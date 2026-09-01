Hoe kies je de beste antivirus voor een gaming-pc

Er gaat niets boven thuiskomen van je werk en de pc opstarten om even te gamen. Een paar uur lang kun je de wereld even opzijzetten, iets kiezen uit je Steam-library en opgaan in een openwereld-RPG, teamshooter, visual novel of welk ander type game dan ook.
Tenzij je gaming-pc natuurlijk is geïnfecteerd met malware.
Gaming-pc's hebben antivirusbescherming nodig zoals elke andere computer, maar ze hebben ook hogere technische eisen; een goede antivirusoplossing moet malware en phishingdreigingen detecteren zonder verstoringen te veroorzaken die de gameplay in de war schoppen.
Hoewel sommige antivirusoplossingen op gamers zijn gericht met gaming-specifieke functies, zijn die vaak niet het belangrijkst. Beschermingskwaliteit, gebruik van systeembronnen op de achtergrond, scan gedrag en meldingsinstellingen bepalen echt of antivirus geschikt is voor gaming-pc's, niet alleen een label als ‘game booster’.
Met dat in gedachten, laten we kijken naar de bedreigingen waarmee gamers te maken krijgen, hoe antivirus de prestaties kan beïnvloeden en op welke functies je moet letten in antivirussoftware voor gaming-pc's.
Hebben gaming-pc's antivirus nodig?
Gaming-pc's lopen tegen dezelfde bedreigingen aan als elke andere computer, zoals malware, phishing en risico's voor accountbeveiliging, maar ze lopen ook extra risico's door downloads, mods, launchers, forums en accountmarktplaatsen.
Veel computers hebben ingebouwde beveiligingsmaatregelen die voor sommige gebruikers voldoende kunnen zijn. Gamers die regelmatig mods downloaden, bestanden uitwisselen, launchers van derden gebruiken of extra bescherming willen tegen phishing, op gedrag gebaseerde bedreigingen, verwisselbare media of op meerdere apparaten, kunnen ervoor kiezen antivirussoftware toe te voegen.
Met welke beveiligingsdreigingen krijgen pc-gamers te maken?
Eerst moeten we begrijpen met welke bedreigingen gaming-pc's te maken hebben. Aanvallers maken vaak gebruik van de populariteit van games, mods, digitale items en dergelijke om schadelijke bestanden te vermommen of accountgegevens te stelen, dus gamers moeten voorzichtig zijn bij het downloaden van bestanden.
1. Valse gamedownloads en installers
Hoewel digitale winkels zoals Steam of de Epic Games Store doorgaans veilige manieren zijn om games te downloaden, lopen gamers die deze proberen te omzeilen risico met hun pc. Onofficiële downloadpagina's, nep-launchers en opnieuw verpakte installatiebestanden kunnen malware bevatten (en waarschijnlijk bevatten ze niet eens de game die je wilde), dus die kun je beter vermijden.
Blijf in plaats daarvan bij officiële winkels, websites van uitgevers en andere vertrouwde launchers.
2. Kwaadaardige mods en cheattools
Wie houdt er niet van een goede mod? Mods kunnen veel leuke extra's aan games toevoegen, van nieuwe outfits en karakteraanpassing tot ‘Thomas de Tank Engine’ in Skyrim. Maar bestanden uit niet-geverifieerde bronnen kunnen malware of andere ongewenste software bevatten.
Ook gekraakte games en cheattools kunnen bijzonder grote risico’s met zich meebrengen, vooral als gebruikers de instructie krijgen om beveiligingsmaatregelen uit te schakelen om ze te gebruiken.
Dit betekent niet dat mods helemaal vermeden moeten worden, alleen dat ze waar mogelijk gedownload moeten worden van betrouwbare modplatforms of vertrouwde bronnen.
3. Phishing van game-accounts
Wees voorzichtig waar je inlogt. Valse inlogpagina's, berichten over weggeefacties, prompts voor accountverificatie en vergelijkbare aanvallen kunnen gebruikersgegevens stelen. Deze aanvallen kunnen via allerlei kanalen binnenkomen, zoals e-mail, in-game chat, berichtenplatforms en communityforums, dus wees voorzichtig, vooral wanneer je inlogt op een onbekende pagina.
4. Kwaadaardige links en bestanden die door andere spelers zijn gedeeld
Alleen omdat een medespeler een link of bestand deelt, betekent dat nog niet dat je die (of die persoon) kunt vertrouwen. Links, bijlagen en andere bestanden die via chatplatforms worden verstuurd, kunnen leiden tot nepdownloads, diefstal van inloggegevens of andere malware, dus klik niet op een link en accepteer geen bestand tenzij het afkomstig is van iemand die je kent en vertrouwt.
5. Geïnfecteerde USB-sticks en externe opslag
Als je gamebestanden, mods, opgeslagen gegevens of iets anders tussen computers verplaatst, bestaat er altijd een kans dat ze schadelijke bestanden met zich meebrengen. Externe opslagapparaten zoals USB-sticks en externe harde schijven kunnen schadelijke bestanden bevatten die een andere computer kunnen infecteren als die bestanden worden geopend of uitgevoerd.
6. Exploits die verouderde software aanvallen
Is je gaming-pc up-to-date? Hoe zit het met je browsers of andere software? Verouderde besturingssystemen, browsers, launchers en dergelijke kunnen niet-gepatchte kwetsbaarheden bevatten die aanvallers kunnen misbruiken. Daarom is het belangrijk om je beveiliging up-to-date te houden.
Kan antivirus een gaming-pc vertragen?
Een veelvoorkomende zorg onder gamers is dat antivirussoftware hun pc vertraagt. Onderbrekingen zijn al vervelend genoeg in singleplayergames, maar als je in een multiplayergame zit (of nog erger, een ranked match speelt), kan lag funest zijn.
Hoewel antivirussoftware systeembronnen gebruikt om bestanden en activiteiten te monitoren, verschilt hoeveel het nodig heeft per product, hardware en instellingen. Het gaat dus niet om de vraag óf het bronnen gebruikt, maar of dat de gameplay onderbreekt.
Je moet rekening houden met een paar factoren, waaronder:
CPU-gebruik terwijl de computer inactief is
Geheugengebruik
Schijfactiviteit
Tijden voor het starten van games
Consistente framesnelheid
Haperingen tijdens scans op de achtergrond
Invloed van de batterij op gaminglaptops
Prestaties op oudere of minder krachtige systemen
Of scans kunnen worden ingepland (zodat ze buiten gametijden kunnen worden uitgevoerd, in plaats van midden in een game)
Wat betekent een lage systeembelasting eigenlijk?
Met dat in gedachten, hoe kun je ervoor zorgen dat antivirussoftware geen invloed heeft op je gametijd? Een paar belangrijke factoren kunnen helpen bepalen hoe weinig impact een oplossing echt heeft en de kans op merkbare onderbrekingen tijdens het gamen verkleinen.
1. Beperkt gebruik van achtergrondbronnen
Realtime bescherming is belangrijk om virussen en andere malware zo snel mogelijk te stoppen, maar mag niet te veel middelen gebruiken terwijl deze op de achtergrond draait. Realtime bescherming moet actief blijven zonder buitensporig veel CPU-, geheugen- of schijfbronnen te verbruiken.
2. Voorspelbaar scangedrag
Wanneer een volledige scan begint, gebruikt die meer systeembronnen. Dat is zowel redelijk als onvermijdelijk. Die scans moeten echter ook ingepland en voorspelbaar zijn, zodat je ze kunt plannen voor momenten waarop je niet midden in een game zit.
3. Minimale onderbrekingen tijdens gebruik in volledig scherm
Niemand houdt ervan om onderbroken te worden door waarschuwingen en meldingen. Een goede antivirus voor gaming-pc's mag games niet onderbreken met niet-kritieke waarschuwingen, meldingen van routinematige scans of promotionele berichten; die frustreren spelers alleen maar en kunnen een match verstoren.
4. Consistente bescherming tijdens het gamen
Minder resourcegebruik mag niet ten koste gaan van de beveiliging. Antivirus moet zo min mogelijk verstoren, zodat je realtime malware- of phishingbescherming niet hoeft uit te schakelen alleen om ongestoord te kunnen gamen; de bescherming moet consistent blijven en niet onderbreken.
Welke antivirusfuncties zijn het belangrijkst voor gamers?
Gezien de bedreigingen waarmee gaming-pc's te maken krijgen en de behoefte aan antivirussoftware die beveiliging biedt zonder de pc te vertragen, is het belangrijk om te weten op welke functies gamers moeten letten. Dit zijn de belangrijkste functies om op te letten in antivirussoftware voor gaming-pc's:
1. Realtime bescherming tegen malware
Realtime malwarebescherming is een van de belangrijkste functies van elke antivirussoftware. De software moet continu controleren op bedreigingen, waaronder installatiebestanden, downloads, uitvoerbare bestanden en actieve processen, zodat bedreigingen worden opgespoord en geblokkeerd zodra ze verschijnen.
2. Bescherming tegen phishing en schadelijke links
Een goede antivirusoplossing moet helpen bij het herkennen van phishingpogingen, kwaadaardige links, valse inlogpagina's en schadelijke downloads. Dit biedt extra bescherming tegen aanvallen die inloggegevens proberen te stelen of gebruikers proberen te misleiden om malware te installeren.
3. Gedragsgebaseerde bedreigingsdetectie
Als een applicatie zich vreemd gedraagt, kan gedragsgebaseerde bedreigingsdetectie die op heterdaad betrappen. Deze gedragsanalyse kan helpen verdachte applicatieactiviteit te identificeren, zelfs wanneer die niet overeenkomt met een bekende malwaresignatuur.
4. Automatische threat-updates
Nieuwe bedreigingen ontwikkelen zich voortdurend en duiken steeds weer op, dus antivirussoftware moet bijblijven. Een goede antivirusoplossing moet automatisch de dreigingsinformatie, signatures, reputatiegegevens of detectiemodellen bijwerken waarop die vertrouwt wanneer er nieuwe bedreigingen opduiken.
5. Exploitbescherming
Aanvallers proberen vaak bekende kwetsbaarheden in software, browsers, launchers en andere applicaties uit te buiten. Exploitbeveiliging kan helpen pogingen te herkennen om deze kwetsbaarheden aan te vallen en ze te blokkeren.
6. Download- en scan van verwisselbare media
Wanneer je bestanden downloadt van websites, externe schijven, gedeelde opslag en dergelijke, wil je er zeker van zijn dat ze veilig zijn voordat je ze uitvoert. Scannen van verwisselbare media kan helpen kwaadaardige bestanden op aangesloten schijven te detecteren voordat of wanneer die bestanden worden geopend.
7. Duidelijke controles voor quarantaine en waarschuwingen
Antivirussoftware moet waarschuwingen bevatten die duidelijk aangeven wat er is gedetecteerd, welke acties zijn ondernomen en of gebruikers moeten reageren. Daarom zijn quarantaine- en meldingscontroles essentiële hulpmiddelen om gebruikers geïnformeerd te houden en ervoor te zorgen dat virussen zich niet kunnen verspreiden.
Hoe kies je de beste antivirus voor een gaming-pc
Als je een goede antivirusoplossing voor je gaming-pc wilt, moet je software vinden die aansluit op je behoeften en gamegewoonten. Houd rekening met het volgende wanneer je antivirusopties bekijkt:
Bepaal hoe je je gaming-pc gebruikt: Kijk eerst hoe je je gaming-pc gebruikt, inclusief waar je je downloads vandaan haalt. Vergeet niet rekening te houden met officiële winkels, mods, launchers van derden, multiplayerplatforms en je gewoonten rond het delen van bestanden.
Compatibiliteit bevestigen: Natuurlijk wil je ervoor zorgen dat de antivirus die je kiest op je computer werkt. Controleer welke platforms worden ondersteund en zorg ervoor dat je OS-versie en de hardware van de computer worden ondersteund.
Geef prioriteit aan kernbescherming: Zorg ervoor dat de antivirus de essentiële beveiligingsfuncties bevat die je nodig hebt. Richt je eerst op bescherming tegen malware, phishing, gedrag, exploits en downloads; daarna kun je kijken naar de extra functies die mooi meegenomen zijn.
Beoordeel het resourcegebruik op de achtergrond: De beste antivirussoftware voor gaming-pc's kan naadloos op de achtergrond draaien zonder je game-ervaring te onderbreken. Controleer inactief CPU-gebruik, geheugen-, schijfactiviteit en onafhankelijke prestatieresultaten om te zien of het soepel draait zonder je computer te vertragen.
Bekijk scan- en meldingsinstellingen: Scan- en meldingsinstellingen zijn belangrijk om te voorkomen dat je meldingen krijgt midden in een game of dat een geplande scan je game onderbreekt. Zorg ervoor dat je scans kunt plannen en niet-kritieke meldingen tijdens het gamen kunt beperken voordat je een antivirustool aanschaft.
Controleer de prestaties bij fout-positieven: Fout-positieven komen af en toe voor, maar je wilt ze toch tot een minimum beperken. Zoek naar bewijs dat de antivirusoplossing legitieme gamebestanden en applicaties kan onderscheiden van bedreigingen om het aantal valse alarmen te beperken.
Scheid kernbescherming van extra's: Hoewel extra functies handig kunnen zijn, wil je niet dat die ten koste gaan van je kernbeschermingsfuncties. Kies niet zomaar een product omdat het een game booster of een lange lijst met functies bevat, tenzij het eerst en vooral alle belangrijke functies heeft die je nodig hebt.
Vergelijk de volledige prijzen: De introductieprijs is niet de prijs die je elke factureringscyclus betaalt. Bekijk alle prijzen, inclusief introductieprijzen, verlengingskosten, apparaatlimieten en de support die je krijgt binnen jouw prijsniveau.
Denk ook aan andere computers die je moet beschermen: Als je meer dan één computer hebt, kan een antivirusoplossing voor meerdere apparaten verstandig zijn. Bepaal of het abonnement ook een laptop, Mac of een andere computer in huis moet dekken, en zoek in dat geval naar dekking voor meerdere apparaten.
Bevestig de ondersteuningsopties: Klantenondersteuning is ook belangrijk. Controleer hoe hulp wordt geboden, vooral als je technische problemen hebt, de software een legitieme game blokkeert of prestatieproblemen veroorzaakt.
Hoe Splashtop Shield gaming-pc’s helpt beschermen
Splashtop Shield is een AI-aangedreven antivirusoplossing voor Windows- en Mac-computers die bescherming biedt tegen malware, phishing, verdacht gedrag en exploitpogingen.
Splashtop Shield gebruikt bestandsanalyse met ondersteuning van machine learning, reputatiecontroles in de cloud en regelmatig bijgewerkte dreigingsgegevens om kwaadaardige programma's en verdachte bestanden te helpen identificeren.
Splashtop Shield bevat:
Anti-malwarebescherming om malware te helpen detecteren en blokkeren.
Bescherming tegen phishing om phishingpogingen en schadelijke links te helpen identificeren.
Realtime verkeersscanning om kwaadaardig verkeer en online bedreigingen te helpen identificeren.
Gedragsgebaseerde detectie van bedreigingen om verdacht gedrag te helpen identificeren dat mogelijk niet overeenkomt met bekende malwaresignaturen.
Anti-exploitbescherming om pogingen te helpen detecteren en blokkeren die misbruik maken van softwarekwetsbaarheden.
USB- en verwisselbare-mediascanning om kwaadaardige bestanden op aangesloten opslagapparaten te helpen detecteren.
Splashtop Shield is beschikbaar in een Individual-editie, die twee apparaten dekt, en een Family-editie, die ondersteuning biedt voor maximaal vijf apparaten. Het werkt op Windows- en Mac-computers, dus hetzelfde abonnement kan een gaming-pc en alle andere computers in je huishouden dekken.
Checklist voor antivirus op gaming-pc's
Met dat alles in gedachten: waar moet je op letten bij antivirussoftware voor gaming-pc's? We hebben alles voor je uitgesplitst in een lijst met de belangrijkste functies, dus zorg er bij het zoeken naar een goede antivirustool voor dat deze elk van de volgende punten heeft:
Realtime bescherming, zelfs tijdens het gamen.
Bescherming tegen malware en phishing.
Gedragsgebaseerde detectie.
Scans en detectie van bedreigingen voor downloads en externe schijven.
Redelijk CPU- en geheugengebruik op de achtergrond.
Volledige scans die je buiten je game-uren kunt plannen.
Beheer voor niet-kritieke meldingen.
Onafhankelijke tests voor Windows.
Weinig fout-positieven.
Een duidelijke verlengingsprijs.
Een abonnement dat alle computers dekt die je gebruikt en wilt beschermen.
Direct beschikbare ondersteuning als legitieme gamebestanden worden geblokkeerd.
Bescherm je gaming-pc met Splashtop Shield
Gaming-pc's hebben net zo goed antivirusbescherming nodig als elk ander apparaat, maar die bescherming mag geen vertragingen veroorzaken of games verstoren. De beste antivirus voor een gaming-pc biedt een goede balans tussen betrouwbare bescherming, beperkte systeembelasting en minimale verstoringen tijdens het gamen.
Als je antivirussoftware gaat vergelijken, let dan op realtime bescherming, scangedrag en phishingdetectie, en beoordeel het gebruik van systeembronnen en testresultaten voordat je kijkt naar extra's met een gaminglabel. Zo prik je door de advertenties en hype heen en weet je zeker dat je de bescherming en functies krijgt die je nodig hebt.
Meer weten over Splashtop Shield? Bekijk hoe het Windows- en Mac-computers helpt beschermen tegen malware, phishing, verdacht gedrag en exploitpogingen.