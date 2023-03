Hoe kan IT effectief support bieden in een BYOD-wereld

Hybride werk is niet meer weg te denken, nu veel verschillende bedrijven werknemers de keuze blijven bieden om op kantoor, thuis of op elke andere locatie te werken.

Een kernelement van hybride werken is BYOD (bring your own device). Werknemers zien het als cruciaal voor de productiviteit en werktevredenheid, omdat het gebruik van een apparaat naar keuze hen flexibiliteit en autonomie geeft. Zoals we in deze recente blogpost benadrukten, zou 66% van de werknemers een bedrijf kiezen dat werknemers de keuze van een computer biedt, boven een bedrijf dat dat niet doet.

Maar wanneer een medewerker een probleem heeft met zijn eigen device of een applicatie die erop draait, hebben ze hetzelfde niveau van ondersteuning nodig als uw IT of helpdesk geeft voor door het bedrijf beheerde apparaten. Dit legt een nieuwe druk op de IT. De meeste IT-teams hebben een remote supporttool die toegang tot beheerde computers mogelijk maakt, maar niet tot alle externe BYOD-devices die momenteel in gebruik zijn.

Om de BYOD-behoeften van werknemers op afstand met succes te ondersteunen, moet je de real-time mogelijkheid hebben om op afstand ondersteuning te bieden voor elk apparaat in geval van technische problemen.

Onbeperkte ondersteuning op aanvraag maakt BYOD tot een winnend voorstel

De attended support functie in de Splashtop's remote support oplossingen is een geavanceerde vorm van on-demand support waarmee je elke computer, tablet of mobiel apparaat kunt ondersteunen. Bijgewoonde ondersteuning stelt IT-technici in staat direct toegang te krijgen tot een computer of mobiel apparaat op afstand terwijl de gebruiker aanwezig is.

Dit betekent dat u elke eindgebruiker op het moment dat ze hulp nodig hebben, kunt ondersteunen op hun werk- of eigen apparaten, inclusief Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten. Met beheerde support kunnen IT-medewerkers eenvoudig de controle over het apparaat van de eindgebruiker krijgen om problemen op te lossen - net zoals ze dat persoonlijk zouden doen ( remote control op Windows-, Mac- en Android-apparaten, remote view op iOS ).

Organisaties die Splashtop's attended support functie gebruiken hebben verschillende voordelen genoemd van het gebruik van Splashtop, waaronder:

Uitgebreide ondersteuning voor alle soorten apparaten, inclusief mobiele devices

Verbeterde ondersteuning door IT voor werken op afstand en hybride

Hogere productiviteit van medewerkers en snellere service, zelfs voor eigen devices

Beheerde support van Splashtop is eenvoudig in gebruik

IT-afdelingen en werknemers hebben Splashtop omarmd vanwege zijn eenvoud. Een medewerker genereert eenvoudig een unieke 9-cijferige sessiecode en geeft uw helpdeskmedewerkers die toegangscode. De supportmedewerker gebruikt de code om verbinding te maken met het apparaat van de werknemer, waardoor hij er onmiddellijk de controle over heeft om bijvoorbeeld bestanden over te dragen, op afstand te printen, te chatten, schermen te delen en nog veel meer. En dat alles vindt plaats via een geavanceerde beveiligingsinfrastructuur.

Voor organisaties van elke grootte is onbeperkte en on-demand BYOD-support een baanbrekende aanpak, die ervoor zorgt dat al uw werknemers productief kunnen blijven – overal en altijd – met de apparaten waarmee ze het beste werken.

Probeer Splashtop gratis uit!

Ga nu aan de slag met een gratis proefperiode om zelf te ervaren waarom gebruikers en brancheanalisten enthousiast zijn over Splashtop voor remote support. Er is geen creditcard of verplichting vereist om een gratis proefperiode te starten en aanmelden kost slechts een paar minuten.

Als u op elk apparaat on-demand remote support wilt kunnen bieden, dan is Splashtop SOS de oplossing voor u. Als u alles-in-één remote access voor medewerkers (voor werken op afstand) en IT-remote support wilt, kijk dan eens naar Splashtop Enterprise.

Voor IT en helpdesks om elk apparaat op afstand te ondersteunen: Start uw gratis proefperiode van Splashtop SOS

SOS Gratis Proefversie

Voor een alles-in-één oplossing voor externe toegang voor werknemers & IT-ondersteuning op afstand: Neem contact met ons op voor meer informatie over Splashtop Enterprise en probeer het gratis uit

Neem contact met ons op