Video: Remote Desktop gebruiken voor Adobe After Effects

Heb je niet de juiste computer om Adobe After Effects te gebruiken, maar moet je aan een project werken?
Splashtop is de oplossing die u nodig heeft.
Met Splashtop Remote Access kunt u op afstand verbinding maken met een andere computer waarop Adobe After Effects is geïnstalleerd, of dat nu uw computer op kantoor is of een andere computer, zodat u After Effects kunt gebruiken vanaf al uw persoonlijke apparaten.
Gelijk waar of wanneer u Adobe After Effects nodig heeft, u kunt Splashtop gebruiken om een desktop-sessie vanop afstand te starten vanaf uw eigen laptop, tablet of smartphone. U kunt het ook gebruiken om verbinding te maken met uw externe computer waarop After Effects is geïnstalleerd. Met slechts één klik wordt u verbonden met uw externe computer. Vanaf daar ziet u het externe scherm in realtime, kunt u ermee vanaf uw eigen apparaat communiceren en After Effects gebruiken.
Tijdens Splashtop desktop-sessies op afstand kunt u de controle overnemen en alle toepassingen op uw externe computer optimaal gebruiken, alsof u recht voor die computer zit. Met After Effects kunt u, waar u ook bent, productief zijn, thuis of op reis.
De snelle streamingsnelheden van Splashtop, de HD-kwaliteit en het geluid en de onmiddellijke geluidsoverdracht van uw externe computer zorgen voor een soepele bewerking en perfect gesynchroniseerde audio (zelfs audio van externe Mac-computers). Met Splashtop kunt u op afstand werken met After Effects met volledige toegang tot alle tools, de enorme effectenbibliotheek en uitgebreide uitvoerformaten. Splashtop Remote Access opent mogelijkheden om op afstand geavanceerd werk te produceren, zodat u uw werk altijd en overal kunt doen.
Met Splashtop hebt u toegang tot elke Windows-, Mac- of Linux-computer vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.