijven.

Naleving van beveiligingsnormen

U moet ervoor zorgen dat welke remote access-software u ook gebruikt, deze voldoet aan uw beveiligingsnormen. Deze normen kunnen wettelijk verplicht zijn, en anders zou u kunnen nagaan aan welke vrijwillige naleving de software zich houdt.

Voorbeelden van beveiligingsnormen die voor u van belang kunnen zijn, zijn onder andere:

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Systeem- en organisatiecontroles (SOC 2)

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)

Perifere Component Interconnect (PCI)

U moet ook nagaan of de software regelmatig voorzien wordt van updates. Hieruit zal blijken dat de makers hun beveiligingsprotocollen waarschijnlijk bijwerken als ze zich bewust worden van mogelijke bedreigingen. Ze zullen er waarschijnlijk ook voor zorgen dat eventuele nieuwe problemen snel worden opgelost.

Hoogwaardige gebruikerservaring

Als u remote probeert te werken, moet uw remote computer gemakkelijk te bedienen zijn. Wat u graag wilt zien is dat de interface van de remote desktop software duidelijke bedieningselementen heeft en dat het snel, gemakkelijk en naadloos werkt. Hierdoor voelt het alsof u de pc op afstand persoonlijk gebruikt.

Een remote desktop tool zou een gratis proeftijd moeten aanbieden, zodat uw hands-on ervaring kunt opdoen met het platform om te zien of de gebruikersinterface voor u geschikt is.

Eenvoudige installatie

Naast een gemakkelijk te gebruiken interface, zou u geen moeite moeten hebben met het installeren van remote desktop toepassingen. Dit geldt zowel voor de software die op de externe computer moet staan om toegang mogelijk te maken als voor apps op de lokale apparaten.

Dit heeft niet alleen betrekking op de installatie van de software op het apparaat, maar ook op de stappen die men moet nemen om voor de eerste keer in te loggen. Als de gebruiker te veel moet doen voordat hij de software echt kan gebruiken, zal hij afhaken en het niet meer gebruiken.

Waarde

Een van de stappen die u moet doorlopen als u kijkt naar remote desktop software, is het vergelijken van softwarekosten. Er zijn veel oplossingen die veel te veel kosten. Ook zijn er veel gratis remote desktop producten, maar die schieten vaak ernstig tekort in functionaliteit, apparaatondersteuning, mogelijkheden, beveiliging, of al deze zaken.

Zorg ervoor dat u de prijs van elke toepassing goed bekijkt en wat daarvoor geboden wordt. Het is misschien goedkoop voor slechts één of twee gebruikers, maar in bulk kan het duur zijn. Of er zijn misschien verschillende prijzen voor particulieren en organisaties.

Toegang via telefoon of tablet

Veel remote desktop toepassingen bieden toegang via een andere desktop computer. Een waarmee u via een telefoon of tablet toegang heeft tot een desktop is lastiger te vinden.

U moet ervoor zorgen dat u vanaf elk ander apparaat verbinding kunt maken met uw desktopcomputer. En u moet er ook voor zorgen dat het voor het benutten van de volledige functionaliteit van uw remote computer niet moet uitmaken vanaf welk apparaat of platform u toegang heeft.

Productiviteitsverhogende functies

Een van de belangrijkere functies van remote desktop software is de mogelijkheid om bestanden te versturen of te ontvangen. Door dit te doen kunt u gegevens, presentaties of andere zaken naar uw computer sturen voor wanneer u ze later nodig heeft.

Functies waar u op moet letten zijn bestandsoverdracht, printen op afstand, ondersteuning voor meerdere monitoren, remote wake-on-LAN en chatten.

Eersteklas klantenservice

Welk systeem u ook gebruikt, u kunt af en toe voor vragen of zorgen komen te staan. Controleer voor u koopt of het bedrijf waarmee u werkt een goede klantenservice heeft.

Als dat zo is, weet u dat ze hun klanten goed behandelen en u waarschijnlijk niet zullen laten wachten wanneer u hulp nodig heeft.

Kies remote desktop software die voor u werkt

U zou nu een veel beter idee moeten hebben van waar u rekening mee moet houden wanneer u remote desktop software voor uw bedrijf kiest. De waarheid is wel dat er uiteindelijk maar één optie de beste keuze is... Wat u in de toekomst ook maar nodig mag hebben. Dat is Splashtop remote desktop.

Splashtop onderscheidt zich door:

Splashtop biedt remote desktop oplossingen voor werken op afstand, IT-support en meer. Begin nu met een gratis proefperiode en ontdek waarom Splashtop consequent de hoogste beoordelingen krijgt op reviewsites van derden en collega's.