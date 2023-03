Beste Remote Support Software voor School Help Desks

Tegenwoordig wordt veel van het werk van leerlingen en leraren gedaan via schoolcomputers en persoonlijke apparaten. Bovendien leren meer universiteits- en K-12 studenten op afstand dan ooit tevoren.

Studenten en docenten vertrouwen op hun computers, laptops, tablets en andere mobiele apparaten om hun werk gedaan te krijgen. Dit geldt vooral in leeromgevingen op afstand.

Als het apparaat van een leerling een probleem heeft, wordt zijn vermogen om zijn huiswerk af te krijgen sterk verminderd. Evenzo zullen leraren en professoren moeite hebben om hun werk gedaan te krijgen als hun apparaten niet goed werken.

Daarom is het van cruciaal belang dat IT-ondersteuningsteams voor lagere, middelbare en hogescholen deze problemen snel kunnen oplossen. IT-teams moeten snelle ondersteuning kunnen bieden aan zowel schoolcomputers als de persoonlijke apparaten van studenten en docenten.

Dit is geen gemakkelijke opgave. Tech support teams van veel onderwijsinstellingen ontvangen dagelijks talloze support tickets. Bovendien kunnen krappe budgetten en een minimale bezetting het moeilijk maken om bij te blijven.

Met die uitdagingen in gedachten is het van het grootste belang dat IT-teams zijn uitgerust met de juiste hulpmiddelen waarmee ze leerlingen en personeel snel kunnen ondersteunen.

Splashtop SOS

Splashtop SOS is de beste on-demand remote support tool voor educatieve IT. Met Splashtop SOS kunnen helpdeskmedewerkers op afstand toegang krijgen tot elk apparaat op het moment dat er hulp nodig is om ondersteuning te bieden.

Hier lees je waarom Splashtop SOS de beste oplossing is voor school-IT:

Ondersteuning bieden op afstand Met Splashtop kunnen IT-professionals gebruikers op afstand ondersteunen op het moment dat ze om hulp vragen. Dit is vooral gunstig voor IT-teams die apparaten beheren verspreid over meerdere locaties. Je hoeft niet naar het apparaat te reizen, maar start gewoon een verbinding op afstand.

Ondersteuning op afstand voor elke computer, tablet of mobiel apparaat Met SOS hebben helpdeskmedewerkers op afstand toegang tot elk Windows, Mac, iOS, Android of zelfs Chromebook-apparaat (alleen iOS en Chromebook op afstand bekijken). Dit betekent dat gebruikers de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben, ongeacht het apparaat dat ze gebruiken.

Ondersteuning voor onbeperkte apparaten Naast schoolcomputers kunnen IT-teams de persoonlijke apparaten van studenten en docenten ondersteunen. Dit is vooral nuttig bij leren op afstand, omdat leerlingen en leraren hun persoonlijke apparaten gebruiken om verbonden te blijven.

Beste tools en functies Splashtop SOS is meer dan alleen toegang op afstand. Handige functies als sessie-opname, remote reboot & reconnect, bestandsoverdracht, chat en meer helpen technici om hun taken met gemak uit te voeren.

Integraties met PSA / ticketing systemen Splashtop SOS kan worden geïntegreerd met de meest populaire ticketingsystemen, zoals ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk, Spiceworks Helpdesk en Jira.



