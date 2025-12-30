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Screenshot showcasing the remote-powered capabilities of Adobe After Effects

Video: Remote Desktop gebruiken voor Adobe After Effects

Splashtop Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Heb je niet de juiste computer om Adobe After Effects te gebruiken, maar moet je aan een project werken?

Splashtop is de oplossing die u nodig heeft.

Using Remote Desktop for Adobe After Effects
Using Remote Desktop for Adobe After Effects

Met Splashtop Remote Access kunt u op afstand verbinding maken met een andere computer waarop Adobe After Effects is geïnstalleerd, of dat nu uw computer op kantoor is of een andere computer, zodat u After Effects kunt gebruiken vanaf al uw persoonlijke apparaten.

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Gelijk waar of wanneer u Adobe After Effects nodig heeft, u kunt Splashtop gebruiken om een desktop-sessie vanop afstand te starten vanaf uw eigen laptop, tablet of smartphone. U kunt het ook gebruiken om verbinding te maken met uw externe computer waarop After Effects is geïnstalleerd. Met slechts één klik wordt u verbonden met uw externe computer. Vanaf daar ziet u het externe scherm in realtime, kunt u ermee vanaf uw eigen apparaat communiceren en After Effects gebruiken.

Tijdens Splashtop desktop-sessies op afstand kunt u de controle overnemen en alle toepassingen op uw externe computer optimaal gebruiken, alsof u recht voor die computer zit. Met After Effects kunt u, waar u ook bent, productief zijn, thuis of op reis.

De snelle streamingsnelheden van Splashtop, de HD-kwaliteit en het geluid en de onmiddellijke geluidsoverdracht van uw externe computer zorgen voor een soepele bewerking en perfect gesynchroniseerde audio (zelfs audio van externe Mac-computers). Met Splashtop kunt u op afstand werken met After Effects met volledige toegang tot alle tools, de enorme effectenbibliotheek en uitgebreide uitvoerformaten. Splashtop Remote Access opent mogelijkheden om op afstand geavanceerd werk te produceren, zodat u uw werk altijd en overal kunt doen.

Met Splashtop hebt u toegang tot elke Windows-, Mac- of Linux-computer vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.

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