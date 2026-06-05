Op afstand toegang krijgen tot meerdere monitoren: is het mogelijk?

Meer ruimte is goed, zowel voor uw lichaam als voor uw computerschermen. Veel mensen hebben er baat bij om meer dan één monitor te gebruiken of hun laptop op een externe monitor aan te sluiten om hun scherm uit te breiden. Het hebben van extra schermruimte kan efficiëntere workflows en productiviteit betekenen.
Maar hoe zit het als u op afstand toegang moet krijgen tot zo'n computer? Is het mogelijk om op afstand toegang te krijgen tot een apparaat dat gebruikmaakt van twee monitoren? In deze blogpost duiken we in de technische details van het op afstand toegang krijgen tot meerdere monitoren.
Wat is een Multi-Monitor Remote Desktop?
Met remote desktop voor meerdere monitoren kunnen gebruikers vanaf een externe locatie toegang krijgen tot een computer met meer dan één monitor en deze bedienen. Deze setup bootst de ervaring na van het lokaal gebruiken van meerdere schermen. Gebruikers kunnen op afstand schakelen tussen schermen of alle monitoren tegelijk bekijken, afhankelijk van hun behoeften en de mogelijkheden van de remote access-software.
Hoe werkt een remote desktop met meerdere monitoren?
Wanneer u verbinding maakt met een externe computer met meerdere beeldschermen, spiegelt de remote access-software elk aangesloten beeldscherm naar uw lokale apparaat. Afhankelijk van de gebruikte tool kunt u alle beeldschermen op één scherm bekijken, ertussen schakelen of ze uitbreiden over meerdere lokale schermen. Geavanceerde oplossingen zoals Splashtop bieden flexibele weergave en hoogwaardige streaming voor een soepele remote workflow met meerdere monitoren.
De voordelen van externe toegang tot een computer met meerdere monitoren
Door op afstand toegang te krijgen tot twee monitoren kan de productiviteit en efficiëntie van werknemers enorm worden verhoogd. Hier zijn een paar redenen waarom u remote computergebruik met meerdere beeldschermen zou moeten overwegen.
1. Het biedt een meer naadloze ervaring wanneer u op afstand werkt
De voordelen van het gebruik van meerdere monitoren overstijgen meerdere sectoren. Studenten kunnen profiteren van meerdere schermen voor onderzoek, data-analisten kunnen gegevens eenvoudig visualiseren en kunstenaars kunnen snel naar referenties springen. Ongeacht het werk dat u doet, het niet hebben van remote access tot twee monitoren kan de efficiëntie negatief beïnvloeden. Dit is de reden waarom Splashtop gebruikers in staat stelt om op afstand toegang te krijgen tot twee schermen met hun gebruiksvriendelijke remote access-software.
2. Het stelt gebruikers in staat om overal te werken, net zoals ze op hun kantoorwerkplek doen
Als u op reis bent, is het omslachtig en onnodig om grote monitoren mee te sjouwen voor uw werk. Als u software gebruikt waarmee u onderweg toegang heeft tot meerdere monitoren, scheelt dat veel bagage.
Door gebruik te maken van een remote desktopverbinding hebben mensen de vrijheid om overal toegang te krijgen tot hun tools, inclusief hun monitoren.
3. Het zorgt voor consistentie in de werkomgeving
Hoe u uw bureaublad inricht, is uniek voor u en uw werkstijl. Schakelen tussen twee verschillende soorten desktops kan vervelend zijn. Door een externe werkomgeving te gebruiken, kunt u een consistente workflow behouden, zelfs als u een ander lokaal apparaat gebruikt. Dit kan helpen de efficiëntie te behouden door de hoeveelheid tijd die nodig is om aan een aparte werkomgeving te wennen, te verminderen.
3 manieren om op afstand toegang te krijgen tot een computer met meerdere monitoren
De beste manier om op afstand toegang te krijgen tot een computer met meerdere beeldschermen is door gebruik te maken van een remote accessprogramma zoals Splashtop. Met Splashtop remote access-software kunt u op drie manieren toegang krijgen tot meerdere monitoren:
Eén monitor tegelijk: dit is een gebruikelijke manier voor remote access-software om meerdere monitoren weer te geven. Een gebruiker kan slechts één desktopscherm tegelijk bekijken en kan snel tussen het ene of het andere scherm wisselen. Hoewel het niet helemaal hetzelfde is als het gebruik van twee monitoren, biedt het de gebruiker wel toegang tot de mogelijkheid om te zien wat er op elke monitor staat.
Meerdere monitoren op één scherm: Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om meerdere monitoren te bekijken op één scherm. Dit is gunstig voor mensen die moeten kunnen zien wat er op beide schermen gebeurt en zelf maar één scherm beschikbaar hebben. Iemand kan bijvoorbeeld op reis zijn met slechts een laptop, maar toch twee monitoren nodig hebben om te kunnen werken.
Meerdere monitoren naar meerdere monitoren: Dit is wanneer een gebruiker de meerdere monitoren van een externe computer kan bekijken op zijn lokale beeldschermen met meerdere monitoren. Iemand die op afstand werkt, kan bijvoorbeeld zijn desktop op kantoor met twee monitoren op afstand bedienen, terwijl hij zijn persoonlijke laptop en een externe monitor gebruikt.
Bent u op zoek naar meer informatie over hoe u op afstand toegang kunt krijgen tot twee monitoren? Bezoek onze supportpagina over het gebruik van meerdere monitoren met Splashtop.
Remote access op meerdere monitoren instellen in 5 eenvoudige stappen
Installeer Splashtop: Download en installeer de Splashtop app op zowel uw lokale apparaat als op een externe computer.
Ondersteuning voor meerdere monitoren inschakelen: Schakel op de externe computer de functionaliteit voor meerdere monitoren in bij de weergave-instellingen.
Maak verbinding met de externe computer: Open Splashtop, log in en selecteer de externe computer die u wilt benaderen.
Selecteer Monitoren: Eenmaal verbonden, gebruikt u de werkbalk om tussen schermen te schakelen of schakelt u de modus voor meerdere monitoren in om alle schermen tegelijkertijd weer te geven.
Weergave-instellingen aanpassen: Pas de resolutie en schaal aan of schakel tussen beeldschermen op basis van uw voorkeuren.
Waarom Splashtop de beste keuze is voor remote access met meerdere monitoren
Er zijn veel verschillende opties als het gaat om remote accesstools, maar dit is de reden waarom Splashtop uw favoriete hulpmiddel zou moeten zijn als het gaat om het op afstand toegang krijgen tot een tweede monitor.
1. Splashtop kan apparaten op verschillende platforms besturen
Als u een Mac-computer gebruikt en op afstand toegang probeert te krijgen tot een computer met Windows, is dat geen probleem. Met Splashtop heeft u toegang tot een ander platform dan dat waarvandaan u verbinding maakt. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig een Windows-platform beheren en bekijken terwijl u toegang heeft vanaf een Mac, en omgekeerd.
Als u snel even iets op een desktopcomputer moet opzoeken, kunt u zelfs vanaf een iPhone of iPad verbinding maken met een Windows desktopcomputer. De verschillende mogelijkheden om toegang te krijgen tot een apparaat, betekent dat u vrijwel overal en met elk apparaat op afstand bij uw tools kunt.
2. Splashtop biedt een veilige externe infrastructuur
De cloudinfrastructuur van Splashtop wordt gehost op Amazon Web Services (AWS), die netwerkfirewalls, data-encryptie en DDoS-beperking biedt. Splashtop heeft zowel de SOC 2 Type 2-certificering als de SOC 3 behaald. Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS (inclusief TLS 1.2) en 256-bit AES-encryptie.
Splashtop voldoet ook aan de belangrijkste industriële voorschriften, zoals PCI-naleving, HIPAA-naleving en FERPA-naleving. Mensen die in de detailhandel, de gezondheidszorg of het onderwijs werken, kunnen Splashtop veilig gebruiken voor remote access.
3. Splashtop integreert met een breed scala aan industriële partners
Afhankelijk van uw workflow kan het nodig zijn dat uw team toegang heeft tot bepaalde tools of software. Gelukkig kan Splashtop worden geïntegreerd met een breed scala aan industriële partners, zoals Wacom, Jira, ServiceNow en JumpCloud. Dit helpt om workflows naadloos en efficiënt te houden, zelfs op afstand.
Aan de slag met Splashtop voor efficiënte remote desktoptoegang voor meerdere monitoren
Aangezien de toekomst van werk blijft verschuiven en veranderen, is het belangrijk om manieren te vinden om toegang te hebben tot de belangrijkste tools wanneer u ze het meest nodig hebt. Splashtop Remote Access Pro biedt u de flexibiliteit om meerdere monitoren van een externe computer te gebruiken.
Ontdek hoe Splashtop de efficiëntie van uw team kan helpen verhogen met remote access. Ga vandaag nog aan de slag door contact met ons op te nemen!