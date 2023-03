IT-teams - Laat je team thuiswerken met toegang op afstand

Geef uw team op afstand toegang tot hun officierscomputers vanaf hun eigen apparaten. Bied ondersteuning op afstand aan uw beheerde computers en servers. Integreer uw RAS-software met Active Directory en Eenmalige aanmelding/ Single Sign-On (SSO). Krijg alles wat je nodig hebt met Splashtop.

Maak werken op afstand mogelijk. Bereid het bedrijfscontinuïteitsplan van je organisatie voor

De COVID-19-uitbraak heeft al veel organisaties gedwongen hun werknemers op te dragen om thuis te werken. IT-teams moeten hun organisaties voorbereiden om ervoor te zorgen dat de activiteiten blijven draaien en dat werknemers productief blijven als ze thuis moeten werken.

Daarom moet toegang op afstand een onderdeel zijn van je rampherstel- en bedrijfscontinuïteitsplannen.

Met de vertrouwde software voor toegang op afstand van Splashtop kunnen gebruikers via veilige verbindingen op afstand toegang krijgen tot hun werkcomputers vanaf elke andere computer, tablet of mobiel apparaat.

Daarnaast biedt Splashtop ook oplossingen waarmee IT-teams ondersteuning op afstand kunnen bieden aan hun beheerde eindpunten.

Of je nu een eenvoudig hulpmiddel voor toegang op afstand nodig hebt om thuiswerken mogelijk te maken, software voor ondersteuning op afstand, of een oplossing op locatie met Active Directory en SSO, Splashtop heeft het. Bekijk de drie opties hieronder om de juiste oplossing voor jouw team te vinden. Je kunt een gratis proefperiode starten om je gratis in te stellen.

Ik wil mijn mogelijkheden voor thuiswerken uitbreiden

Koop Splashtop Business Access om je team op afstand toegang te geven tot hun werkcomputers vanuit huis. Als je eenmaal begonnen bent, kun je gemakkelijk je team uitnodigen om hun Splashtop-accounts aan te maken en hun eigen apparaten in te stellen - allemaal onder jouw hoofdaccount voor eenvoudig beheer.

Bulkkortingen zijn beschikbaar voor teams. Start een gratis proefperiode. Of kom meer te weten over de mogelijkheden van thuiswerken.

Ik wil een Remote Access-oplossing met SSO voor mijn onderneming

Splashtop On-Prem is een on-premise oplossing gehost achter je firewall voor extra beveiliging met Active Directory integratie. Splashtop Enterprise is een vertrouwde oplossing voor toegang op afstand met beschikbare SSO-integratie voor IT-teams die ondersteuning op afstand bieden en voor gebruikers die toegang willen tot hun computers om op afstand te werken.

Neem contact met ons op voor meer informatie over Splashtop Enterprise.

Ik wil op afstand ondersteuning bieden aan mijn beheerde eindpunten

Splashtop Remote Support is de voordeligste oplossing op afstand voor IT-teams. Hiermee kun je op elk moment op afstand ondersteuning bieden aan al je beheerde computers en servers. Extra bewakings- en beheersfuncties zijn ook beschikbaar.

Start een gratis proefperiode. Of lees meer over ondersteuning op afstand voor IT.