Ubuntu Remote Desktop - Instellen, toegang en controle

Wilt u op afstand toegang krijgen tot een Ubuntu Linux-computer vanaf elk Windows-, Mac-, iOS- of Android-apparaat? Probeer Splashtop remote desktopsoftware gratis.

Het is belangrijker dan ooit om op afstand toegang te hebben tot computers wanneer u thuis of onderweg werkt. Remote desktop-software voor Ubuntu was vroeger ingewikkeld, omdat veel remote desktop-tools Linux niet ondersteunen.

Maar wat als u al uw Ubuntu-machines snel en gemakkelijk op afstand zou kunnen openen en besturen, vanaf bijna overal en met vrijwel elk apparaat? Dat kan met Splashtop Business Access.

Splashtop ondersteunt officieel remote desktop-verbindingen met Linux-computers die draaien op Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 en 20.04.

Hoe Splashtop Ubuntu Remote Desktop gratis in te stellen:

Start uw gratis proefperiode van Splashtop Business Access (geen creditcard of verplichting vereist). Installeer de Linux Streamer op de Ubuntu-computers waarop u op afstand wilt verbinden. Installeer de Splashtop Business-app op de computers, tablets en mobiele apparaten waarvan u op afstand wilt werken, inclusief Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten. Nu bent u klaar! Open de Splashtop Business-app op uw apparaat, klik op de computer waartoe u toegang wilt en geniet vervolgens van snelle remote desktopverbindingen met uw Ubuntu-systeem.

Eenmaal verbonden, kunt u uw Ubuntu-systeem bedienen en elke taak uitvoeren alsof u echt achter de computer zit. Het werkt vanaf vrijwel elk apparaat en overal waar u internettoegang heeft. Krijg toegang tot elk bestand of elke toepassing wanneer u in een remote sessie zit.

Splashtop remote desktop voor Linux ondersteunt momenteel Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 en 20.04 en andere Linux-platforms zoals CentOS 7 en 8, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1, en Fedora 29-31, en Raspberry Pi 2 of nieuwer.

Splashtop remote desktop voor Ubuntu is betrouwbaar, eenvoudig in te stellen, zeer veilig en biedt snelle HD-verbindingen. Start vandaag nog uw gratis proefperiode om aan de slag te gaan.

Remote desktop naar Linux ook beschikbaar in Splashtop SOS (voor IT en helpdesk) en Splashtop Remote Support (voor MSP's).