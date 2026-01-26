IT-teams hebben veel om mee te jongleren en staan constant onder druk om zowel hun werklast als kosten te verminderen. Toch gaat die druk gepaard met de angst om de beveiliging te verzwakken. Er is een balans tussen snelheid en beveiliging die ze moeten vinden, en ze kunnen zich niet veroorloven om op een van beide in te boeten.
Gelukkig hoeven ze dat niet te doen. Efficiëntie en veiligheid sluiten elkaar niet uit, en bedrijven kunnen beide bereiken. Met de juiste automatiseringstools en prioriteringsregels zijn efficiëntie en veiligheid beide binnen handbereik.
Met dat in gedachten, laten we eens kijken hoe bedrijven tools zoals Splashtop AEM kunnen gebruiken om de last op IT-teams te verminderen zonder afbreuk te doen aan cybersecurity.
Waar de IT-werkdruk eigenlijk vandaan komt
Voordat we kunnen bepalen hoe we de werkdruk van IT kunnen verminderen, moeten we de oorzaken ervan onderzoeken. Dit zijn de grootste factoren die leiden tot een verhoogde werkdruk voor IT-teams:
1. Handmatig patchen en herstel
Patching en remediëring zijn essentieel voor de veiligheid, maar handmatige verwerking kan tijdrovend en foutgevoelig zijn. Denk aan de tijd die besteed wordt aan het handmatig plannen, goedkeuren en valideren van patches, evenals aan noodpatches buiten werktijd. Dit alles leidt tot een traag en inefficiënt proces dat beter beheerd kan worden via automatisering.
2. Jagen op apparaatinventaris en nalevingsgegevens
Het beheren van voorraden en het waarborgen van naleving is essentieel, maar het handmatig bijhouden ervan met spreadsheets, scripts en momentopnames is inefficiënt. Deze methoden creëren onnodig werk en bouwen stress op terwijl ze IT-middelen bezet houden, wat het laatste is wat je nodig hebt als er een audit nadert. Geautomatiseerde tools die voorraad kunnen bijhouden, nieuwe apparaten kunnen detecteren en compliance kunnen monitoren, kunnen IT-teams zowel tijd als stress besparen.
3. Herhalende Toegangsvoorziening en -intrekking
Het inwerken van nieuwe medewerkers, het uit dienst gaan van voormalige medewerkers, het veranderen van rollen en het aanpassen van rechten, zijn essentieel voor toegangsbeveiliging en efficiëntie, maar kunnen een tijdrovend proces zijn. Hoe meer tools en rechten je per rol moet beheren, hoe langer het proces wordt. Overweeg in plaats daarvan automatiseringstools die handmatig werk verminderen door apparaatniveaubeleid af te dwingen, eindpunten te groeperen op rol of functie en automatisch de juiste configuraties en beveiligingscontroles toe te passen naarmate apparaten of verantwoordelijkheden veranderen.
4. Verschillende Tools en Dashboards
IT-uitbreiding is een van de grootste bijdragen aan toenemende werkdruk. Wanneer medewerkers tussen meerdere tools en applicaties moeten schakelen, voegt dat alleen maar meer tijd en moeite toe aan het uitvoeren van een enkele taak. Hoewel de verschillende tools nuttige mogelijkheden kunnen toevoegen, is consolidatie essentieel voor het handhaven van productiviteit.
Waarom Hoekjes Afkappen Niet de Oplossing Is
Hoewel het verleidelijk kan zijn om hier en daar kleine offers te brengen om de beveiliging te verbeteren, komt dit neer op het uitlokken van een ramp. Bochten afsnijden kan kwetsbaarheden creëren en op verschillende manieren snel oplopen, waaronder:
Het uitstellen van patches vergroot de blootstellingsperiodes, omdat je eindpunten langer zonder gepatchte kwetsbaarheden blijven.
Het versoepelen van toegangscontrole maakt laterale beweging mogelijk, zodat gecompromitteerde accounts meer schade kunnen aanrichten in een groter gebied.
Het verminderen van monitoring creëert blinde vlekken, waardoor het moeilijker wordt om kwetsbaarheden of verdachte activiteiten op te sporen.
Vertrouwen op gebruikers leidt tot inconsistentie en fouten, omdat menselijke fouten onvermijdelijk zijn.
Wat 'Werkload Verminderen' Eigenlijk Zou Moeten Betekenen
Het verminderen van werklast betekent niet het verminderen van beveiliging. In plaats daarvan betekent het het toevoegen van tools en functionaliteit die workflows stroomlijnen en de efficiëntie verbeteren, waardoor IT-teams meer kunnen bereiken met minder handmatig werk.
Manieren om de werklast voor IT te verminderen zijn onder andere:
Minder handmatige inspanning, niet minder dekking: Het gebruik van tools met geautomatiseerde, realtime monitoring en meldingen helpt de efficiëntie te verbeteren terwijl IT-agenten niet meer handmatig eindpunten hoeven te monitoren.
Automatisering in plaats van herhaling: Automatiseringstools kunnen repetitieve handmatige taken elimineren, waardoor agenten zich kunnen concentreren op belangrijkere zaken.
Continue zichtbaarheid in plaats van periodieke controles: Realtime zichtbaarheid helpt de responsiviteit en beveiliging te verbeteren zonder dat agenten constant hoeven in te checken.
Gereguleerde toegang in plaats van brede toestemmingen: Het verlenen van brede toestemmingen vergroot de potentiële schade die een enkel gecompromitteerd account kan veroorzaken. Toestemmingen instellen op basis van rol en noodzaak helpt om de beveiliging te verbeteren terwijl de IT-werkdruk wordt verminderd.
Minder tools: Het consolideren van je tech-stack maakt het gemakkelijker voor IT-teams om belangrijke taken uit te voeren zonder voortdurend tussen applicaties te wisselen, terwijl consistente beveiliging behouden blijft.
Hoe automatisering de werkdruk vermindert en de beveiliging verbetert
Nu we de risico's en doelen begrijpen, kunnen we de oplossing overwegen. Het gebruik van software met automatiseringsfuncties kan de werkbelasting van IT-teams verminderen door repetitieve handmatige taken te automatiseren zonder in te boeten op veiligheid.
1. Automatisering elimineert repetitieve taken
Een van de meest impactvolle toepassingen van automatisering is het afhandelen van repetitieve handmatige taken. Zelfs kleine taken, zoals het loggen van telefoongesprekken na een klantinteractie, kunnen oplopen tot grote tijdslurpers. Door ze te automatiseren, bespaar je tijd en verbeter je de efficiëntie van IT-teams.
2. Zichtbaarheid in Real Time Vermindert Onderzoekstijd
Het onderzoeken van problemen is een andere grote tijdverslinder, vooral wanneer de zichtbaarheid beperkt is. Automatiseringstools met zichtbaarheid in real time kunnen onmiddellijk de status van apparaten en patches detecteren en weergeven, waardoor uren worden bespaard die anders besteed zouden worden aan het onderzoeken van apparaten en software.
3. Beleidsgestuurde Handhaving Voorkomt Nabehandeling
Het handhaven van beveiligings- en nalevingsbeleid op eindpunten kan uitdagend zijn, maar het gebruik van beleidsgestuurde tools zorgt voor consistentie en vermindert nabehandelingen. Deze tools handhaven automatisch eindpuntbeleid, beveiligingscontroles en configuratiestandaarden in overeenstemming met het bedrijfsbeleid en nalevingsvereisten, waardoor nabehandeling en voortdurende handmatige controle voor IT-teams worden verminderd.
Hoe Splashtop de IT-werklast Vermindert Zonder In Te Boeten aan Beveiliging
Wanneer je IT-werkstromen wilt stroomlijnen en werklasten veilig wilt verminderen, kun je dat doen met Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Splashtop AEM biedt automatiserings- en endpointbeheerhulpmiddelen die apparaten continu monitoren, inzichten bieden op basis van CVE-kwetsbaarheden, en patchen, herstel en routineonderhoudstaken automatiseren om de efficiëntie te verbeteren zonder de beveiliging in gevaar te brengen.
Splashtop AEM omvat:
1. Geautomatiseerd Endpointbeheer met Splashtop AEM
Splashtop AEM maakt eenvoudig toezicht en beheer van externe endpoints mogelijk vanuit één console. Dit omvat geautomatiseerde OS- en softwarepatching van derden om apparaten up-to-date te houden, samen met CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsdetectie en -herstel om de blootstelling aan bekende beveiligingsrisico's te verminderen. Hierdoor blijven apparaten beschermd zonder extra werk voor IT-teams.
2. Realtime Zichtbaarheid van Apparaten in de Hele Omgeving
Splashtop AEM biedt zichtbaarheid in elk extern apparaat, inclusief inventaris, patchstatus en prestaties. Dit elimineert de noodzaak om handmatig inventarissen te controleren, aangezien alles in realtime wordt bijgewerkt via automatisering. Het ondersteunt ook auditvoorbereiding door duidelijke, actuele inventarisinformatie te verschaffen voor zowel hardware als software.
3. Externe Toegang en Remote Support Verminderen Fysiek Werk
Wanneer organisaties overstappen op externe en hybride werkmodellen, kan het ondersteunen van externe medewerkers een uitdaging zijn. De remote support tools van Splashtop stellen IT-teams in staat om snel verbinding te maken met externe apparaten voor probleemoplossing en onderhoud, waardoor de oplossingstijd verbetert en de noodzaak voor fysieke toegang, bezoeken ter plaatse of onveilige oplossingen vermindert.
4. Gecentraliseerde controle vervangt gereedschappenspreiding
Meer tools en dashboards betekenen meer tijd besteed aan het schakelen daartussen om dezelfde taken uit te voeren. Het verminderen van versnippering en het consolideren van verschillende tools verbetert de efficiëntie door IT-teams minder dashboards te geven om te beheren en duidelijke eigenaarschap te verschaffen, terwijl het eenvoudiger wordt om vergelijkbare systemen vanaf één plek te beheren en te automatiseren.
Stapsgewijs: De Juiste Manier om de IT-werklast te Verminderen
Wanneer je de werkdruk van IT wilt verminderen zonder de veiligheid in gevaar te brengen, kan dat eenvoudig met Splashtop AEM. Volg deze eenvoudige stappen en je kunt de kracht van automatisering en realtime zichtbaarheid naar je IT-team brengen.
Identificeer de meest tijdrovende handmatige IT-taken om uw automatiseringsbehoeften te prioriteren.
Implementeer Splashtop AEM, definieer apparaatgroepen en configureer automatiseringsbeleid voor patchen, herstel en monitoring op basis van risicotolerantie en operationele prioriteiten.
Stel rolgebaseerde toegangscontroles en groepsregels in om de toegangsreikwijdte te beperken en de monitoringslast te verminderen.
Gebruik realtime zichtbaarheid om kwetsbaarheden te identificeren en incidenten te voorkomen.
Gebruik geautomatiseerde rapportage om uitkomsten te valideren in plaats van handmatige controles uit te voeren.
Zodra je deze stappen volgt, zul je merken dat je IT-teams efficiënter kunnen werken, taken automatisch worden uitgevoerd en je eindpunten veilig blijven.
Veelvoorkomende fouten die de werklast in de loop der tijd verhogen
Natuurlijk kunnen en zullen er in elk bedrijf fouten optreden. Deze fouten kunnen leiden tot een verhoogde IT-werkbelasting, of het nu gaat om een plotselinge piek of een geleidelijke groei in de tijd, dus organisaties moeten zich hiervan bewust zijn.
Let op deze veelvoorkomende fouten bij het gebruik van automatisering om de IT-werklast te verminderen:
Tools toevoegen in plaats van workflows te vereenvoudigen: de oplossing voor meer werkdruk is niet 'meer tools'. In plaats daarvan is het een kwestie van consolideren en vereenvoudigen om zonder wildgroei dezelfde resultaten te bereiken.
Scripts overmatig aanpassen die constant onderhoud vereisen: De bedoeling van scripts is om taken te automatiseren en zonder manuele tussenkomst uit te voeren. Als de scripts te complex zijn en constant onderhoud vereisen, bereiken ze hun doel niet en creëren ze alleen maar nieuwe obstakels.
Het behandelen van beveiliging en IT-operaties als afzonderlijke inspanningen: Operaties en beveiliging zouden hand in hand moeten gaan. Als je je IT-werkbelasting wilt verminderen, zoek dan naar veilige oplossingen die de cyberbeveiliging verbeteren en IT-werkstromen stroomlijnen, in plaats van je op één ten koste van de ander te concentreren.
Wachten op incidenten voordat je investeert in automatisering: Automatisering is uitstekend voor het verminderen van werkbelasting, het verbeteren van de beveiliging en het identificeren van potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden. Als je wacht tot na een beveiligingsincident voordat je in automatisering investeert, ben je al te laat. Zoals het gezegde luidt: 'voorkomen is beter dan genezen', en het is hier zeker waar, aangezien investeren in automatiseringstools een effectieve manier is om nog kostbaardere rampen te voorkomen.
Minder Handmatig Werk, Sterkere Beveiliging
Je kunt je IT-werkbelasting verminderen zonder de beveiliging te verlagen. Met de juiste automatisering, zichtbaarheid en toegangscontrole-instrumenten kun je de werkbelasting van je IT-team verlichten terwijl je sterke beveiliging behoudt over je netwerk, apparaten en accounts.
Splashtop AEM geeft je IT-teams de kracht om op afstand eindpunten in je hele bedrijf te ondersteunen, monitoren, beheren en updaten, met naadloze automatisering en realtime beveiligingsinzichten. Hiermee kun je eindpunten monitoren, proactief problemen aanpakken en de werklast verminderen zonder beveiliging op te offeren.
Klaar om de beveiliging sterk te houden terwijl je het werk voor je IT-teams makkelijker maakt? Begin vandaag nog met Splashtop AEM met een gratis proefversie.