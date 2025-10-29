Hoe kan IT effectief support bieden in een BYOD-wereld

Hybride werk is niet meer weg te denken, nu veel verschillende bedrijven werknemers de keuze blijven bieden om op kantoor, thuis of op elke andere locatie te werken.
Een kernelement van hybride werken is BYOD (bring your own device). Werknemers zien het als cruciaal voor productiviteit en werkplezier, omdat het zelf kunnen bepalen op welk apparaat ze willen werken hen flexibiliteit en autonomie geeft. Zoals we in dit recente blog hebben laten zien, zou 66% van de werknemers kiezen voor een bedrijf dat werknemers die keuze biedt, dan voor een bedrijf dat dit niet doet.
Maar wanneer een medewerker een probleem heeft met zijn eigen device of een applicatie die erop draait, hebben ze hetzelfde niveau van ondersteuning nodig als uw IT of helpdesk geeft voor door het bedrijf beheerde apparaten. Dit legt een nieuwe druk op de IT. De meeste IT-teams hebben een remote supporttool die toegang tot beheerde computers mogelijk maakt, maar niet tot alle externe BYOD-devices die momenteel in gebruik zijn.
Om de BYOD-behoeften van werknemers op afstand met succes te ondersteunen, moet je de real-time mogelijkheid hebben om op afstand ondersteuning te bieden voor elk apparaat in geval van technische problemen.
Onbeperkte ondersteuning op aanvraag maakt BYOD tot een winnend voorstel
De attended support functie in de Splashtop's remote support oplossingen is een geavanceerde vorm van on-demand support waarmee je elke computer, tablet of mobiel apparaat kunt ondersteunen. Bijgewoonde ondersteuning stelt IT-technici in staat direct toegang te krijgen tot een computer of mobiel apparaat op afstand terwijl de gebruiker aanwezig is.
Dit betekent dat u elke eindgebruiker op het moment dat ze hulp nodig hebben, kunt ondersteunen op hun werk- of eigen apparaten, inclusief Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten. Met beheerde support kunnen IT-medewerkers eenvoudig de controle over het apparaat van de eindgebruiker krijgen om problemen op te lossen - net zoals ze dat persoonlijk zouden doen (remote control op Windows-, Mac- en Android-apparaten, remote view op iOS).
Organisaties die Splashtop's attended support functie gebruiken hebben verschillende voordelen genoemd van het gebruik van Splashtop, waaronder:
Uitgebreide ondersteuning voor alle soorten apparaten, inclusief mobiele devices
Verbeterde ondersteuning door IT voor werken op afstand en hybride
Hogere productiviteit van medewerkers en snellere service, zelfs voor eigen devices
Beheerde support van Splashtop is eenvoudig in gebruik
IT-afdelingen en werknemers hebben Splashtop omarmd vanwege zijn eenvoud. Een medewerker genereert eenvoudig een unieke 9-cijferige sessiecode en geeft uw helpdeskmedewerkers die toegangscode. De supportmedewerker gebruikt de code om verbinding te maken met het apparaat van de werknemer, waardoor hij er onmiddellijk de controle over heeft om bijvoorbeeld bestanden over te dragen, op afstand te printen, te chatten, schermen te delen en nog veel meer. En dat alles vindt plaats via een geavanceerde beveiligingsinfrastructuur.
Voor organisaties van elke grootte is onbeperkte en on-demand BYOD-support een baanbrekende aanpak, die ervoor zorgt dat al uw werknemers productief kunnen blijven – overal en altijd – met de apparaten waarmee ze het beste werken.
Probeer Splashtop gratis uit!
Ga nu aan de slag met een gratis proefperiode om zelf te ervaren waarom gebruikers en brancheanalisten enthousiast zijn over Splashtop voor remote support. Er is geen creditcard of verplichting vereist om een gratis proefperiode te starten en aanmelden kost slechts een paar minuten.
Als je in staat wilt zijn om iedere apparaat on-demand op afstand te ondersteunen, dan is Splashtop Remote Support de ideale oplossing voor jou.