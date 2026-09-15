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AI-AANGEDREVEN ANTIVIRUS- EN ANTI-SCAMBESCHERMING

De digitale bescherming van je gezin

Bescherm je dierbaren tegen online bedreigingen en help ze op afstand wanneer dat nodig is.

Gratis proefperiodeBekijk abonnementen

Online oplichting kan elk gezin treffen

$21BGemelde scamverliezen in de VS in 2025, 26% hoger dan het jaar ervoor.

22K+AI-gedreven scamrapporten in de VS, waaronder deepfakes en business email compromise.

$38KGemiddeld verlies voor volwassenen van 60+, die samen $7,7 miljard verloren.

Bron: FBI Internet Crime Report, 2025

Bescherming die verder gaat dan traditionele Antivirus

Volledige bescherming, plus mogelijkheden die standaard antivirus niet biedt.


Bescherm jezelf in enkele minuten

  • Kies je abonnement

    Kies het abonnement dat bij jou of je gezin past.

  • Download en installeer

    Installeer Shield op je apparaat of stuur de installatie naar een familielid.

  • Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

    Je bent beschermd

    De bescherming draait stil op de achtergrond.

Van early access-gebruikers die hun ouders, kinderen en zichzelf beschermen.

"Een oplichter zei tegen mijn vader dat hij remote software moest installeren. Shield blokkeerde het. Dat ene moment heeft zichzelf voor altijd terugbetaald."

Early-access gebruiker, 37 - zoon, beschermt vader

Van early access-gebruikers die hun ouders, kinderen en zichzelf beschermen.

"Shield laat ons zorgeloos internetten zonder ons zorgen te hoeven maken dat we op iets verkeerds klikken."

Early-access gebruiker, 67 - vader van 3 kinderen

Van early access-gebruikers die hun ouders, kinderen en zichzelf beschermen.

"Ik raakte altijd in paniek als mama zei 'iemand van Microsoft heeft gebeld.' Nu niet meer."

Early-access gebruiker, 53 - dochter, beschermt moeder

Beschikbare abonnementen

Individueel

2 computers

€ 29/ jaar

€ 36

*20% korting op het eerste jaar

Gratis proefperiodeKoop Nu

Het beste om uzelf te beschermen.

  • Stopt ongeautoriseerde remote access-pogingen

  • Bescherming tegen malware en scam

  • AI-ondersteunde dreigingsdetectie


Family Lite

5 computers

€ 48/ jaar

€ 60

*20% korting op het eerste jaar

Gratis proefperiodeKoop Nu

Het beste voor kleinere huishoudens.

  • Stopt ongeautoriseerde remote access-pogingen

  • Bescherming tegen malware en scam

  • AI-ondersteunde dreigingsdetectie

  • Gezinsbewaker alerts

  • Hulp op afstand wanneer iemand praktische ondersteuning nodig heeft


Hoogwaardig

Family

10 computers

€ 69/ jaar

€ 99

*30% korting op het eerste jaar

Gratis proefperiodeKoop Nu

Het beste voor grotere huishoudens.

  • Stopt ongeautoriseerde remote access-pogingen

  • Bescherming tegen malware en scam

  • AI-ondersteunde dreigingsdetectie

  • Gezinsbewaker alerts

  • Hulp op afstand wanneer iemand praktische ondersteuning nodig heeft


Veelgestelde vragen

Wat is Splashtop Shield?
Is Shield een volledige antivirusoplossing, of heb ik ook nog een ander programma nodig?
Waarom niet gewoon de antivirus gebruiken die bij mijn computer is geleverd?
Kan Shield elke vorm van oplichting stoppen?
Hoe weet ik of Shield werkt, en zal het mijn computer vertragen?
Is er een gratis proefperiode?
Werkt Shield op telefoons?
Kan ik de computer van een familielid vanaf een andere locatie beschermen?
Hoe wordt mijn data verwerkt?

Bronnen

Datasheet

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Supportartikelen over Splashtop Shield

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Bescherm wat belangrijk is, vanaf vandaag

Gratis proefperiodeBekijk abonnementen