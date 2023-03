Video: Remote Desktop gebruiken voor Adobe After Effects

Heb je niet de juiste computer om Adobe After Effects te gebruiken, maar moet je aan een project werken?

Splashtop is de oplossing die u nodig heeft.

Using Remote Desktop for Adobe After Effects

Met Splashtop Business Accesskunt u op afstand toegang krijgen tot een andere computer waarop Adobe After Effects is geïnstalleerd, of dat nu uw kantoorcomputer is of een andere desktop, zodat u After Effects vanaf al uw persoonlijke apparaten kunt gebruiken.

Gelijk waar of wanneer u Adobe After Effects nodig heeft, u kunt Splashtop gebruiken om een desktop-sessie vanop afstand te starten vanaf uw eigen laptop, tablet of smartphone. U kunt het ook gebruiken om verbinding te maken met uw externe computer waarop After Effects is geïnstalleerd. Met slechts één klik wordt u verbonden met uw externe computer. Vanaf daar ziet u het externe scherm in realtime, kunt u ermee vanaf uw eigen apparaat communiceren en After Effects gebruiken.

Tijdens Splashtop desktop-sessies op afstand kunt u de controle overnemen en alle toepassingen op uw externe computer optimaal gebruiken, alsof u recht voor die computer zit. Met After Effects kunt u, waar u ook bent, productief zijn, thuis of op reis.

Nu aan de slag gaan

De hoge streamingsnelheden, HD-kwaliteit en het geluid van Splashtop, evenals de directe geluidsoverdracht vanaf uw externe computer, zorgen voor een soepele bewerking en perfect gesynchroniseerde audio met gemak (zelfs externe Mac-computeraudio ). Met Splashtop kun je op afstand werken met After Effects met volledige toegang tot al zijn tools, uitgebreide effectenbibliotheek en uitgebreide uitvoerformaten. Splashtop Business Access biedt u mogelijkheden om op afstand geavanceerd werk te produceren, zodat u uw werk altijd en overal kunt doen.

Met Splashtop hebt u toegang tot elke Windows-, Mac- of Linux-computer vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.

Start vandaag nog een gratis proefperiode van 14 dagen om zelf te ervaren hoe gemakkelijk het is om op afstand toegang te krijgen tot Adobe After Effects vanaf al je persoonlijke apparaten!