Mac-computers staan bekend als veilig, maar dat betekent niet dat ze volledig immuun zijn voor virussen. Hoewel ingebouwde beveiligingsfuncties voor sommige Mac-gebruikers voldoende kunnen zijn, hebben anderen mogelijk extra antivirusbescherming nodig, afhankelijk van hoe ze hun computer gebruiken.
Bovendien hebben Macs wel bescherming tegen schadelijke software, maar ze kunnen niet voorkomen dat gebruikers risico's nemen of slachtoffer worden van social-engineeringfraude. Phishing, onveilige downloads, gecompromitteerde accounts en kwaadaardige browsermeldingen kunnen Macs nog steeds treffen, naast Mac-specifieke malware.
Met dat in gedachten bekijken we waar macOS je wél tegen beschermt, welke hiaten er nog zijn, wanneer je antivirus voor een Mac nodig hebt en waar je op moet letten in antivirussoftware.
Kunnen Macs virussen en malware krijgen?
Ja, Macs kunnen geïnfecteerd raken met malware. Hoewel macOS sterke ingebouwde beveiliging biedt, is het nog steeds mogelijk dat virussen erdoorheen glippen. Daarnaast wordt “virus” vaak gebruikt als algemene term, maar er zijn veel bedreigingen die Mac-apparaten kunnen treffen.
Veelvoorkomende bedreigingen zijn:
Trojaanse paarden
Adware
Spyware
Ransomware
Kwaadaardige browserextensies
Downloads gerelateerd aan phishing
Applicaties met verborgen malware
Welke beveiligingsmaatregelen zijn ingebouwd in macOS?
Dat gezegd hebbende, zijn Mac-apparaten doorgaans erg veilig. macOS heeft meerdere beveiligingslagen om apparaten veilig te houden, in plaats van te vertrouwen op één enkele antivirusfunctie. Deze lagen omvatten:
Gatekeeper
Gatekeeper controleert gedownloade applicaties op geldige ontwikkelaarshandtekeningen en notarisatie, wat helpt voorkomen dat onbetrouwbare software zonder waarschuwing wordt uitgevoerd. Gebruikers kunnen de waarschuwingen van Gatekeeper echter nog steeds negeren, dus de mate van bescherming die het werkelijk biedt, hangt af van de gebruiker.
Notariële app-verificatie
Apple’s notarisatieproces controleert ingediende Mac-software vóór distributie op bekende schadelijke inhoud en andere beveiligingsproblemen. Dit geldt voor veel apps die zowel via als buiten de Mac App Store worden verspreid, en voegt een extra beschermingslaag toe wanneer gebruikers software installeren.
XProtect
XProtect is een extra beveiligingslaag die ingebouwde detectie van malware en Apple-beveiligingsgegevens gebruikt om bekende bedreigingen te detecteren en te verwijderen. XProtect werkt op de achtergrond en gebruikt Apple's ingebouwde mogelijkheden voor malwaredetectie om bekende bedreigingen te helpen identificeren en blokkeren zonder dat handmatige scans nodig zijn.
Systeemintegriteit en applicatiebeheer
macOS bevat ook beveiligingen zoals System Integrity Protection en machtigingscontroles voor apps die de toegang tot gevoelige systeemgebieden en gegevens beperken. Deze controles kunnen beperken wat schadelijke software kan wijzigen of openen.
Wat macOS-beveiliging niet volledig aanpakt
Zelfs sterke OS-beveiliging neemt echter niet elk risico weg. Er zijn nog steeds enkele bedreigingen die gevolgen kunnen hebben voor macOS-apparaten, waaronder:
Phishing-e-mails en nep-inlogpagina's.
Online oplichting en frauduleuze supportverzoeken.
Schadelijke bestanden die de gebruiker goedkeurt (al dan niet bewust).
Gecompromitteerde wachtwoorden en cloudaccounts.
Software gedownload van onbetrouwbare bronnen.
Kwaadaardige of misleidende browsermeldingen.
Bedreigingen die via USB-sticks of andere aangesloten apparaten worden verspreid.
Nieuwe of aangepaste malware die nog niet breed wordt herkend.
Houd er rekening mee dat de meeste van deze dreigingen zich in de eerste plaats richten op gebruikers, en niet op apparaten, bijvoorbeeld via oplichting, phishing en misleidende prompts. Social engineering en andere aanvallen die zich richten op het beoordelingsvermogen van gebruikers zijn lastiger te stoppen dan aanvallen die apparaten direct misbruiken, vooral omdat gebruikers vaak pas beseffen dat ze doelwit zijn geweest als het al te laat is.
Wanneer moet je extra antivirus voor een Mac overwegen?
Je wilt extra antivirusbescherming voor je Mac overwegen als:
Je downloadt regelmatig software buiten de App Store
Hoe vaker je software installeert uit externe bronnen, hoe groter de kans dat je kwaadaardige programma's of misleidende installers tegenkomt. Het downloaden van software uit niet-geverifieerde, onbetrouwbare of misleidende bronnen vergroot het risico op het installeren van malware of ongewenste software.
Je gebruikt dezelfde Mac voor werk en privé
In de huidige omgevingen voor thuiswerken en BYOD is het gebruikelijk dat mensen dezelfde apparaten voor werk en privé gebruiken. Deze apparaten voor gemengd gebruik verwerken mogelijk meer e-mailbijlagen, gedeelde documenten, cloudaccounts en gevoelige informatie dan de gemiddelde Mac-computer, waardoor het risico op infectie en de mogelijke gevolgen ervan toenemen.
Je ontvangt regelmatig bestanden of links van anderen
Samenwerken is een essentieel onderdeel van elke werkomgeving, maar het creëert ook kansen voor malware en andere virussen om binnen te sluipen. Regelmatige samenwerking via e-mail, berichten of andere elektronische communicatie vergroot het risico op blootstelling aan phishing, kwaadaardige downloads of andere schadelijke bestanden of documenten. Daarom is het altijd belangrijk om voorzichtig te zijn bij het openen van e-maillinks of documenten, zelfs als je denkt dat ze van iemand zijn met wie je werkt.
Je gebruikt USB-sticks of externe opslag
Verwisselbare media, zoals USB-sticks en externe harde schijven, kunnen schadelijke bestanden tussen computers verspreiden. Als je zulke apparaten vaak gebruikt, kan het handig zijn om een antivirusprogramma te hebben dat ze kan scannen en malware en andere bedreigingen kan detecteren voordat die je apparaat kunnen infecteren.
Je wilt beter zichtbare monitoring en meldingen
Soms geeft inzicht in je beveiliging zowel de bescherming als de gemoedsrust die gebruikers nodig hebben. Als je een beveiligingsproduct wilt met een dashboard, scanopties, duidelijke meldingen en een zichtbare apparaatstatus, dan heb je een volwaardige antivirusoplossing nodig.
Je beheert meer dan één computer
Als je meerdere computers hebt, vooral een mix van Windows- en Mac-apparaten, kan goede antivirussoftware met een abonnement voor meerdere apparaten handig zijn. Dit helpt om alle apparaten binnen hetzelfde abonnement te beveiligen, wat in het algemeen leidt tot betere bescherming.
Je helpt minder technisch onderlegde familieleden
Niet iedereen heeft hetzelfde niveau van technische expertise of is even bekend met best practices op het gebied van cybersecurity. Extra bescherming tegen phishing en malware kan handig zijn als je familieleden hebt die eerder geneigd zijn misleidende meldingen te vertrouwen, op verdachte links te klikken of ongevraagde ondersteuningsverzoeken te accepteren.
Welke functies moet antivirus voor Mac bevatten?
Natuurlijk betekent het vinden van een goede antivirus voor een Mac-computer niet dat je zomaar de eerste, goedkoopste of meest uitgebreide software moet kiezen die je ziet. Er zijn een paar belangrijke functies waar je op moet letten in een antivirusoplossing, zodat je zeker weet dat je de functies en bescherming krijgt die je nodig hebt.
Let in elk geval op:
Realtime malwarebescherming om apparaten continu veilig te houden met doorlopende bescherming.
Detectie van malware specifiek voor Mac om dreigingen aan te pakken die zijn ontworpen voor macOS-apparaten.
Bescherming tegen phishing om misleidende links, nep-inlogpagina's en kwaadaardige downloads te helpen identificeren.
Gedragsgebaseerde detectie van bedreigingen om ongebruikelijke activiteit te signaleren.
Automatische beveiligingsupdates zodat je altijd up-to-date blijft.
Bescherming tegen exploits die helpt pogingen te detecteren en blokkeren om misbruik te maken van softwarekwetsbaarheden.
Scannen van USB-apparaten en verwisselbare media helpt kwaadaardige bestanden op aangesloten opslagapparaten te detecteren.
Duidelijke quarantaine- en meldingsopties voor wanneer een virus wordt gedetecteerd.
Ondersteuning voor de huidige macOS-versie, zodat je antivirusbescherming up-to-date blijft.
Een redelijke systeembelasting, zodat de antivirussoftware je apparaat niet vertraagt.
Transparante apparaatlimieten en prijzen, zodat je nooit verrast wordt door de factuur.
Tests specifiek voor Mac of validatie door een onafhankelijke partij.
Een lange functieslijst betekent niet automatisch dat het een beter product is. Je moet ervoor zorgen dat het de specifieke functies heeft die je nodig hebt.
Vertraagt antivirus een Mac?
Een veelgehoorde opmerking onder mensen die antivirussoftware vermijden is: “antivirus vertraagt mijn computer altijd.” Dat hoeft echter niet zo te zijn.
Hoewel antivirussoftware systeembronnen gebruikt om bestanden te scannen en activiteit te monitoren, verschilt de werkelijke impact op de prestaties per product en apparaat. Je kunt bepalen hoeveel invloed een antivirustool op je prestaties heeft door een paar factoren te beoordelen, waaronder:
CPU- en geheugengebruik terwijl de antivirus inactief is.
Prestaties tijdens snelle en volledige scans.
Opstarttijden van applicaties.
Impact op de batterij van MacBooks.
Onderbrekingen tijdens processorintensief werk.
Opties voor het plannen en pauzeren van scans.
Compatibiliteit met de hardware van je Mac en je macOS-versie.
Zelfs als een oplossing als “lichtgewicht” wordt aangeprezen, moet die claim nog steeds worden onderbouwd met tests, duidelijke vereisten en meetbare prestatiegegevens. Een lichtgewicht antivirusoplossing moet de impact op de prestaties beheersbaar houden tijdens dagelijks gebruik en scans.
Hoe kies je antivirus voor een Mac
Als je een antivirusoplossing voor je Mac nodig hebt, is het belangrijk om er een te vinden die aansluit op de behoeften van je apparaat en de gewenste prestaties. Er zijn een paar belangrijke stappen die je kunt nemen om de keuze makkelijker te maken en een tool te vinden die het beste voor je werkt:
Controleer je macOS-versie en hardware: Controleer eerst of de software geschikt is voor de versie van macOS die je gebruikt en voor de processorarchitectuur van je Mac. Als ze niet volledig compatibel zijn, kan dat invloed hebben op de snelheid en prestaties.
Bekijk je huidige beveiligingsgewoonten: Antivirus kan bescherming bieden tegen veel bedreigingen, maar niet tegen gebruikersgedrag. Je moet nadenken over waar je bestanden en software vandaan downloadt, hoe vaak je bestanden downloadt en of je multi-factor authentication hebt ingeschakeld voor belangrijke accounts.
Bepaal welke beschermingshiaten je wilt aanpakken: Denk na over de bedreigingen waarmee je computer te maken kan krijgen en welke daarvan voor jou de grootste zorgen zijn. Dit kan malware, phishing, onveilige downloads, verwisselbare media, meerdere apparaten of de behoefte aan duidelijker toezicht omvatten, maar zodra je weet welke hiaten je wilt aanpakken, kun je een oplossing vinden die aan je behoeften voldoet.
Geef prioriteit aan essentiële beschermingsfuncties: Hoewel sommige antivirustools een groot aantal functies bieden, zijn er een paar kernfuncties die je niet kunt missen. Focus op detectie van malware, bescherming tegen phishing, gedragsmonitoring, updates en gebruiksgemak voordat je kijkt naar extra's die mogelijk zijn inbegrepen.
Controleer Mac-specifieke prestaties en tests: Kijk naar recente tests of validatie die specifiek voor macOS zijn uitgevoerd, in plaats van alleen op Windows-resultaten te vertrouwen.
Vergelijk apparaatdekking: Verschillende antivirusleveranciers en abonnementen bieden verschillende dekkingsniveaus. Je zult willen controleren of het abonnement één Mac, meerdere Macs of een combinatie van Windows- en Mac-computers dekt, en ook hoeveel apparaten het ondersteunt.
Bekijk de volledige prijs: De eerste prijs die je ziet, is niet per se wat je op de lange termijn betaalt. Controleer daarom de prijsplannen grondig, inclusief introductieprijzen, verlengingsprijzen, factureringsfrequentie, apparaatlimoeten en annuleringsvoorwaarden.
Bekijk de supportopties: Onderschat het belang van klantenservice niet. Je wilt bevestigen hoe support wordt geboden en of hulp beschikbaar is via de kanalen van jouw voorkeur.
Hoe Splashtop Shield een extra beschermingslaag voor Mac toevoegt
Dit brengt ons bij Splashtop Shield, een antivirusoplossing voor Windows- en Mac-computers met AI. Splashtop Shield is ontworpen voor individuen, gezinnen en iedereen die persoonlijke computers gebruikt voor werken op afstand of hybride werken.
Splashtop Shield voegt nog een extra beschermingslaag toe naast de beveiligingsfuncties die in macOS zijn ingebouwd, met bescherming tegen malware, phishingpogingen, verdacht gedrag en exploitpogingen.
Splashtop Shield bevat:
Bescherming tegen malware om schadelijke programma's te detecteren en blokkeren.
Bescherming tegen phishing om phishingpogingen en schadelijke links te helpen identificeren.
Realtime verkeersscanning om kwaadaardig verkeer en online bedreigingen te helpen identificeren.
Gedragsgebaseerde dreigingsdetectie om ongewoon gedrag te signaleren.
Anti-exploitbescherming om pogingen te helpen detecteren en blokkeren die misbruik maken van softwarekwetsbaarheden.
Scannen van USB en verwisselbare media om schadelijke bestanden op aangesloten opslagapparaten te helpen detecteren.
Splashtop Shield is beschikbaar in een Individual-abonnement voor twee apparaten en een Family-abonnement voor maximaal vijf Windows- en Mac-computers in één huishouden.
Checklist voor Mac-beveiliging
Cybersecurity is belangrijk, ongeacht je apparaat of besturingssysteem. Als je ervoor wilt zorgen dat je Mac veilig blijft en beschermd is tegen bedreigingen, hebben we een snelle checklist met stappen die je kunt nemen om sterke beveiliging te behouden.
Controleer je Mac en zorg ervoor dat:
macOS-updates zijn ingeschakeld, zodat je de nieuwste beveiligingspatches krijgt.
Applicaties en browsers zijn up-to-date.
Je software alleen downloadt van betrouwbare bronnen.
Belangrijke accounts gebruiken unieke wachtwoorden, zodat als één wachtwoord wordt gestolen, de rest veilig blijft.
Meervoudige verificatie is ingeschakeld.
Onverwachte links en bijlagen worden gecontroleerd voordat je erop klikt.
Onnodige browserextensies worden verwijderd.
USB-sticks en andere aansluitbare apparaten worden gescand vóór gebruik.
Belangrijke bestanden worden geback-upt zodat ze kunnen worden hersteld in geval van verlies.
Als je extra antivirus gebruikt, is realtime bescherming ingeschakeld.
Krijg slimmere bescherming voor je Mac met Splashtop Shield
Mac-computers hebben weliswaar sterke ingebouwde bescherming, maar soms heb je net wat extra beveiliging nodig. Als je vaak software downloadt, bijlagen verwerkt of sterkere phishing- en gedragsdetectie wilt, kan antivirussoftware nuttig zijn.
Met Splashtop Shield voeg je niet alleen extra bescherming toe aan je Mac-computer, maar ook aan maximaal vijf Windows- en macOS-apparaten. Splashtop Shield voegt AI-gestuurde bescherming tegen malware, phishing, gedragsgebaseerde aanvallen en exploits toe voor Mac-gebruikers die een extra beveiligingslaag willen.
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