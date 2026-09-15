AI-AANGEDREVEN ANTIVIRUS- EN ANTI-SCAMBESCHERMING
De digitale bescherming van je gezin
Bescherm je dierbaren tegen online bedreigingen en help ze op afstand wanneer dat nodig is.
Online oplichting kan elk gezin treffen
$21BGemelde scamverliezen in de VS in 2025, 26% hoger dan het jaar ervoor.
22K+AI-gedreven scamrapporten in de VS, waaronder deepfakes en business email compromise.
$38KGemiddeld verlies voor volwassenen van 60+, die samen $7,7 miljard verloren.
Bron: FBI Internet Crime Report, 2025
Bescherming die verder gaat dan traditionele Antivirus
Volledige bescherming, plus mogelijkheden die standaard antivirus niet biedt.
Bescherm jezelf in enkele minuten
Kies je abonnement
Kies het abonnement dat bij jou of je gezin past.
Download en installeer
Installeer Shield op je apparaat of stuur de installatie naar een familielid.
Je bent beschermd
De bescherming draait stil op de achtergrond.
Van early access-gebruikers die hun ouders, kinderen en zichzelf beschermen.
"Een oplichter zei tegen mijn vader dat hij remote software moest installeren. Shield blokkeerde het. Dat ene moment heeft zichzelf voor altijd terugbetaald."
Early-access gebruiker, 37 - zoon, beschermt vader
Van early access-gebruikers die hun ouders, kinderen en zichzelf beschermen.
"Shield laat ons zorgeloos internetten zonder ons zorgen te hoeven maken dat we op iets verkeerds klikken."
Early-access gebruiker, 67 - vader van 3 kinderen
Van early access-gebruikers die hun ouders, kinderen en zichzelf beschermen.
"Ik raakte altijd in paniek als mama zei 'iemand van Microsoft heeft gebeld.' Nu niet meer."
Early-access gebruiker, 53 - dochter, beschermt moeder
Beschikbare abonnementen
Individueel
€ 29/ jaar
€ 36
*20% korting op het eerste jaar
Het beste om uzelf te beschermen.
Stopt ongeautoriseerde remote access-pogingen
Bescherming tegen malware en scam
AI-ondersteunde dreigingsdetectie
Family Lite
€ 48/ jaar
€ 60
*20% korting op het eerste jaar
Het beste voor kleinere huishoudens.
Stopt ongeautoriseerde remote access-pogingen
Bescherming tegen malware en scam
AI-ondersteunde dreigingsdetectie
Gezinsbewaker alerts
Hulp op afstand wanneer iemand praktische ondersteuning nodig heeft
Family
€ 69/ jaar
€ 99
*30% korting op het eerste jaar
Het beste voor grotere huishoudens.
Stopt ongeautoriseerde remote access-pogingen
Bescherming tegen malware en scam
AI-ondersteunde dreigingsdetectie
Gezinsbewaker alerts
Hulp op afstand wanneer iemand praktische ondersteuning nodig heeft