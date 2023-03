Alle manieren waarop u toegang op afstand kunt gebruiken in het onderwijs

Computers, tablets en smartphones zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs.

In feite heeft 98 procent van de scholen in de VS minstens één computer in de klas. Ze worden gebruikt door docenten, studenten en IT-ondersteuningsteams.

Er is veel dat elk van deze groepen mensen kan doen met computers in een onderwijsomgeving. Ze kunnen lesplannen maken, rapporten presenteren en computers aan de gang houden.

In het onderwijs is er zoveel mogelijk met computers en andere apparaten. Maar weet jij ook hoe je in de klas (en daarbuiten) echt het meeste uit je computers, tablets, smartphones en andere apparaten kunt halen?

Het antwoord is toegang op afstand.

Dit artikel behandelt de meest voorkomende gebruikers casussens voor toegang op afstand in het onderwijs.

Studenten hebben op afstand toegang tot labcomputers

Docenten hebben toegang tot schoolcomputers om thuis te werken

Docenten in interactie met studenten

School-IT biedt ondersteuning op afstand voor apparaten van school, leraar en leerling

Toegang op afstand stelt u in staat om op afstand verbinding te maken met een apparaat vanaf een ander apparaat. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je thuis op een tablet zit, maar dat je echt toegang tot je laptop op school nodig hebt omdat deze een bepaalde applicatie en specifieke bestanden heeft die je meteen moet gebruiken. Met toegang op afstand kunt u vanaf uw tablet verbinding maken met uw laptop en de controle overnemen. U kunt de toepassing uitvoeren, de bestanden bewerken en opslaan en al het andere doen wat u maar wilt.

Dat voorbeeld is een van de meest voorkomende toepassingen van externe toegang. Dit komt omdat toegang op afstand de manier waarop mensen op afstand werken volledig heeft veranderd.

Laten we nu eens kijken hoe oplossingen voor toegang op afstand een grote impact kunnen hebben op het onderwijs. Dit zijn een paar van de manieren waarop externe toegang al bewezen heeft grote voordelen te bieden aan docenten, studenten en IT-teams van scholen.

VOOR STUDENTEN OM VANUIT THUIS TOEGANG TE KRIJGEN TOT SCHOOLCOMPUTERS

Biedt leerlingen de mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot labcomputers vanaf hun eigen apparaten en de controle over te nemen alsof ze recht voor die schoolcomputer zitten. Studenten kunnen hun werk doen vanaf pc's, Chromebooks en andere mobiele apparaten. Studenten en docenten hebben op afstand toegang tot en kunnen de software voor videobewerking, animatie, 3D-ontwerpen en andere resource-intensieve software in realtime gebruiken, waardoor het niet nodig is om meer softwarelicenties aan te schaffen om toegang thuis mogelijk te maken.

Het Lenawee Intermediate School District, Wayne State University, Laney College en vele anderen hebben Splashtop ingezet voor labs op afstand om leren op afstand te verbeteren met geweldige resultaten!

Het Lenawee Intermediate School District, Wayne State University, Laney College en vele anderen hebben Splashtop ingezet voor labs op afstand om leren op afstand te verbeteren met geweldige resultaten!

Voor personeel om toegang te krijgen tot schoolcomputers om thuis te werken

Stel faculteitsleden in staat om op afstand toegang te krijgen tot hun Windows-, Mac- of Linux-werkcomputers vanaf elke andere computer of mobiel apparaat en naadloos vanuit huis te werken. Faculteitsleden kunnen direct op afstand toegang krijgen tot hun kantoor- of laboratoriumcomputers en goed presterende externe sessies krijgen met functies zoals bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, weergave van meerdere monitoren en nog veel meer. Betaal per gebruiker en krijg tot 50% korting voor grote teams.

Start een gratis proefperiode (geen creditcard vereist) en ontdek zelf hoe gemakkelijk het kan zijn om op afstand te werken, of neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent in een door uzelf gehoste ter plekke oplossing.

Docenten in interactie met studenten

Misschien wel een van de beste voorbeelden van toegang op afstand in het onderwijs is dat leraren het gebruiken om met studenten te communiceren.

Met toegang op afstand kan een leraar de les op afstand besturen vanaf elke plek in het klaslokaal. Als een leraar bijvoorbeeld zijn desktop heeft aangesloten op zijn projector of interactief whiteboard, kan hij zijn iPad gebruiken om verbinding te maken met de computer. Dit geeft hen de vrijheid om door het klaslokaal te lopen terwijl ze nog steeds de desktopcomputer besturen. Deze toegenomen mobiliteit kan leraren helpen om beter met hun leerlingen om te gaan.

Als de leerlingen in de klas hun eigen apparaten hebben, zoals laptops of computers, kan de docent een oplossing zoals Splashtop Classroom gebruiken om inhoud rechtstreeks met de apparaten van de leerlingen te delen. Ze kunnen de les direct op hun eigen scherm zien. Maar toegang op afstand gaat niet alleen over zien. Leerlingen kunnen ook de leiding nemen over de les, of er direct aantekeningen over maken, waardoor ze de kans krijgen om mee te doen.

We hebben al gezien dat deze technologie leraren heeft geholpen om studenten een betere leeromgeving te bieden. Hier is een korte video over Splashtop Classroom, de beste oplossing voor toegang op afstand voor het onderwijs.

Demo Video: Splashtop Classroom allows teachers to share their desktop and applications with student devices

Voordat we verder gaan, is het ook belangrijk op te merken dat een andere technologie, vergelijkbaar met externe toegang voor onderwijs, ook kan worden gebruikt door docenten en studenten om de interactiviteit te vergroten. Die technologie is het delen van schermen.

Met scherm delen kunnen docenten en/of studenten hun scherm eenvoudig delen met de apparaten van alle anderen. De rest van de klas zou op hun eigen scherm het scherm zien van degene die de controle heeft. Het is bewezen dat dit de interactiviteit verhoogt en het voor docenten leuk maakt om lessen te geven en voor studenten om hun werk te presenteren.

Het gebruik van software voor het delen van schermen met bestaande docentencomputers/ projectoren/ schermen en studentenapparaten kan een goedkoop alternatief zijn voor de aanschaf van dure interactieve whiteboards (IWB's)

Hier is een video van hoe het Val Verde Unified School District de leerervaringen op hun scholen verbeterde door Splashtop Classroom en Mirroring360 te gebruiken (de beste schermdelingsoplossing voor onderwijs):

Find out why Val Verde equipped all 20,000 students and 800 teachers with Splashtop

School-IT biedt ondersteuning op afstand voor apparaten van scholen, docenten en studenten

Ten slotte weten we allemaal dat er met onze apparaten op elk moment iets mis kan gaan, zonder waarschuwing. Dit is enorm storend als het tijdens de les gebeurt. Het kan de hele les in de wacht zetten en het plan waar de leraar zo hard aan heeft gewerkt in de war sturen.

Wanneer dit gebeurt, moet de leraar meestal zijn IT-ondersteuningsteam bellen en wachten tot ze komen opdagen en het probleem oplossen. Nogmaals, dit is tijdrovend en duur.

Splashtop SOS is een oplossing voor externe toegang die hiervoor is gemaakt. Dit is hoe het werkt. De leraar ontdekt eerst dat hun computer niet goed werkt, dus bellen ze hun ondersteuningsnummer. De technicus aan de andere kant van de lijn kan snel verbinding maken met het apparaat van de leraar met een eenvoudige 9-cijferige sessiecode.

Eenmaal verbonden, kan de technicus de controle over het apparaat overnemen, het probleem oplossen en het snel oplossen. De leraar kan dan terug naar de les.

In dit type scenario zijn er geen kopzorgen en geen tijdverspilling. Het probleem wordt snel verholpen. De technicus, docent en studenten winnen allemaal.

IT-beheerders kunnen schoolcomputers op afstand beheren, updaten en openen, zelfs zonder d at een eindgebruiker aanwezig is, zodat de schoolcomputers up-to-date zijn en in topconditie werken. Met functies zoals chat, bestandsoverdracht, sessie-opname en gebruikersbeheer, kunnen IT-teams docenten en studenten effectief beheren en ondersteunen. Lees meer

Start vandaag nog een gratis Splashtop SOS-proefperiode (geen creditcard vereist), of neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent in een door uzelf gehoste oplossing op locatie.

We hebben gezien dat toegang op afstand al voor die doeleinden in het onderwijs wordt gebruikt met fantastische resultaten! Honderden onderwijsinstellingen hebben er al baat bij gehad.

Dus, als u een leraar, een IT-technicus of iemand anders binnen een educatieve omgeving bent, ontdek dan hoe externe toegang de manier waarop u technologie ten goede verandert, volledig kunt veranderen en contact kunt opnemen met Splashtop.