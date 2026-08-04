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Technician connecting into student's computer to debug an issue

Beste Remote Support Software voor School Help Desks

Splashtop Team
2 minuten leestijd
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Tegenwoordig wordt veel van het werk van leerlingen en leraren gedaan via schoolcomputers en persoonlijke apparaten. Bovendien leren meer universiteits- en K-12 studenten op afstand dan ooit tevoren.

Studenten en docenten vertrouwen op hun computers, laptops, tablets en andere mobiele apparaten om hun werk gedaan te krijgen. Dit geldt vooral in leeromgevingen op afstand.

Als het apparaat van een leerling een probleem heeft, wordt zijn vermogen om zijn huiswerk af te krijgen sterk verminderd. Evenzo zullen leraren en professoren moeite hebben om hun werk gedaan te krijgen als hun apparaten niet goed werken.

Daarom is het van cruciaal belang dat IT-supportteams van scholen, districten en universiteiten deze problemen snel kunnen oplossen. IT-teams moeten snelle support kunnen bieden aan zowel computers op de campus als de persoonlijke apparaten van studenten en docenten.

Dit is een uitdagende taak. Technische supportteams van veel onderwijsinstellingen ontvangen elke dag talloze supporttickets. Daarnaast kunnen krappe budgetten en weinig personeel het een uitdaging maken om alles bij te houden.

Met die uitdagingen in gedachten is het van het grootste belang dat IT-teams zijn uitgerust met de juiste hulpmiddelen waarmee ze leerlingen en personeel snel kunnen ondersteunen.

Splashtop Remote Support - De beste helpdeskoplossing voor scholen

Splashtop Remote Support is de beste on-demand remote supporttool voor IT in het onderwijs. Splashtop Remote Support stelt helpdeskmedewerkers in staat om op afstand toegang te krijgen tot elk apparaat om support te bieden.

Hier leest u waarom Splashtop Remote Support de beste oplossing is voor de IT op scholen:

  • Ondersteuning bieden op afstand

    • Met Splashtop kunnen IT-professionals gebruikers op afstand ondersteunen op het moment dat ze om hulp vragen. Dit is vooral gunstig voor IT-teams die apparaten beheren verspreid over meerdere locaties. Je hoeft niet naar het apparaat te reizen, maar start gewoon een verbinding op afstand.

  • Ondersteuning op afstand voor elke computer, tablet of mobiel apparaat

    • Met Splashtop Remote Support hebben helpdeskmedewerkers op afstand toegang tot elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- of zelfs Chromebook-apparaat (iOS en Chromebook is alleen op afstand te bekijken). Dit betekent dat gebruikers de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben, ongeacht welk apparaat ze gebruiken.

  • Ondersteuning voor onbeperkte apparaten

    • Naast schoolcomputers kunnen IT-teams ook persoonlijke apparaten van studenten en medewerkers ondersteunen, waardoor de dagelijkse IT-helpdeskactiviteiten efficiënter worden. Dit is vooral handig bij onderwijs op afstand, omdat studenten en docenten hun persoonlijke apparaten gebruiken om verbonden te blijven.

  • Beste tools en functies

    • Splashtop Remote Support is meer dan alleen remote access. Handige functies, waaronder sessie-opname, opnieuw opstarten en opnieuw verbinden op afstand, bestandsoverdracht, chatten en meer, helpen supporttechnici hun werk met gemak te doen.

  • Integraties met PSA / ticketing systemen

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Begin nu met een gratis proefversie zodat u zelf kunt zien waarom Splashtop Remote Support de beste softwareoplossing is voor helpdesks in het onderwijs. Geen creditcard of verplichting vereist om het gratis te proberen.

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