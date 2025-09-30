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Veilige toegang op afstand - Waarom Splashtop de veiligste is

Splashtop Team
2 minuten leestijd
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Splashtop zorgt ervoor dat je gebruikers, gegevens en bedrijf veilig zijn voor bedreigingen van buitenaf. Zie hoe Splashtop toonaangevende beveiliging voor toegang op afstand biedt.

Cyberveiligheid is kritischer dan ooit. Kwetsbare bedrijven worden dagelijks het slachtoffer van cybercriminelen die gegevens willen stelen, systemen lamleggen of losgeld eisen.

Nu meer mensen op afstand werken, heeft u een manier nodig om werknemers toegang te geven tot hun werkcomputers zonder de beveiliging in gevaar te brengen.

Dit kan ook gezegd worden voor IT, helpdesk teams en managed service providers die toegang moeten hebben tot beheerde computers en persoonlijke apparaten om ondersteuning te bieden. En voor leerlingen die thuis toegang moeten hebben tot schoolmiddelen zoals laboratoriumcomputers.

Toegang op afstand is een essentieel onderdeel van elk plan voor thuiswerken, ondersteuning op afstand of afstandsonderwijs. Maar naast snelle en betrouwbare toegang op afstand moet je ervoor zorgen dat het hulpmiddel dat je organisatie gebruikt het hoogste beveiligingsniveau heeft.

Splashtop biedt de meest veilige software voor toegang op afstand en wordt gebruikt door duizenden organisaties, waaronder overheidsinstellingen, hogescholen, K-12 schooldistricten, MSPs en meer.

Wat maakt Splashtop veilig?

Splashtop beschermt uw netwerk, data en informatie met een veilige infrastructuur, inbraakpreventie en app-beveiliging .

Veilige infrastructuur

Een veilige infrastructuur is een van de dingen die Splashtop tot de meest veilige optie voor toegang op afstand maakt. Dit betekent dat robuuste firewalls, gegevensversleuteling, DDoS-mitigatie en meer helpen om een veilige computeromgeving te bieden.

Inbraakpreventie

Zelfs de meest veilige cyberomgevingen moeten op hun hoede zijn voor inbraken. Splashtop heeft 24x7 inbraakdetectie en verdedigingsmechanismen. We volgen ook de nieuwste industrienormen voor het ontwerpen en onderhouden van onze cloud-omgeving voor maximale veiligheid.

App Beveiliging

De apps voor toegang op afstand van Splashtop hebben meerdere beveiligingslagen, waaronder apparaatverificatie, twee-factor verificatie, en TLS (inclusief TLS 1.2) en 256-bit AES encryptie.

Een breed scala aan beveiligingsfuncties

Om je apparaten en gegevens veilig te houden, beschikt Splashtop ook over wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus, schermautovergrendeling, time-out van inactieve sessies, melding van verbinding op afstand, verificatie van proxyservers en digitaal ondertekende toepassingen.

Dit alles bij elkaar betekent dat je kunt genieten van verbindingen op afstand van persoonlijke apparaten naar werkcomputers zonder dat dit ten koste gaat van de beveiliging.

Bekijk alle beveiligingsfuncties van Splashtop

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Bekijk waarom grote bedrijven, grote banken, wetshandhavers, overheidsinstanties, lokale overheden en bedrijven die voor de overheid werken vertrouwen op Splashtop voor veilige remote access. Meld u vandaag nog aan voor uw gratis proefperiode. Er is geen creditcard of verplichting vereist en u kunt binnen enkele minuten aan de slag.

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