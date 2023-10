Op afstand toegang krijgen tot meerdere monitoren: is het mogelijk?

De ruimte hebben om te strekken is goed, zowel voor je lichaam als voor je computerschermen. Veel mensen hebben er baat bij om meer dan één monitor te gebruiken of hun laptop op een externe monitor aan te sluiten om hun scherm uit te breiden. Het hebben van dat schermruimte kan efficiëntere workflows en productiviteit betekenen voor degenen die er gebruik van maken.

Maar hoe zit het als u op afstand toegang tot die computer nodig heeft? Is het mogelijk om op afstand toegang te krijgen tot een apparaat dat twee monitoren gebruikt? In deze blogpost duiken we in de technische details van het op afstand toegang krijgen tot meerdere monitoren.

Op afstand toegang krijgen tot een computer met meerdere monitoren

De beste manier om op afstand toegang te krijgen tot een computer met meerdere monitoren is door een tool voor externe toegang zoals Splashtop te gebruiken. Met Splashtop- software voor externe toegang hebt u op een van de volgende drie manieren toegang tot meerdere monitoren:

Eén monitor tegelijk: dit is een gebruikelijke manier voor software voor externe toegang om meerdere monitoren weer te geven. Een gebruiker kan slechts één bureaubladscherm tegelijk bekijken en kan snel tussen het ene of het andere scherm wisselen. Hoewel het niet helemaal hetzelfde is als het gebruik van twee monitoren, biedt het de gebruiker wel toegang tot de mogelijkheid om te zien wat er op elke monitor staat. Meerdere monitoren op één scherm: Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om meerdere monitoren te bekijken, samengevat op het enkele scherm dat hij gebruikt. Dit is gunstig voor mensen die tegelijkertijd op beide schermen willen zien wat er gebeurt als ze er maar één beschikbaar hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand op reis is en slechts een laptop met één scherm heeft, maar toch twee monitoren nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Meerdere monitoren naar meerdere monitoren: dit is wanneer een gebruiker de meerdere monitoren van een externe computer kan bekijken op zijn lokale beeldschermen met meerdere monitoren. Iemand die op afstand werkt, kan bijvoorbeeld zijn bureaublad op kantoor op afstand bedienen met twee monitoren, terwijl hij zijn persoonlijke laptop en een externe monitor gebruikt.

Bent u op zoek naar meer informatie over hoe u op afstand toegang kunt krijgen tot twee monitoren? Bezoek onze ondersteuningspagina over het gebruik van meerdere monitoren met Splashtop.

De voordelen van op afstand toegang krijgen tot een computer met meerdere monitoren

Door op afstand toegang te krijgen tot twee monitoren kan de productiviteit en efficiëntie van werknemers enorm worden verhoogd. Hier zijn een paar redenen waarom u computergebruik op afstand met meerdere beeldschermen zou moeten overwegen.

Bied een meer naadloze ervaring bij het werken op afstand

De voordelen van het gebruik van meerdere monitoren overstijgen meerdere sectoren. Studenten kunnen profiteren van meerdere schermen voor onderzoek, data-analisten kunnen gegevens eenvoudig visualiseren en kunstenaars kunnen snel naar referenties springen. Ongeacht het werk dat u doet, het niet hebben van externe toegang tot twee monitoren kan de efficiëntie negatief beïnvloeden. Dit is de reden waarom Splashtop gebruikers in staat stelt om op afstand toegang te krijgen tot twee schermen met hun gebruiksvriendelijke software voor externe toegang.

Hiermee kunnen gebruikers overal werken alsof ze op hun werkstation zitten

Als u op reis bent, is het omslachtig en onnodig om grote monitoren mee te sjouwen zodat u kunt werken. Als u software gebruikt waarmee u onderweg toegang hebt tot meerdere monitoren, bespaart u extra bagage.

Door gebruik te maken van een externe desktopverbinding hebben mensen de vrijheid om overal toegang te krijgen tot hun tools, inclusief hun monitoren.

Consistentie in de werkomgeving

Hoe u uw bureaublad inricht, is uniek voor u en uw werkstijl. Schakelen tussen twee verschillende soorten desktops kan schokkend zijn. Door een externe werkomgeving te gebruiken, kunt u een consistente workflow behouden, zelfs als u een ander lokaal apparaat gebruikt. Dit kan helpen de efficiëntie te behouden door de hoeveelheid tijd die nodig is om aan een aparte werkomgeving te wennen, te verminderen.

Waarom Splashtop gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot meerdere monitoren?

Er zijn veel verschillende opties als het gaat om hulpmiddelen voor externe toegang, maar dit is de reden waarom Splashtop uw favoriete hulpmiddel zou moeten zijn als het gaat om het op afstand toegang krijgen tot een tweede monitor.

Splashtop kan apparaten op verschillende platforms bedienen

Als u een Mac-computer gebruikt en op afstand toegang probeert te krijgen tot een computer met Windows, is dat geen probleem. Met Splashtop hebt u toegang tot een ander platform dan het bronplatform waarvandaan u op afstand bent. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig een Windows-platform beheren en bekijken terwijl u toegang hebt vanaf een Mac, en omgekeerd.

Als u in een mum van tijd toegang probeert te krijgen tot een bureaublad, kunt u zelfs vanaf een iPhone of iPad op afstand toegang krijgen tot een Windows-bureaublad. De mogelijkheid om vanuit verschillende opties toegang te krijgen tot één apparaat betekent dat u vrijwel overal en met elk apparaat op afstand toegang hebt tot uw tools.

Splashtop biedt een veilige, externe infrastructuur

cloud van Splashtop wordt gehost op Amazon Web Services (AWS), die netwerkfirewalls, gegevensversleuteling en DDoS-beperking biedt. Splashtop heeft zowel de SOC 2 Type 2-certificering als de SOC 3 behaald. Alle sessies op afstand zijn beveiligd met TLS (inclusief TLS 1.2) en 256-bit AES-encryptie.

Splashtop voldoet ook aan de belangrijkste industriële voorschriften, zoals PCI-naleving, HIPAA-naleving en FERPA-naleving. Degenen die in de detailhandel, de gezondheidszorg of het onderwijs werken en Splashtop veilig gebruiken voor toegang op afstand.

Splashtop kan worden geïntegreerd met een breed scala aan industriële partners

Afhankelijk van uw workflow kan het nodig zijn dat uw team toegang heeft tot bepaalde tools of software. Gelukkig kan Splashtop worden geïntegreerd met een breed scala aan industriële partners, zoals Wacom, Jira, ServiceNow en JumpCloud. Dit helpt om workflows naadloos en efficiënt te houden, zelfs op afstand.

Krijg op afstand toegang tot meerdere monitoren met Splashtop

Nu de toekomst van het werk blijft veranderen en veranderen, is het belangrijk manieren te vinden om toegang te krijgen tot de belangrijkste hulpmiddelen wanneer u ze het meest nodig heeft. Splashtop Business Access Pro biedt u de flexibiliteit om meerdere monitoren te gebruiken met een extern bureaublad.

Ontdek hoe Splashtop de efficiëntie van uw team kan helpen verhogen met externe toegang. Ga vandaag nog aan de slag door contact met ons op te nemen!

