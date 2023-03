Splashtop wint 2022 Top Rated Awards van TrustRadius

TrustRadius erkent Splashtop als leider in zowel de categorieën Remote Desktop als Remote Support oplossingen.

CUPERTINO, Calif., 11 mei 2022 - Splashtop, een leider in veilige remote access en supportoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het is vereerd met de 2022 Top Rated Award van TrustRadius, een gerespecteerd B2B software review platform.

"Splashtop Enterprise heeft twee Top Rated awards verdiend in de categorieën Remote Desktop Software en Remote Support Software," aldus Megan Headley, VP Research bij TrustRadius. "Deze prijzen zijn volledig gebaseerd op de feedback van hun klanten. Klanten van Splashtop Enterprise benadrukken de schermdeling, over-the-Internet remote sessies en de mogelijkheid om remote control vanaf mobiel te initiëren, samen met de hoogwaardige klantenondersteuning."

Dit is wat geverifieerde klanten van Splashtop Enterprise zeggen op TrustRadius: "Splashtop Enterprise is even robuust als alle andere en heeft een zeer gebruiksvriendelijke navigatie om veel desktop- en serversystemen te helpen beheren. Ik hou echt van de mogelijkheid om met één klik gemakkelijk alle monitoren te zien, en dan terug te gaan naar één monitor naar keuze. Het is echt een geweldig platform en kostenbesparend voordeel voor je IT-teams!" Mike Cleveland, Manager IT, End-User Technologies bij Queen's Health Systems, 5.001-10.000 werknemers.

"Splashtop beveiligingsfuncties met twee-factor authenticatie en apparaatverificatie zijn zeer robuust en vormen een GROOT deel van de reden waarom we besloten het programma te gebruiken. Het is beveiligd, maar de beveiliging staat het gebruik van het programma niet in de weg." Dirk van den Heuvel , President/General Manager, Groove Distribution, 11-50 werknemers.

"Als docent mediaproductie heb ik een krachtige desktopcomputer nodig om mijn videoproductieprogramma's te draaien. Met Splashtop kon ik veilig toegang krijgen tot mijn werkcomputer vanaf mijn persoonlijke laptop of vanaf een van de andere kantoren die ik moet gebruiken als ik naar verschillende schoollocaties reis. Ik kon met gemak video's bewerken en hoefde me geen zorgen te maken over waar al mijn bestanden waren opgeslagen of dat ik onderweg niet dezelfde verwerkingskracht had. Splashtop maakte van een goedkope laptop een high-end mediaproductiemachine." Geverifieerde gebruiker, mediaproductiebedrijf, 1001-5000 werknemers.

"Ik gebruikte Splashtop vooral om ondersteuning te bieden aan andere softwareontwikkelaars of om servers op afstand te beheren. Splashtop maakt het heel eenvoudig om zijn software op afstand te installeren, zodat je gemakkelijk verbinding kunt maken met andere systemen. Beheer van computers op afstand is mogelijk via een console die in elke webbrowser toegankelijk is. Heel handig! Splashtop is altijd betrouwbaar geweest en de beeldkwaliteit was uitstekend. Ik kon ook communiceren met systemen op afstand zonder enige vertraging en kon ook taken uitvoeren die een verhoging van de beveiliging vereisen. Met sommige tools op afstand kun je alleen als gebruiker optreden, niet als beheerder." Dr. Holger Flick, Chief Executive Officer (CEO), FlixEngineering LLC, 1-10 werknemers.

“Splashtop is een essentiële aanwinst voor mijn workflow. Ik kan me niet voorstellen dat ik het niet zou hebben. Ik zou geen andere remote desktopsoftware willen gebruiken dan Splashtop. Het is gemakkelijk te gebruiken. Je bent geen tijd kwijt aan het configureren en kunt snel aan de slag. Alleen al de prijs en het aantal aansluitingen zijn de investering waard.” Britton Hoskins, Executive Editor, Xphias LLC, 1-10 medewerkers.

Splashtop Enterprise biedt één applicatie voor toegang en ondersteuning op afstand voor verschillende apparaten en besturingssystemen. De elegante ervaring is zo snel en eenvoudig dat gebruikers het gevoel hebben dat ze op locatie werken, maar toch de vrijheid en de krachtige mogelijkheden hebben om overal ter wereld te werken, met elk apparaat of besturingssysteem. Ze krijgen 4k HD kwaliteit, snelle verbindingen in real-time, framesnelheden tot 60 fps en aanpasbare instellingen voor een optimale sessie-ervaring op afstand.

IT-teams beschikken over een uniform platform om veilige technische remote support te bieden aan eindgebruikers, ongeacht waar ze zich bevinden en welk apparaat ze gebruiken. Met geavanceerde mogelijkheden voor remote support kan IT effectief hybride werkplekken ondersteunen en de verstoring van de productieprocessen tot een minimum beperken. Splashtop-beveiligingsfuncties omvatten tweefactor-authenticatie, single sign-on, granulaire toegangscontrole en is SOC 2-compliant met ondersteuning voor de General Data Protection Regulation (GDPR), California Consumer Privacy Act (CCPA) en andere overheidsvoorschriften.

Splashtop Enterprise wordt door de TrustRadius-gemeenschap erkend als een waardevolle speler in de categorieën software voor extern bureaublad en ondersteuning op afstand, met een trScore van 9,5 op 10 en meer dan 475 geverifieerde beoordelingen.

Sinds 2016 zijn de TrustRadius Top Rated Awards uitgegroeid tot de B2B-industriestandaard voor onbevooroordeelde erkenning van technologieproducten. Volledig gebaseerd op feedback van klanten, ze zijn nooit beïnvloed door de mening van analisten of de status van TrustRadius-klant. Hier is een gedetailleerde uitsplitsing van de criteria van de methodologie en scoring die TrustRadius gebruikt om Top Rated winnaars te bepalen.

"We stellen klantervaring boven alles bij Splashtop, of dat nu in ons productontwerp is of in onze real-time live ondersteuning," zegt Mark Lee, Chief Executive Officer bij Splashtop. "We zijn er trots op onze gebruikersgemeenschap te inspireren tot het geven van deze fijne feedback en we waarderen deze erkenning door TrustRadius."

Voor meer informatie over de oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning van Splashtop kunt u terecht op Splashtop.com of recensies lezen op TrustRadius.

